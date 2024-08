Lần đầu đến Đà Nẵng, cô nàng ấn tượng với bãi biển xinh đẹp

Ấn tượng sâu sắc với biển Mỹ Khê

Đà Nẵng là địa điểm du lịch quen thuộc của nhiều du khách, nhất là giới trẻ. “Thành phố đáng sống” này luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ trong những ngày du lịch, khám phá vẻ đẹp mảnh đất này.

Chưa một lần có dịp ghé thăm Đà Nẵng, cô bạn Lương Huệ ấp ủ dự định sẽ sắp xếp thời gian để có chuyến du lịch đến dải đất miền Trung này.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

“Từ lâu, Đà Nẵng đã trở thành một địa điểm thu hút không chỉ khách du lịch trong nước, mà cả quốc tế bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Không chỉ có biển xanh mây trắng nắng vàng, khí hậu và con người cũng là một trong những lý do khiến mình lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến trong chuyến du lịch mùa hè này”, cô gái 9X bày tỏ.

Lần đầu tiên được đặt chân đến Đà Nẵng, cô gái 9x này đã "phải lòng" sâu sắc với bờ biển Mỹ Khê trải dài, xanh mát. Biển Mỹ Khê có vẻ đẹp tựa như tranh vẽ với bờ cát phẳng, sóng biển êm và làn nước xanh trong như ngọc... Dạo bước ở một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh này, cô nàng được tận hưởng bầu không khí trong lành, ngắm cảnh đẹp và lưu lại những tấm ảnh ưng ý.

Một điểm nổi bật khác đọng lại trong suy nghĩ của nữ du khách này chính là nét ẩm thực Đà Nẵng phong phú. Các món sợi (mì Quảng, bún mắm, cao lầu...), các món bánh địa phương từ bột gạo, bột nếp (bánh nậm, bánh lọc, bánh căn...) là các món du khách nên thử khi đến với thành phố xinh đẹp này.

“Ngoài ra, hải sản tươi sống với đa dạng phong cách chế biến cũng là điều níu chân thực khách khi trải nghiệm ẩm thực nơi đây. Điểm cộng nữa là sự thân thiện, hoà nhã, hiếu khách từ những người dân bản địa khiến mình cảm thấy rất thoải mái khi du lịch ở đây, giúp cho chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn”, Huệ cảm nhận.

Cô nàng ấn tượng với bãi biển Mỹ Khê.

Du lịch mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, những bài học mới và những kỷ niệm khó quên. Trong chuyến du lịch Đà Nẵng này, Lương Huệ cũng đã có những cảm xúc đáng nhớ.

Cùng ngồi cáp treo lên Bà Nà Hills với cô nàng, còn có một gia đình Hàn Quốc gồm có 4 người. Khi cáp treo lên gần đến đỉnh, Cầu Vàng và những toà lâu đài nguy nga tráng lệ dần dần hiện ra giữa những đám mây, cả gia đình họ đã không khỏi tròn mắt, thốt lên “wow” đầy kinh ngạc, ai cũng khen “Đẹp quá!”, “Tuyệt quá!”...

“Là người Việt Nam, mình cảm thấy rất tự hào và vui mừng vì du lịch Việt Nam đã dần khẳng định và nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè quốc tế, cũng như thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Việt Nam những cảnh quan, danh lam thắng cảnh đặc sắc chiều lòng được cả những vị khách khó tính nhất”, Huệ chia sẻ.

Check-in nhiều điểm đến hấp dẫn

Kể lại chuyến du lịch này, Lương Huệ cho hay, từ Thanh Hóa, cô nàng di chuyển bằng xe giường nằm và vào Đà Nẵng lúc sáng sớm. Đến với thành phố này, cô nàng tìm đến bán đảo Sơn Trà. Trên cung đường bán đảo Sơn Trà, có nhiều điểm check-in đẹp để du khách có thể ghé thăm như bãi Rạng, bãi đá Obama, bãi Ghềnh Bàng, bãi cỏ Intercon, chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, cây đa ngàn năm, hải đăng Tiên Sa...

Khám phá rừng dừa.

Chiều về, Huệ di chuyển đến rừng dừa Bảy Mẫu ở Quảng Nam. Trên chiếc thuyền thúng, cô nàng được len lỏi trong rừng dừa rợp bóng mát. Hòa mình vào cảnh sông nước, du khách thích thú chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, xem người dân biểu diễn quăng chài, lắc thuyền thúng...

Vui chơi tầm một tiếng đồng hồ, cô nàng về với phố cổ. Hội An là điểm đến gây bao thương nhớ nhất đối với nữ du khách xinh đẹp này. Một Hội An cổ kính, thơ mộng như ngưng đọng với thời gian bởi phong cách cổ xưa thanh bình và yên tĩnh.

“Đó là khoảnh khắc chiều tà, ngắm nhìn dòng Thu Bồn lững lờ trôi với mặt nước vàng óng ánh, điểm xuyến những chiếc thuyền nan nhỏ xinh neo đậu bên bến sông. Là những giàn hoa giấy khoe sắc nơi mái hiên nhà cổ kính phủ rêu phong, khiến ai cũng phải say mê dừng chân chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm”, Huệ cảm xúc.

Hôm sau, cô nàng di chuyển đi Bà Nà Hills từ sáng sớm để lên check-in Cầu Vàng không bị đông đúc du khách. Ở điểm đến du lịch nổi tiếng này, cô nàng được đi tham quan nhiều khu vực thú vị, chụp ảnh với nhiều góc đẹp.

Chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp.

Chiều mát, cô bạn này ra biển Mỹ Khê, rồi đi cafe “Santorini ver Đà Nẵng” (đường đi đoạn chùa Linh Ứng). Cô bạn tiếp tục đi check-in cầu Tình Yêu, ghé qua The View ăn tối với đồ ăn ngon, view chụp hoàng hôn và cầu Rồng đẹp mê đắm. Ăn uống xong xuôi, du khách qua cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý để ngắm pháo hoa.

Ngày mới nắng lên, cô nàng đón ánh bình minh và chuẩn bị một chiếc dạ dày thật khoẻ để trải nghiệm các món ăn địa phương ở Chợ Cồn. Sau đó, cô nàng di chuyển về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang (ở Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Nếu đến Hải Lăng, du khách có thể tham quan Thành cổ Quảng Trị và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang.

Trong chuyến du lịch này, cô nàng được thưởng thức nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như Mỳ Quảng, Bánh xèo Bà Dưỡng, chè Liên, Bún mắm nêm, chè dừa non, nước dừa, Mót Hội An, Bánh tráng cuốn thịt heo Bi Mỹ, bánh đập, phở bò, phở gà, mực rim me, cá bò lát, bánh dừa nướng...

Những khoảnh khắc ở bãi biển nổi tiếng của Đà Nẵng.

Đam mê du lịch, cô nàng này suy nghĩ tuổi trẻ để đi ra thế giới bên ngoài, ngắm nhìn mỹ cảnh và học hỏi những điều hay. Bởi vậy, cô gái thường xách balo đến những vùng đất mới, ngắm nhìn phong cảnh đất nước, con người Việt Nam để có thêm nhiều kỷ niệm và trải nghiệm quý giá...

Dạo bước bên bãi biển.

Cô nàng có sở thích chụp ảnh, lưu lại những phút giây khi đi du lịch.

Đi ngắm pháo hoa.

Cô nàng đến địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Tham quan Bà Nà Hills.

Dừng chân bên bán đảo Sơn Trà.

Vẻ đẹp của rừng dừa.

Du lịch Hội An.

Hội An lung linh sắc màu.

Cô nàng đến Thánh địa Đức Mẹ La Vang.

Du khách được thưởng thức nhiều món ngon.

