Lưu ý khi đến thăm nhà nguyện nổi tiếng nhất thế giới

Cappella Sistina (nhà nguyện Sistine) là điểm quan trọng nhất ở Vatican, nơi tổ chức các buổi Mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng - một trong những cuộc bầu cử có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Do đó nhà nguyện Sistine trở thành địa điểm được chú ý và là điểm đến khách du lịch ao ước khi đến Italy.

Khách du lịch đến Vatican lúc nào cũng đông đúc. Ảnh: Trịnh Hằng

Không chỉ là một địa điểm tôn giáo thiêng liêng, nhà nguyện Sistine còn là thánh đường với những người yêu nghệ thuật bởi nơi này quy tụ những sáng tác của nhiều họa sỹ thiên tài. Ai cũng có thể vào thăm nhà nguyện, cho dù có phải là giáo dân hay không, miễn là mua được vé. Nhà nguyện chính là một phòng trong Bảo tàng Vatican ngày nay. Và để vào đây, cần một số lưu ý.

Mua vé bảo tàng Vatican

Việc mua vé bảo tàng Vatican (Musei Vaticani) khá đơn giản, chỉ cần truy cập website chính thức của bảo tàng và làm theo hướng dẫn. Mỗi ngày có 17 khung giờ tham quan, cách nhau 30 phút, từ 8h đến 16h30. Một khi vào cửa bạn có thể ở cả ngày trong bảo tàng, không giới hạn thời gian. Hãy căn cứ vào quãng đường di chuyển từ khách sạn đến bảo tàng và lịch trình trong ngày để chọn khung giờ phù hợp. Nếu đến sai khung giờ trên vé, bạn sẽ bị từ chối vào bảo tàng.

Một lần mua vé, bạn có thể mua cho vài chục người đi cùng, nhưng số lượng vé bạn mua càng lớn thì ngày và giờ có thể lựa chọn càng ít.

Giá vé người lớn là 22 euro (khoảng 550.000 đồng), trẻ em dưới 18 tuổi 8 euro, ngoài ra phải trả thêm phí đặt trước là 5 euro một vé. Nếu bạn đến tận nơi mới mua vé thì không phải trả phí này, nhưng nguy cơ hết vé rất cao, dù còn vé thì cũng phải xếp hàng vài giờ đồng hồ mới vào được. Mua vé trước sẽ giảm đáng kể thời gian xếp hàng.

Khi mua vé, cần điền đầy đủ họ tên của từng thành viên trong nhóm như trên hộ chiếu, bởi khi vào cửa, mọi du khách đều phải xuất trình hộ chiếu.

Bên trong bảo tàng Vatican. Ảnh: Trịnh Hằng

Thanh toán vé có thể dùng các loại thẻ thanh toán quốc tế phổ biến (Visa, Master, JCB), sau đó hệ thống sẽ tự động gửi email vé điện tử. Bạn lưu file này, không cần in ấn bất kỳ giấy tờ nào khác. Tại cổng soát vé của bảo tàng, nhân viên sẽ dùng máy quét để đọc vé điện tử, xem hộ chiếu.

Điều quan trọng nhất để có vé vào bảo tàng là mua sớm. Ngay sau khi có visa Italy, hãy mua vé để chọn được ngày phù hợp. Vé mở bán trước 60 ngày. Thời gian cao điểm là mùa hè, nên bạn cần mua sớm.

Bạn không thể dùng Roma Pass để vào tham quan các địa điểm ở Vatican, trong đó có bảo tàng. Tuy Vatican nằm lọt trong lòng thành Rome nhưng là một quốc gia độc lập, các loại vé bạn mua để đi lại và tham quan ở Rome sẽ không dùng được ở Vatican.

Bảo tàng có các dịch vụ cộng thêm như audioguide (một chiếc máy MP3 thu âm sẵn file hướng dẫn tham quan bảo tàng bằng 10 ngôn ngữ) giá 7 euro một lượt thuê, bữa trưa trong bảo tàng giá 22 euro một suất người lớn và 12 euro suất trẻ em.

Bảo tàng Vatican mở cửa từ 8h đến 19h hàng ngày từ thứ hai đến thứ bảy, và đóng cửa ngày chủ nhật. Riêng chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, mở cửa miễn phí từ 9h đến 14h. Đến Bảo tàng, bạn sẽ gặp một khu vực giới thiệu văn hóa Việt Nam, với những di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong bảo tàng có nhiều cửa hàng đồ lưu niệm với giá từ vài euro một món, đồng thời cũng có cả shop online để du khách thoải mái lựa chọn mua về làm quà.

Tham quan nhà nguyện Sistine

Bên trong nhà nguyện Sistine. Ảnh: Website bảo tàng Vatican

Bảo tàng Vatican rất rộng, bạn nên cầm một tờ bản đồ hướng dẫn (được phát miễn phí ngay ở sảnh đón tiếp), nếu không sẽ dễ lạc lối và không tìm được nhà nguyện Sistine.

Để vào trong nhà nguyện rộng khoảng 500 m2, bạn cần mặc trang phục phù hợp, không mặc quần áo hở hang. Chai lọ thủy tinh, đồ ăn, dao kéo hay vũ khí, chân máy quay, máy ảnh không được mang vào. Bạn tắt chuông điện thoại, giữ yên lặng và đặc biệt không hút thuốc lá.

Tất cả du khách vào trong nhà nguyện đều không được phép quay phim, chụp ảnh.

Tại các khu vực khác của bảo tàng Vatican, bạn có thể ít gặp nhân viên an ninh, nhưng vào nhà nguyện Sistine, hàng chục nhân viên thường trực bởi đây là một trong những nhà nguyện được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới.

Tường và trần của nhà nguyện đều được phủ kín những tuyệt tác của Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Hendrik van den Broeck, Matteo da Lecce. Và nổi bật nhất là tác phẩm của thiên tài Michelangelo Buonarroti, được ông vẽ trên trần và một phần tường nhà nguyện, điển hình là bức The Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam) và bức The Last Judgment (Sự phán xét cuối cùng).

Bước vào nhà nguyện, du khách sẽ thấy sự lộng lẫy, tinh xảo, những chi tiết tỉ mỉ, sống động trong mỗi tác phẩm. Những gì chúng ta được chiêm ngưỡng trong Sistina không phải là của riêng một thời đại nào, mà là thành quả của nhiều thế kỷ xây dựng, đầu tư, hoạt động nghệ thuật, và bảo vệ chặt chẽ, để lại niềm ngưỡng mộ và lòng biết ơn cho hậu thế.

