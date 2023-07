10 địa điểm du lịch Nghệ An đang trở thành niềm cảm hứng du lịch tại Việt Nam

10 địa điểm du lịch Nghệ An không thể bỏ lỡ

Du lịch Nghệ An tại bãi biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò nằm cách thành phố Vinh khoảng 16 km và Hà Nội hơn 300 km. Biển Cửa Lò là một trong những điểm du lịch Nghệ An nổi tiếng nhất tại Việt Nam với những bãi cát trắng mịn trải dài tít tắp, nước trong xanh và nắng vàng quanh năm. Bên cạnh đó, nơi đây có tên gọi vui là "bãi biển quốc dân" của người Bắc Trung Bộ.

Biển Cửa Lò là điểm du lịch Nghệ An lý tưởng để du khách cho ra đời những tấm ảnh biển xinh lung linh.

Sở dĩ được gọi như vậy là bởi vào mỗi mùa hè hàng năm, bãi biển Cửa Lò luôn là điểm du lịch thu hút lượng khách "khủng" về đây tránh nóng. Ngoài ra, biển Cửa Lò là điểm du lịch Nghệ An lý tưởng để du khách cho ra đời những tấm ảnh biển xinh lung linh.

Khung cảnh bờ cát trắng trên bờ biển cùng những tiếng sóng vỗ chắc chắn sẽ khiến du khách cực yêu thích không gian này. Ngoài ra, những du khách đam mê nghệ thuât cũng có thể tranh thủ “bắt” những khoảnh khắc siêu đẹp, siêu lãng mạn của các cặp đôi đi xe đạp dạo quanh con đường sát biển này.

Biển Cửa Lò - toplist các địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh chưa bao giờ hết hot (Ảnh: sưu tầm)

Nghệ An có gì đặc biệt? Du lịch Cửa Lò Nghệ An (Ảnh: sưu tầm)

Đảo Lan Châu - điểm du lịch Nghệ An

Nằm ngay sát bở biển Cửa Lò là đảo Lan Châu - điểm du lịch nổi tiếng không kém tại Nghệ An. Từ xa nhìn lại, khung cảnh hòn đảo giống như một con cóc khổng lồ vươn mình ra biển lớn. Chính vì vậy, nhiều người dân thường gọi vui theo tên dân dã là đảo Rú Cóc.

Nghệ An nổi tiếng với nhiều khung cảnh đẹp như góc trời Tây mà không phải ở đâu cũng có

Đảo Lan Châu hiện lên tuyệt đẹp với những vách đá trải dài cùng những hình thù thú vị. Đặc biệt, đây là một điểm du lịch Nghệ An lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thủy triều dâng lên. Đến đây, du khách có thể check in tại ngọn hải đăng - điểm check in được yêu thích bậc nhất khi du khách ghé thăm đảo Lan Châu.

Nơi đây đích thị là hòn đảo đẹp nhất Cửa Lò với khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng và nên thơ. Thời gian gần đây, đảo Lan Châu đang dần nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của du khách mọi miền. Không chỉ thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt vời ấy, du khách còn có cơ hội thỏa sức du thuyền, trải nghiệm các môn thể thao dưới nước vô cùng hấp dẫn.

Biển Cửa Hội

Một trong những điểm du lịch Nghệ An cực thu hút du khách khi hè đến là bãi biển Cửa Hội. Biển Cửa Hội nằm tại vị trí giữ bãi biển Cửa Lò - Nghệ An và bãi biển Xuân Thành - Hà Tĩnh. Người dân xứ Nghệ thường có câu nói vui "ăn Cửa Hội - lội Cửa Lò".

Sở dĩ câu nói này có ý ca ngợi du lịch biển Cửa Lò và đặc sản biển Cửa Hội luôn làm hài lòng du khách thập phương. Nếu đi du lịch Nghệ An, nhất định ghé Cửa Hội để thưởng thức những món hải sản thơm ngon, tươi mới ở điểm du lịch này nhé.

Vườn Quốc gia Pù Mát - điểm du lịch Nghệ An

Vườn Quốc gia Pù Mát là một trong những khu rừng quốc gia sở hữu nhiều động thực vật quý nhất cả nước. Nơi đây có diện tích lên tới khoảng 194.000ha, trong đó khoảng 94.000 ha là vùng bảo tồn và vùng đệm là khoảng 100.000 ha.

Đến Nghệ An, du khách sẽ có cơ hội được tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Đến với Vườn Quốc gia Pù Mát, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Những loài thực vật với dáng hình lạ lẫm hay những thân cây cổ thụ lớn nhiều người ôm không xuể. Bên cạnh đó, những thác nước hùng vĩ chảy rì rầm quanh năm sẽ mang lại cảm giác thư giãn đến cho du khách. Nếu đến Nghệ An, nhất định phải trải nghiệm cảm giác tản bộ trong rừng và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hoang dã nơi đây.

Ngoài ra, ở vùng đệm tại đây còn là khu vực sinh sống của một số hộ dân vùng dân tộc thiểu số. Nếu đến đây, du khách có thể hòa mình với đời sống của người dân và thưởng thức những món ăn ngon như: cơm lam, cà mát, gà nướng,...

Bãi Lữ

Bãi Lữ nằm cách thành phố Vinh khoảng 25km. Bãi Lữ nối tiếng là bãi biển với bờ cát mịn, thoai thoải cùng hàng phi lao vun vun bên bờ. Nước biển ở đây khá trong xanh nên du khách có thể nhìn thấy cả những viên sỏi nhỏ ngay cả khi nước ngập trên đầu gối. Du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng cảm giác yên bình tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Khám phá những địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh để có những chiếc ảnh xinh xắn (Ảnh: sưu tầm)

Bãi Lữ là địa điểm du lịch Nghệ An hội tụ cả khung cảnh núi, rừng, biển cả. Với khung cảnh thoáng đãng cùng làn nước trong xanh, nơi đây đã trở thành bức tranh thiên nhiên mang cảnh sắc núi rừng hùng vĩ. Đây chính là điểm thu hút du khách đến đây và cho ra đời những bức ảnh đẹp từ phong cảnh thiên nhiên ở bất cứ góc cảnh nào.

Đồi chè Thanh Chương

Không chỉ nổi tiếng là vùng Đất biển, xứ Nghệ còn vang danh với điểm du lịch đồi chè Thanh Chương bát ngát. Đây là điểm tham quan cực hot được các bạn trẻ khám phá và tạo làn sóng check in.

Đòi chè Thanh Chương nằm cách trung tâm Cửa Lò khoảng 70km. Ngoài ra, nơi đây sở hữu không gian bao quanh bởi hồ nước trong xanh rất thoáng mát. Chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển bằng thuyền bè là có thể tận mắt chứng kiến không gian xanh mát của đồi chè.

Ngồi lênh đênh trên thuyền và hòa mình vào không gian xanh mát tại đồi chè Thanh Chương (Ảnh: sưu tầm)

Đồi chè Thanh Chương - địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh nổi tiếng (Ảnh: sưu tầm)

Đồi chè Thanh Chương - địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh MỚI (Ảnh: sưu tầm)

Đảo Hòn Ngư - điểm du lịch Nghệ An

Cách biển Cửa Lò khoảng 4km, đảo Hòn Ngư có diện tích khoảng 2,5km2. Đảo gồm 2 hòn đảo lớn nhỏ cao khoảng 133m và 88m so với mực nước biển. Ngoài ra, vị trí 2 hòn đảo khá gần nhau nên nơi đây có tên gọi là đảo Song Ngư.

Không gì tuyệt vời hơn khi du khách được trực tiếp ngắm nhìn vãi sỏi vô cùng là mắt trải dài hàng ngàn mét nơi đây. Ngoài ra, du khách có thể đắm mình ở bãi tắm, tha hồ tận hưởng làn nước mát trong veo.

Đảo Hòn Ngư - địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh được rất nhiều du khách yêu mến (Ảnh: sưu tầm)

Làng Sen quê Bác - điểm tham quan du lịch Nghệ An nổi tiếng

Làng Sen (Kim Liên) là quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ nói riêng mà còn là niềm tự hào của toàn dân Việt Nam nói chung. Thời điểm tháng 5,6 rất thích hợp để du khách ghé thăm và check in tại vườn sen nở rộ và tỏa hương thơm mát.

Làng quê Bác Hồ (Ảnh: Sưu tầm)

Ngay đầu làng sen đi vào, du khách sẽ thấy có một ao sen lớn. Nơi đây chính là nơi vui chơi của Bác Hồ thuở ấu thơ, Bên cạnh đó, du khách sẽ có cơ hội tham quan ngôi nhà 5 gian lợp mái nhà tranh đơn sơ, giản dị của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - phụ thân sinh thành của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nếu có dịp du lịch Nghệ An, nhất định nên ghé thăm địa danh mang giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam nơi này. Đây cũng là điểm tham quan chứa đựng biết bao niềm tự hào của dân tộc.

Đến thăm làng sen quê Bác - địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh không thể bỏ lỡ với bất cứ ai du lịch Nghệ An (Ảnh: sưu tầm)

Cánh đồng hoa hướng dương - điểm du lịch Nghệ An

Cánh đồng hoa hướng dương tọa lạc tại Nông Trường 19/5, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Cánh đồng hoa hướng dương ở đây có diện tích lên đến 100ha. Ngoài ra, noiw đây còn được ghi nhận là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam.

Đây là địa điểm rất nổi tiếng ở Nghệ An thời gian gần đây. Cứ vào mùa hoa nở, cánh đồng hoa hướng dương lại có rất nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh. Nếu có dịp đến Nghệ An, đừng quên lưu giữ những hình ảnh tuyệt đẹp tại điểm tham quan này nhé.

Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An (Ảnh: sưu tầm)

Cánh đồng cừu Nghệ An - góc trời Âu nơi xứ Nghệ

Cánh đồng cửu tọa lạc tại xóm 11, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nơi đây được ví như một góc trời âu nơi xứ Nghệ. Cánh đồng ở đây nuôi những chú cừu siêu đáng yêu.

Cánh đồng cừu - địa điểm du lịch Nghệ An Hà Tĩnh cực xinh (Ảnh: sưu tầm)

Đến đây, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh những chú cừu đông đúc vui đùa cùng nhau giữ khung cảnh toàn núi rừng trùng điệp. Ngoài ra, những đồng cỏ xanh ngắt cũng góp phần tạo nên bức tranh vô cùng nên thơ và hút mắt. Điểm du lịch này nhất định phải nằm trong bản đồ trải nghiệm của du khách nếu không muốn bỏ lỡ một tiên cảnh tuyệt đẹp không phải ở đâu cũng có.

Ngoài những địa điểm được gợi ý trên đây, tại Nghệ An còn rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác như: Biển Diễn Thành, đền Cuông (du lịch Diễn Châu, Nghệ An), thành cổ Vinh (du lịch Vinh),... Bên cạnh đó, nền ẩm thực nơi đây cũng rất đa dạng, tất cả đều đang chờ đợi du khách về đây khám phá và trải nghiệm.

Còn rất nhiều địa danh khác trên dải đất Việt Nam đang chờ du khách ghé qua và thưởng ngoạn. Bạn có thể tham khảo tại giadinh.suckhoedoisong.vn. Chúc bạn sẽ có những chuyến trải nghiệm ấm áp bên người thân và bạn bè.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/10-dia-diem-du-lich-nghe-an-dang-tro-thanh-niem-cam-hung-du-li...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/10-dia-diem-du-lich-nghe-an-dang-tro-thanh-niem-cam-hung-du-lich-tai-viet-nam-17223061921351146.htm