Kinh nghiệm du lịch Cửa Hội Nghệ An: Ăn gì, đi đâu từ A - Z

Giới thiệu đôi nét về Cửa Hội Nghệ An

Khu du lịch Cửa Hội Nghệ An (Ảnh: Sưu tầm)

Cửa Hội là bãi biển thuộc tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí sát sông Lam, cách bãi biển Cửa Lò khoảng 6km về hướng Nam. Với phong cảnh bình yên, mang vẻ khác biệt so với những bãi biển khác, Cửa Hội đang là điểm đến lý tưởng để du khách về đây thưởng ngoạn và trải nghiệm tắm biển. Thời điểm đẹp nhất nên đến Cửa Hội là vào tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Vào khoảng thời gian này sóng êm, thích hợp để tắm biển.

Khoảng cách từ Cửa Hội đến các điểm Cửa Lò, đảo Hòn Ngư cũng khá gần và tiện lợi để du khách ghé thăm. (Ảnh: Sưu tầm)

Biển Cửa Hội là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Bãi biển nằm tại khu vực ranh giới tự nhiên của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Khoảng cách từ Cửa Hội đến các điểm Cửa Lò, đảo Hòn Ngư cũng khá gần và tiện lợi để du khách ghé thăm.

Đặc biệt, Cửa Hội hấp dẫn du khách bởi bãi biển hoang sơ, yên bình. Bên cạnh đó, nơi đây cũng sở hữu những phong cảnh thiên nhiên huyền ảo cùng nền ẩm thực biển vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, bãi biển này càng được du khách yêu thích, là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn.

Cách di chuyển tới bãi biển Cửa Hội

Tùy theo khoảng cách vị trí địa lý, sở thích và sức khỏe của từng người, có thể chọn nhiều cách di chuyển khác nhau như: xe máy, ô tô, máy bay,...

Có nhiều cách di chuyển đến Cửa Hội tùy theo vị trí địa lý và sở thích của từng người (Ảnh: Sưu tầm)

Bãi biển Cửa Hội nằm cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 20km. Du khách có thể di chuyển theo dọc đường Sinh Thái khoảng 30km là tới bãi biển Cửa Hội Nghệ An. Ngoài ra, có thể đi ngược từ biển Cửa Lò khoảng 6km là tới Cửa Hội.

Nhìn chung, tùy theo từng địa điểm xuất phát mà du khách hãy chọn cách di chuyển phù hợp nhất. Cụ thể, nếu du khách ở miền Bắc nên đi theo hướng từ Cửa Lò, ngược lại với những du khách ở miền Nam có thể đi theo cách còn lại.

Hòa mình với vẻ đẹp trong xanh, hiền hòa tại bãi biển Cửa Hội

Khung cảnh bình minh trên bãi biển Cửa Hội (Ảnh:Sưu tầm)

Biển Cửa Hội là bãi biển chưa có sự thương mại hóa nhiều nên vẫn giữ được nét hoang sơ, tự nhiên. Đặc biệt, nơi này khá thích hợp với những người yêu thích điểm du lịch yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu muốn tránh xa ồn ào, tấp nập phố thị thì biển Cửa Hội chính là điểm đến lý tưởng của bạn.

Bãi biển Cửa Hội là bãi biển khá hoang sơ, yên bình (Ảnh: Sưu tầm)

Bãi biển Cửa Hội là bãi biển khá hoang sơ, yên bình. Đồng thời, bờ biển ở đây cũng khá nông, phong cảnh thiên nhiên xung quanh trong lành chưa bị khai thác nhiều. Nếu đứng trên bãi cát, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy phía trước mặt biển là đảo Song Ngư. Du khách sẽ được thỏa sức tắm biển mát lạnh, dạo biển hoặc tham gia những trò chơi giải trí hấp dẫn trên bãi biển.

Camping trên biển Cửa Hội

Bên cạnh đó, nếu muốn "bắt trọn" khoảnh khắc đẹp nhất tại Cửa Hội thì nhất định phải săn bình minh trên biển vào buổi sáng sớm. Phía xa xa là hình ảnh những đoàn thuyền đánh cá tấp nập trở về đất liền hòa quyện với làn nước lênh đênh phản chiếu nền trời, tạo nên khung cảnh nên thơ, trữ tình không phải lúc nào cũng được tận mắt chứng kiến.

Du khách sẽ được thỏa sức tắm biển mát lạnh, dạo biển hoặc tham gia những trò chơi giải trí hấp dẫn trên bãi biển.

Không chỉ sở hữu không gian hiền hòa, du khách còn có cơ hội được đắm mình trong làn nước mát lạnh ở biển Cửa Hội. Bên cạnh đó, nơi đây còn khá tiện lợi để du khách tham quan những địa điểm đẹp nổi tiếng và thưởng thức những tinh túy ẩm thực biển tươi ngon.

Một số điểm tham quan khác tại Cửa Hội được du khách cực kì yêu thích

Chùa Hương Tích: Ngôi chùa tọa lạc tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là 1 trong những khu vực có thắng cảnh đẹp nhất nước ta. Chùa Hương Tích mang đậm nét đặc trưng của tín ngưỡng nông nghiệp, tín ngưỡng thờ mẫu và nhiều kiến trúc đặc sắc thu hút.

Chùa Hương Tích mang kiến trúc đặc sắc, thu hút du khách thập phương (Ảnh: Sưu tầm)

Đền Ông Hoàng Mười: Ngôi đền nằm tại Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Rất nhiều du khách có đến Nghệ An đều ghé ngôi đền này để dâng hương cầu an, cầu tài cầu lộc, cầu mong bình yên… Không chỉ trong dịp du lịch hè mà vào những dịp Lễ tết đầu năm, đền Ông Hoàng Mười cũng là một trong những điểm tâm linh mà hàng ngàn du khách đổ về cầu bình an.

Đền Ông Hoàng Mười - Ngôi đền thiêng bậc nhất xứ Nghệ. (Ảnh: Sưu tầm)

Bãi biển Xuân Thành: Bãi biển nằm tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đây là bãi biển thu hút du khách với những bãi cát trắng, nước biển màu xanh ngọc, cùng các thảm thực vật tuyệt đẹp.

Bãi biển Xuân Thành (Ảnh: Sưu tầm)

Khu tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du: Khu tưởng niệm tọa lạc tại Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị đại thi hào danh tiếng.

Khu tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du (Ảnh:Sưu tầm)

Đặc biệt, nếu đến Cửa Hội thì nhất định phải 1 lần ghé phiên chợ cá nóc sôi động ở đây. Vào sáng sớm mỗi ngày, chợ cá nóc sẽ bắt đầu mở cửa. Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến hình ảnh những mẻ cá tươi ngon được hạ trên tàu đưa vào bờ. Bên cạnh đó là khung cảnh người mua bán náo nhiệt sẽ mang đến cho bạn cảm giác thích thú vô cùng. Điều này không chỉ mang lại không khí nhộn nhịp mà còn mang đến cảm giác hòa nhập với cuộc sống thường ngày của ngư dân tại biển.

Đi du lịch Cửa Hội ở đâu?

Dưới đây là một số những khách sạn, nhà nghỉ chất lượng cao mà du khách có thể tham khảo:

Vinpearl Discovery Cửa Hội (Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An)

Khách sạn Đông Dương (Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hòa, Cửa Lò, Nghệ An)

Blue Wave Hotel (Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Tâm, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An)

Khách sạn Thái Bình Dương (Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An)

Saigon Kimlien Resort (Địa chỉ: Đường Bình Minh, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Cửa Lò Nghệ An)

Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò (Địa chỉ: Đường Bình Minh, khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Thái An Hotel (Địa chỉ: Đường Nguyễn Duy Trinh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An)

Daewoo Hotel Cửa Lò (Địa chỉ: Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An)

Hải Đăng Hotel (Địa chỉ: Đường Nguyễn Sư Hồi, Cửa Lò, Nghệ An)

Đi du lịch Cửa Hội ăn gì?

Trong chuyến đi Cửa Hội, đừng quên thưởng thức những đặc sản biển vô cùng tươi ngon từ tôm, cua, ghẹ, bề bề,...

Trong chuyến đi Cửa Hội, đừng quên thưởng thức những đặc sản biển vô cùng tươi ngon từ tôm, cua, ghẹ, bề bề,... đều là những loại hải sản vô cùng tươi ngon và bổ dưỡng. Một số món ăn được nhiều người ưa chuộng có thể kể đến như:

Ghẹ hấp me

Súp lươn

Cháo nghêu

Mọc cua bể

Thêm vào đó, các món đặc sản Nghệ An như nhút Thanh Chương, bánh bèo, cháo canh, bánh mướt, bánh ngào, bánh đa xúc hến… đều có hương vị vô cùng hấp dẫn.

Hiện nay, du lịch Cửa Hội đang được đánh giá là nơi có tiềm năng phát triền. Bên cạnh đó, đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, có nhiều hoạt động thú vị cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Trên đây là những kinh nghiệm du lịch biển Cửa Hội sẽ giúp du khách có chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn tại bãi biển trong xanh nổi tiếng này ở Nghệ An. Ngoài ra, còn rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác mà bạn có thể tham khảo thêm tại giadinh.suckhoedoisong.vn. Hy vọng bằng những trải nghiệm thực tế, bài viết trên sẽ mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

Chúc bạn sẽ có kỳ nghỉ dưỡng thật ý nghĩa và đầy tràn đầy niềm vui!

