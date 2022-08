Nghỉ lễ 2/9, đến Huế đi chơi ở những địa điểm nào?

Sau thời gian làm việc, học tập và bộn bề lo toan cuộc sống hằng ngày, dịp nghỉ lễ 2/9 là khoảng thời gian lý tưởng để bạn tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch. Chuyến đi giúp bạn có thêm những trải nghiệm, kiến thức cũng như có thời gian thư giãn, thoái mái ở một vùng đất khác.

Dịp lễ 2/9, có nhiều địa điểm du lịch để bạn lựa chọn. Nếu bạn yêu thích những công trình kiến trúc cổ kính, nhuốm màu thời gian, thích được thu nạp nhiều kiến thức lịch sử, thích hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, mê trải nghiệm các làng nghề và đam mê ẩm thực..., Huế sẽ là sự lựa chọn thú vị dành cho du khách.

Ghé ngôi chợ nổi tiếng nhất cố đô thưởng thức món ăn Huế

Bún bò Huế ngon nức tiếng

Nhắc đến xứ Huế, ngoài lăng tẩm, thành quách cổ kính…, du khách mê mẩn với thiên đường ẩm thực chốn này. Đến với chợ Đông Ba, mọi người được thưởng thức món bún bò, bánh, chè… rồi bắt đầu hành trình khám phá cố đô.

Du khách cũng có thể đến các quán bún bò Huế ở đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng... để thưởng thức món ăn nổi tiếng này.

Vào Đại nội Huế

Đại nội Huế có nhiều công trình kiến trúc đẹp

Dùng bữa sáng xong, du khách di chuyển đến Đại nội Huế cách chợ không bao xa. Bước chân đến di sản này, du khách được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nổi tiếng, in đậm dấu ấn lịch sử như Ngọ Môn, điện Thái Hòa...

Mọi người được khám phá Đại nội, tìm hiểu lịch sử triều Nguyễn... Nhiều người đùa rằng, đến Huế nếu chưa vào Đại nội, xem như chưa đến Huế.

Dừng chân bên chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ nhìn từ bên kia sông Hương

Một buổi sáng khám phá Đại nội Huế, du khách đi dùng buổi trưa và chuẩn bị đặt chân đến chùa Thiên Mụ. Ngôi chùa nổi tiếng nhất Huế này nằm bên dòng sông Hương. Đây là chùa cổ gắn liền với bước chân mở đường của vị chúa Nguyễn đầu tiên xứ Đàng Trong.

Viếng cảnh chùa, du khách có những phút giây an yên, thư thái trên đất cố đô. Mọi người được xem tháp Phước Duyên, Đại Hồng Chung, dạo quanh chùa trong không khí trong lành. Chuẩn bị ra về, du khách đứng từ chùa nhìn ra dòng sông thơ mộng sẽ thấy cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Ghé một gánh đậu hũ (tào phớ) ở ngay cạnh chùa Thiên Mụ, du khách được thưởng thức chén đậu hũ thơm ngon.

“Lạc” vào Rú Chá

Rú Chá xanh mát ngày hè

Cách không xa trung tâm thành phố Huế, Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm trên vùng đầm phá Tam Giang.

Rú Chá là địa điểm tham quan quen thuộc của đông đảo du khách, nhất là khi loài cây chá nở rộ hoa. Rú Chá mang lại cho du khách cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng hệ sinh thái rừng ngập mặn như ở miền Tây Nam bộ với rễ cây chá bám sát mặt đất, con còng chui ra chui vào ở các hang...

Chiêm ngưỡng thảm rêu xanh ở bãi biển Hải Dương

Thảm rêu xanh bắt mắt

Vui chơi ở Rú Chá xong, du khách tiếp tục di chuyển một quãng đường sẽ đến bãi biển Hải Dương. Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, đến với biển Hải Dương, bạn như được xua tan bao mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày.

Bãi biển có làn nước trong xanh màu ngọc bích, bãi đá hình thù như tổ ong được dùng để chắn sóng xuất hiện các lớp rêu xanh. Nhìn những cảnh tượng này, du khách sẽ rất thích thú và lấy điện thoại ra ghi lại những hình ảnh rêu xanh, check-in...

Ngắm hàng thông xanh mát ở đồi Thiên An

Con đường thơ mộng

Cũng như đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An từng xuất hiện trong phim Mắt Biếc. Vùng đồi thông Thiên An thu hút du khách bởi các con đường quanh co lãng mạn, rợp đầy bóng thông cùng không khí trong lành.

Đến đồi Thiên An, nhiều người cảm nhận nơi đây giống như một “Đà Lạt thu nhỏ”. Cảnh vật yên tĩnh, không gian xanh mát, mang lại cho du khách những phút giây tuyệt vời bên bạn bè, người thân...

Đến lăng vua Khải Định

Du khách tham quan lăng vua Khải Định. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo

Nghỉ ngơi ở đồi Thiên An, du khách tiếp tục di chuyển sẽ đến lăng vua Khải Định. Lăng vị vua này luôn nằm trong top đầu những lăng vua Nguyễn mà du khách thường đến. Họ ấn tượng bởi kiến trúc của lăng. So với các lăng trong hệ thống lăng tẩm ở Huế, lăng vua Khải Định tuy nhỏ nhưng rất công phu, là kết quả hội nhập của nhiều dòng kiến trúc Á, Âu, Việt Nam cổ điển và hiện đại.

Lăng vua Khải Định là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình sành sứ và thủy tinh, đây thực sự là công trình có giá trị nghệ thuật và kiến trúc.

Đến ngôi chùa Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng ở

Viếng cảnh chùa Từ Hiếu

Chùa Từ Hiếu nằm ẩn mình giữa không gian thiên nhiên xanh mát với hàng thông, bụi tre, hồ cá... rất thích hợp để bạn có khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng.

Không đông du khách như chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu yên tĩnh hơn. Cách trung tâm thành phố Huế không xa, đến với chùa này, du khách như tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, tĩnh tâm cùng cảnh vật.

Du khách có phút giây thư giãn bên hồ cá, nghỉ chân dưới bụi tre, suy ngẫm được nhiều điều khi biết về lịch sử của ngôi chùa, biết đến tấm lòng hiếu thảo của người con dành cho mẹ mình...

Ngôi chùa này cũng là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng ở cũng như có khoảng thời gian tịnh dưỡng trong những năm tháng cuối đời. Ngày nay, du khách đến chùa để viếng cảnh, viếng chùa cũng như thắp nén nhang đến vị thiền sư nổi tiếng.

Chụp ảnh ở làng hương Thủy Xuân

Chụp ảnh ở làng hương. Ảnh: Dương Phương Thảo

Sau khi đến chùa Từ Hiếu, du khách tiếp tục di chuyển đến làng hương Thủy Xuân. Làng hương này làm say đắm lòng người bởi màu sắc rực rỡ của chân hương, cách sắp xếp tài tình của người thợ làm hương.

Làng hương nổi tiếng này thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Họ được xem người thợ làm hương, được tự tay làm ra cây hương thơm. Đây là nơi lý tưởng để cho ra đời những tấm ảnh lung linh, mang đậm dấu ấn đất cố đô.

Thăm lăng vua Tự Đức

Đến lăng vua Tự Đức

Cùng với các lăng vua Minh Mạng, Khải Định, lăng vua Tự Đức được nhiều du khách lựa chọn tham quan.

Sau khi đến làng hương, du khách tiếp tục di chuyển trên đường Huyền Trân Công Chúa để đến lăng vua Tự Đức.

Tọa lạc trong thung lũng hẹp thuộc phường Thủy Xuân, lăng vua Tự Đức là một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn. Toàn cảnh lăng Tự Đức như công viên rộng lớn, quanh năm suối chảy, thông reo, muôn chim ca hát... Đến lăng vua Tự Đức, du khách cho cá ăn, nhìn đàn cá bơi lượn tung tăng, nghỉ chân dưới hàng cây xanh mát...

Ngắm cảnh ở đồi Vọng Cảnh

Khung cảnh tuyệt vời ở đồi Vọng Cảnh

Nằm trên cung đường du lịch, sau khi đến làng hương Thủy Xuân, lăng vua Tự Đức…, đồi Vọng Cảnh là địa điểm tiếp theo dành cho bạn.

Ngọn đồi từng xuất hiện trong bộ phim Mắt Biếc này vốn nổi tiếng từ lâu, trở thành điểm tới lui của nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ. Dịp nghỉ lễ 2/9 này, đây là nơi thú vị bạn có thể ghé thăm. Đứng trên ngọn đồi, du khách nhìn ra xa sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của sông Hương, chiêm ngưỡng cảnh vật đẹp như tranh thủy mặc. Ở nơi này, du khách sẽ có cho mình nhiều tấm ảnh chất lượng giữa không gian yên bình...

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/nghi-le-2-9-den-hue-di-choi-o-nhung-dia-diem-nao-c14a37632.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/nghi-le-2-9-den-hue-di-choi-o-nhung-dia-diem-nao-c14a37632.html