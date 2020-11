Persat là một thị trấn cổ nhỏ ở Vịnh Kotor và được cho là một trong những thị trấn đẹp nhất trong khu vực. Thị trấn tuyệt đẹp này có một lịch sử lâu đời của Venice cách đây hàng trăm năm rất đáng để xem. Hãy nhớ ghé thăm một số hòn đảo gần đó; St George và Our Lady of the Rocks, nơi có một nhà thờ nhỏ cổ kính đã tồn tại hơn 500 năm.