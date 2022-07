Ngoài Mona Lisa, bảo tàng Louvre còn rất nhiều kiệt tác đáng chiêm ngưỡng

Mặc dù rất nhiều du khách có kế hoạch đến thăm Louvre để chiêm ngưỡng danh họa Mona Lisa tuy nhiên nơi đây có 480.000 tác phẩm nghệ thuật trải rộng ở 8 căn phòng lớn là một thế giới kỳ vĩ.

Theo cách phân loại của bảo tàng, các hiện vật của Louvre trưng bày trong tám khu vực chính: Phương Đông cổ đại; Ai Cập cổ đại; Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại; Nghệ thuật Hồi giáo; Hội họa; Điêu khắc; Nghệ thuật họa hình và Nghệ thuật trang trí. Bên cạnh đó, bảo tàng còn một khu trưng bày các hiện vật lịch sử của chính cung điện Louvre và một bộ sưu tập nghệ thuật châu Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương.

Tượng thần Vệ Nữ - Venus De Milo

Là một di sản của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, tượng thần nữ Vệ Nữ được coi là một trong những tác phẩm điêu khắc cổ điển đẹp nhất thế giới.

Đây là pho tượng bán khỏa thân cụt hai tay, được tìm thấy vào năm 1820 ở đảo Milos (Hy Lạp) nên được đặt tên là Milo. Pho tượng được cho là có niên đại vào khoảng 130 TCN, khắc họa vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp Hy Lạp.

Việc thiếu đôi tay là đặc điểm nổi bật nhất của bức tượng Vệ nữ. Đã có rất nhiều nhà điêu khắc thử tạo những phương án khác nhau để hoàn thiện đôi tay cho nữ thần nhưng vẫn chưa có được phương án hợp lý cho bức tượng bởi vậy cho đến nay bức tượng vẫn ở trong trạng thái như ban đầu.

Du khách có thể chiêm ngưỡng tượng tại gallery 16 ở tầng trệt của dãy nhà Sully.

Tượng nhân sư

Bức tượng nhân sư "canh giữ" khu vực Ai Cập cổ đại rộng lớn có một lai lịch rất đặc biệt.

Great Sphinx of Tanis là một tác phẩm điêu khắc bằng đá granit về nhân sư, có niên đại vào thế kỷ 26 trước Công nguyên. Bức tượng được phát hiện trong tàn tích của Đền Amun-Ra ở Tanis, thủ đô của Ai Cập trong Vương triều thứ 21 và Vương triều thứ 23.

Tượng thần chiến thắng Samothrace

Mặc dù không còn nguyên vẹn, ngày nay, Tượng thần chiến thắng Samothrace vẫn được xem như một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng bậc nhất.

Là một trong những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ bằng đá cẩm thạch, được tạc vào năm 190 trước công nguyên, bức tượng mô tả nữ thần Nike, vị thần tượng trưng cho chiến thắng.

Bức tượng được phát hiện năm 1863, tại đảo Samothrace, phía Đông Hy Lạp, trong tình trạng bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhờ phần chân đế và thân, các nhà nghiên cứu đã xác định được đây là một bức tượng thần Nike, thường mang hình một phụ nữ có cánh. Các mảnh vỡ được gửi về Paris, ghép lại và trưng bày ở bảo tàng Louvre.

Bức tranh nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân (Liberty Leading the People)

Là một tác phẩm của họa sĩ thuộc trường phái lãng mạn Eugène Delacroix vẽ vào năm 1830, lấy cảm hứng về cuộc cách mạng tháng bảy năm 1830 tại Paris.

Một bức tranh khá ấn tượng và độc đáo vì nguyên liệu để vẽ lên bức tranh này là bằng màu sơn tán từ xác ướp nghiền nhỏ, Trong khung cảnh khói lửa của cuộc chiến Delacroix mô tả một người phụ nữ cầm lá cờ ba màu đại diện cho sự tự do. Và cậu bé đứng bên phải người phụ nữ đã gợi cảm hứng cho nhà văn Victor Hugo sáng tạo nên nhân vật Gavroche trong cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Eugène Delacroix, hiện tại đang trưng bày tại bảo tàng Louvre, nước Pháp.

Bức tượng Psyche hồi sinh sau nụ hôn của Thần Ái tình (Psyche Revived by Cupid’s Kiss)

Tác phẩm điêu khắc này đại diện cho một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp.

Venus yêu cầu Psyche lấy một chiếc bình trong thế giới dưới lòng đấ và nói với cô ấy rằng đừng bao giờ mở nó ra, nhưng sự tò mò khiến cô ấy đã không nghe theo và chìm vào giấc ngủ không thể tỉnh lại. Psyche được cứu bởi thần Cupid, con trai của Venu.

Nụ hôn cứu sống nàng Psyche là khoảnh khắc được ghi lại bởi tác phẩm điêu khắc này.

Bức tranh Chiếc bè của chiến thuyền Medusa (The Raft Of The Medusa)

Bức tranh sơn dầu được họa sĩ lãng mạn người Pháp Théodore Géricault thực hiện trong thời gian 1818 - 1819.

Bức tranh được hoàn thành khi ông 27 tuổi, và nó đã trở thành một biểu tượng cho chủ nghĩa lãng mạn Pháp. nó là một bức tranh mô tả một khoảnh khắc là hậu quả từ vụ đắm tàu frigate Méduse của hải quân Pháp, sau khi bị mắc cạn.

Còn ít nhất 147 người bị trôi dạt trên một chiếc bè tạm bợ, và những người con sống sót phải chịu đựng nạn đói, khát, họ ăn thịt lẫn nhau một cách điên rồ. Sự kiện này đã trở thành một vụ bê bối quốc tế. Sau khi ra mắt bức tranh tại một cuộc triển lãm tranh tại Paris năm 1819, nó đã thu hút nhiều lời khen ngợi cũng như lên án với mức độ tương đương như nhau.

Tuy nhiên, nó đã được nổi tiếng trên quốc tế và ngày nay, nó được xem như tiên phong mở đường trong lịch sử ban đầu về phong trào lãng mạn trong hội họa Pháp.

Bức tượng Viên thư lại (The Seated Scrib)

Một trong những tác phẩm nổi tiếng và quan trọng nhất của nghệ thuật Ai Cập cổ đại miêu tả một viên thư lại đang ngồi tại nơi làm việc.

Được tạc trong giai đoạn 2620 – 2500 trước Công nguyên, bức tượng này được phát hiện tại Saqqara trong những năm 1850. Nó hiện nằm trong bộ sưu tập cổ vật Ai Cập tại bảo tàng Louvre.

Tượng Đảo Phục sinh

Bảo tàng Louvre có khu vực mang tên Nghệ thuật Thế giới, chỉ trưng bày 120 tác phẩm từ mọi lục địa. Điểm đến này ít được tham quan hơn nhiều so với các khu vực khác của bảo tàng, và nổi bật nhất của nơi đây là đầu của bức tượng từ Đảo Phục sinh.

Đảo Phục Sinh nổi tiếng vì 887 bức tượng đá, gọi là Moai, được tạo ra bởi người Rapa Nui cổ.

Tượng đá Moai trên đảo Phục Sinh vẫn luôn là một bí ẩn đối với nhân loại. Đã có rất nhiều suy đoán về mục đích tạo ra các bức tượng "Moai", cách thức xây dựng và vai trò của các bức tượng này trong nền văn minh Rapa Nui trên đảo Phục Sinh từ hàng trăm năm trước.

Bathsheba At Her Bath

Bathsheba là vợ của Uriah the Hittite và người chồng tiếp theo là vị vua David, theo Kinh thánh Do Thái. Cô được biết đến nhiều nhất với câu chuyện trong Kinh thánh, trong đó cô được vua David triệu tập, người đã nhìn trộm cô tắm.

Trong khi cảnh này được miêu tả bởi các họa sĩ khác, phần lớn mọi tác giả đều quyết định thể hiện khoảnh khắc David đặt mắt vào Bathsheba lần đầu tiên. Riêng Rembrandt lại chọn thể hiện khoảnh khắc cô phải đối mặt với tình huống khó xử là vâng lời nhà vua hay chung thủy với chồng .

Vương miện Pháp

Vua Louis XIV cảm thấy bản thân mình có liên quan đến thần mặt trời Apollo nên sự sang trọng và rực rỡ hiện rõ trong những món đồ của ông được trưng bày tại Galerie d'Apollon.

Du khách có thể nhìn thấy món đồ bằng vàng với các bức vẽ về thần Apollo trên trần của phòng trưng bày. Tuy nhiên, những món đồ trang sức, vương miện của vị vua nước Pháp mới là thứ thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Những món trang sức trên vương miện bao gồm những viên ngọc lục bảo và kim cương của Hoàng hậu Marie Louise. Đây là những viên kim cương từng được gắn trên vương miện hoàng gia và các loại đá quý khác là một phần lịch sử của nước Pháp.

Bà là mẹ của Solomon, người kế vị David làm vua, biến bà thành mẹ của Nữ hoàng.

