Khám phá “thánh địa check-in Hội An” bình lặng mà lôi cuốn

Hội An không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng mà còn được giới trẻ nhớ đến với danh xưng “thánh địa check-in Hội An”. Cùng giới trẻ khám phá những địa điểm níu chân du khách tại đây.

Chùa Cầu Hội An

Chùa Cầu là biểu tượng cũng là một trong những địa điểm du lịch Hội An nổi tiếng.

Gọi là chùa nhưng nơi đây lại không thờ bất kì một vị Phật nào cả mà chỉ là ngôi chùa nằm trên cây cầu bắc ngang qua con lạch nhỏ trong khu phố cổ mà thôi. Chùa Cầu được xây dựng vào đầu thế kỷ 17 bởi các thương nhân Nhật Bản và thiết kế theo kiểu mái vòm cùng họa tiết trang trí thể hiện sự giao hòa giữa nét kiến trúc Việt - Nhật - Hoa.

Vào mùa thu, khi lễ hội hoa đăng và lễ hội đèn lồng tỏa ánh sáng lung linh khắp cả con phố cùng là thời điểm lý tưởng để bạn ghé qua đây..

Nhà cổ Hội An

Nhà cổ Hội An vẫn tồn tại qua nhiều thế kỷ với vẻ đẹp kiến trúc vẹn nguyên như ban đầu.

Là một trong những điểm du lịch Hội An thu hút nhiều du khách ghé đến, khu nhà cổ có phong cách thiết kế ấn tượng, độc đáo.

Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường.

Một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ…

Rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu hay còn có tên gọi khác là rừng dừa Cẩm Thanh. Sở dĩ nơi đây được gọi như vậy là bởi khu rừng này có tổng diện tích lúc khởi nguyên là 7 mẫu, cây dừa phát triển tự do.

Từ thành phố Hội An, bạn có thể thuê xe máy để di chuyển nhanh chóng đến khu vực rừng dừa. Nhờ ưu thế về địa hình, nơi đây đã giúp cho quân đội ta giành nhiều chiến thẳng tại rừng dừa Bảy Mẫu.

Khi đến đây, bạn sẽ được tham quan khu rừng dừa trên những chiếc thuyền thúng. Càng đi sâu vào trong, bạn càng cảm nhận được sự yên bình, tiếng lá bay xào xạc tạo thành bản nhạc du dương.

Chợ Hội An

Ảnh: GĐ &XH.

Chợ đêm Hội An

Mỗi khi đi du lịch tại bất cứ địa điểm nào, nơi đầu tiên bạn phải ghé qua chính là chợ của khu vực đó. Chợ chính là nơi tái hiện rõ ràng và chân thực nét văn hoá, cuộc sống và tính cách con người của mỗi vùng đất. Chợ Hội An gây ấn tượng bởi nét mộc mạc, thân quen.

Đậu hũ, tào phớ là món ăn đặc trưng tại Hội An được giới trẻ thích thú.

Lễ hội hoa đăng Hội An

Lễ hội hoa đăng Hội An rực rỡ bên sông Hoài được xem như một trong những hình ảnh tuyệt đẹp trong bức tranh du lịch của phố cổ. Khi mà đèn điện vụt tắt, những ảnh nến mang đầy ước nguyện ấy sẽ thắp sáng hy vọng của tất cả mọi người rồi trôi bồng bềnh trên mặt nước, và cứ thế ra khơi. Nếu đã đến du lịch Hội An thì du khách nhất định phải trải nghiệm điều này.

Về thời gian tổ chức, hoạt động này diễn ra vào lúc 18 giờ vào các ngày đặc biệt sau: Ngày mùng 01, 14 và 15 âm lịch hàng tháng; Ngày thứ 7 hàng tuần.

Ẩm thực Hội An

Ẩm thực Hội An vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng chúng đều mang những đặc trưng riêng của vùng biển miền Trung.

Đứng đầu top ẩm thực Hội An phải kể đến Mì Quảng. Đây là một trong những món ăn được thực khách yêu thích. Bát mì Quảng to đầy với những sợi mì to dai, kết hợp cùng thịt nướng, xá xíu, rau sống...giải ngay cơn đói sau cả buổi đi chơi.

Ẩm thực Hội An phong phú và được bày trí đơn giản mang đậm chất truyền thống.

