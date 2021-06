Ngọn núi lửa có “1-0-2” trên thế giới sở hữu dung nham xanh cực bắt mắt

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Núi lửa tồn tại ở khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên ngọn núi sở hữu dung nham xanh độc đáo chỉ có ở Indonesia.

Núi lửa tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới, nó như một lời nhắc nhở chúng ta về lịch sử của Trái đất. Một số núi lửa chỉ phun trào vào thập kỉ một lần, trong khi những ngọn núi khác thì lại hoạt động thường xuyên. Có thể, tất cả mọi người đều biết đến núi lửa Kilauea ở Hawaii, núi Etna ở Ý và Piton de la Fournaise ở La Reunion. Thế nhưng, ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới có dung nham màu xanh và sở hữu hồ axit khổng lồ rất ít người biết tới chính là núi Kawah Ljen ở Đông Java, Indonesia.

Khi nhắc đến việc núi lửa phun trào, chắn chắn bạn sẽ tưởng tượng ra một miệng núi đang phun ra những luồng khí lớn và dung nham nóng chảy đỏ rực tràn xuống mặt đất. Thế nhưng với núi Ljen lại khác, nó phun ra khí có hàm lượng sulfuric cao, khi cháy sẽ có màu xanh dương lấp lánh.

Cụ thể hơn, khi khí lưu huỳnh ở thể khí bị ép dưới áp suất cực lớn của bề mặt Trái đất, nhiệt độ của khí tăng lên tới 600 độ C. Khi khí đó tiếp xúc với không khí, nó bùng cháy rất to, tạo ra những vụ nổ màu xanh cao tới gần 5m. Một số khí sunfuric đó sẽ ngưng tụ thành lưu huỳnh lỏng, chất này bốc cháy và chảy tự do xuống mặt đất – đây chính là dung nham xanh cực ấn tượng.

Vào ban ngày, núi lửa này cũng rất đẹp, có rất nhiều du khách đến đây lang thang chụp hình và khám phá địa chất. Hồ axit clohydric lớn nhất thế giới cũng nằm dưới chân núi Ljen, lung linh màu xanh tươi sáng và được bao bọc tứ phía bởi lưu huỳnh hóa đá. Các điều kiện bên trong núi lửa không được lý tưởng để thăm quan. Nếu du khách muốn khám phá, họ cần đeo mặt nạ để tránh không khí độc hại trong núi.

Có rất ít tài liệu ghi chép về những ngọn núi lửa phun trào ra dung nham xanh. Ở Ý, lửa xanh được ghi nhận đã xuất hiện trên sườn núi phía nam của núi Vesuvius. Theo một báo cáo, cũng có một ngọn núi có lửa xanh ở đảo Vulcano Địa Trung Hải. Khi cháy rừng tàn phá Yellowstone, lưu huỳnh xung quanh các miệng phun thủy nhiệt bị tan chảy và tạo ra những “dòng sông” chất lỏng màu xanh lam tương tự. Tuy nhiên, nó chỉ xuất hiện một lần, không thường xuyên như Ljen.

