Mê đi đảo, Lý Sơn không làm nữ du khách thất vọng vì cảnh đẹp, nước trong xanh...

Mùa hè đã đến, khám phá biển đảo là xu hướng du lịch được nhiều du khách hướng đến. Lý Sơn là một địa điểm thú vị dành cho du khách trong dịp này. Nguyễn Thục Linh đã cho phép bản thân được nghỉ ngơi 4 ngày tuyệt vời ở Lý Sơn với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Với Linh, chuyến đi Lý Sơn này quá ưng ý vì được thời tiết ủng hộ nên đi điểm nào cũng xinh đẹp và cảm nhận được tất cả những điều tuyệt vời nhất.

“Cảnh vật khỏi phải bàn, nước biển đẹp lắm. Mình đi ngày nào cũng có bình minh và hoàng hôn. Đồ ăn trên đảo khá ngon, hải sản tươi và giá cả phải chăng. Người dân vô cùng thân thiện. Ví dụ như mình nhờ chị chủ home ở Đảo Bé đặt giúp tàu, xe…, chị ấy sẵn sàng giúp đỡ...”, cô nàng sinh năm 1999 nói với Tạp chí Du lịch TP HCM.

Lý Sơn xinh đẹp níu chân du khách.

Ở Lý Sơn, cô nàng ấn tượng nhất với Bãi Ngang ở Đảo Bé. Ở đây, nước biển vô cùng đẹp và thật sự khiến du khách này chỉ muốn ngắm mãi. Ở Bãi Ngang còn có các hoạt động như chèo SUP, lặn ngắm san hô… cho mọi người trải nghiệm. Còn Đảo Lớn, Linh thích nhất núi Thới Lới. Đứng ở đây có nhiều góc đẹp và có thể ngắm toàn cảnh Đảo Lớn.

“Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là khi mình từ Đảo Bé chuẩn bị về Đảo Lớn bị gió to, cano không chạy luôn, suýt nữa bị ở lại Đảo Bé. Sau đó, mình phải đi thuyền gỗ ra Đảo Lớn. Vì gió to nên sóng cũng lớn, mình chỉ dám nằm im trong tàu gỗ vì say. Cũng may là vẫn ra được Đảo Lớn và đi chơi đúng timeline. Mọi người đi Lý Sơn nhớ check thời tiết kĩ kẻo không có tàu về”, cô gái quê ở Lào Cai chia sẻ.

Cảnh đẹp hút hồn.

Từ Hà Nội, Linh bay vào Chu Lai, sau đó đi taxi về thành phố Quảng Ngãi để nghỉ ngơi và chơi tại thành phố. Mọi người có thể chọn nghỉ 1 đêm ở thành phố hoặc ở gần cảng Sa Kỳ cho tiện. Tuy nhiên, ở cảng sẽ buồn và ít chỗ chơi hơn.

Ngày thứ hai, Linh chọn sang Đảo Bé chơi trước, ở đây có Bãi Ngang rất đẹp. Mọi người có thể tắm biển, chèo SUP, lặn ngắm san hô... Đảo Bé nhỏ nên mọi người thuê xe máy chạy vòng quanh là hết đảo. Linh thích Đảo Bé hơn một chút vì sự yên bình, nước biển trong xanh hơn.

Ngày tiếp theo, ngắm bình minh siêu đỉnh là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực thức dậy sớm của Linh. Linh tiếp tục đi đến Đảo Lớn khám phá núi Thới Lới, cột cờ Tổ quốc, Hang Câu, hồ Núi Lửa, ngọn hải đăng Mù Cu, cổng Tò Vò, cung đường Bích Hoạ. Gọi là Đảo Lớn nhưng từ đầu đến cuối đảo chỉ cách nhau tầm 7-8km nên thoải mái đi hết các điểm.

Ngày cuối của chuyến khám phá Lý Sơn, Linh dậy sớm ngắm bình minh, lượn lờ phố phường và tạm biệt Đảo Lý Sơn.

Ở Lý Sơn, mọi người có thể ăn hải sản, gỏi rong biển, gỏi tỏi, hủ tiếu... Tất cả đều dễ ăn và ngon.

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc của đất trời.

Linh cũng chia sẻ một số lưu ý để du khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể ở Lý Sơn. Thời gian đẹp nhất để đi Lý Sơn là tháng 4 - đầu tháng 9. Vì thời tiết ở đảo hơi khó đoán, để chắc chắn nên đặt trước khoảng 2 - 3 tuần. Đặt xa quá cũng chưa có lịch tàu và chưa xem được thời tiết. Mọi người cũng có thể nhờ chủ homestay đặt các dịch vụ như tàu xe, người dân thân thiện và nhiệt tình. Cuối cùng, mọi người nhớ mang thật nhiều quần áo màu sắc để check-in, chụp ảnh.

“Lý Sơn rất xinh đẹp và xứng đáng để tới trong mùa hè này. Đảo còn khá hoang sơ, bình yên và người dân mến khách. Chi phí cho chuyến đi của mình khoảng 5 triệu đồng. Chi phí sẽ khác nhau, tùy vào mình ăn gì và ở đâu...”, Linh nói.

Hòa mình vào thiên nhiên.

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Cảnh vật đẹp miễn bàn.

Lý Sơn trong xanh, đẹp tuyệt vời.

Nhiều trải nghiệm thú vị ở Lý Sơn.

Thưởng thức ẩm thực.

