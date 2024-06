Khám phá những tọa độ như trong phim Ghibli và Harry Potter ở Đà Lạt mộng mơ

Ngôi làng nhỏ của thế kỷ XVIII

Lối vào khu vườn bí mật.

Mặc dù nằm ngay trung tâm Đà Lạt, The Little Cottage vẫn là một khu vườn bí mật khiến tui vô cùng tò mò khi ghé thăm vào lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Và điều khiến tui bất ngờ chính là cái lối nhỏ để men vào quán. Một bên là hàng rào gỗ, một bên là bức tường cây leo khiến tui có cảm giác như mình đang lạc vào cuốn sách Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh - Frances Hodgson Burnett.

Chắc mấy bồ cũng sẽ không tin được, ngay giữa trung tâm thành phố lại có thể ẩn nấp một khu vườn kỳ diệu như thế. Những ngôi nhà gỗ, những chiếc bàn ghế xinh xắn, thảm cỏ và tiếng chim hót, những chú bướm bay lượn, một khung cảnh thơ thẩn khiến tui ngơ ngẩn một lúc lâu (rất lâu).

Ngôi nhà gỗ màu hồng - biểu tượng của The Little Cottage.

Góc fairy bed “gây sốt” cộng đồng mạng vì quá thơ thẩn.

The Little Cottage chính xác như cái tên của quán, một không gian mang đậm màu sắc cottagecore. Đây là xu hướng “sốt” trở lại từ năm ngoái, bên cạnh coquette. Cottagecore được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của cuộc sống nông thôn châu Âu vào những năm của thế kỷ XVIII - XIX.

Ngôi nhà gỗ của quán còn gợi tui nhớ về bộ phim Anne with an E hay Little Women. Chỉ cần giơ máy ảnh lên, tui lại có cảm giác mình như lạc vào những thước phim thơ mộng và đầy thi vị ấy.

Các góc bàn ghế xinh xắn ngay giữa khu vườn xanh mát.

Mỗi một góc của The Little Cottage đều như những thước film mang đậm vibes cottagecore.

Quán có bán cà phê, trà và bánh. Tui đã gọi một phần trà hoa cúc và bánh red velvet để vừa nhâm nhi, vừa đọc sách trong lúc đợi người bạn trễ hẹn nửa tiếng. Chắc là vì được ngồi đợi giữa một khu vườn thật xinh xắn như thế, tui cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cà phê đợi một người, chính xác là suy nghĩ của tui lúc đó.

Nếu có dịp đến The Little Cottage, tui gợi ý mấy bồ có thể gọi một set tiệc trà, mang theo một quyển sách thật hay để tận hưởng một buổi sáng cực kỳ lãng mạn tại đây.

Tọa độ: 262 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7, TP. Đà Lạt.

Giờ thức giấc: 8:00 - 18:00

Chiếc lò củi trong ngôi nhà di động

Chiếc bếp củi trông như một bộ phim của Ghibli.

Có một thời gian, nhà hàng đồ Ý này đã khiến biết bao nhiêu người tò mò bởi không gian hệt như một bộ phim Ghibli. Tui ghé Primavera Italian Restaurant trong một lần ngao du Đà Lạt cùng hai nhỏ bạn. Là những đứa mê mỳ cua và pizza phô mai của một nhà hàng nọ ở Sài thành, tụi tui đã quyết định tìm ra chiếc pizza ngon nhất thành phố mộng mơ.

Cả ba đứa đèo nhau đến Prim và gặp ngay “chướng ngại vật” đầu tiên là con dốc đến quán. Sau khi đã thành công đứng trước nhà hàng, tụi tui cũng không quên chụp choẹt cùng em chó nằm ngủ ngay trước cửa.

Không gian ấm cúng tạo cảm giác như ghé thăm nhà bạn ở Ý.

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt tui là căn bếp lò củi - nơi cho ra những chiếc pizza thơm phức, cháy xém phần cạnh và đầy ắp phô mai mà tụi tui sắp thưởng thức. Vì đã đọc được một vài review của các “tiền bối” đi trước, tụi tui quyết định chỉ gọi 2 món là mỳ Carbonara và một chiếc pizza phô mai. Trong lúc đợi món, điện thoại tui đã có thêm tầm hơn một trăm bức ảnh và video bởi không gian ở đây quá xinh xắn. Có khu vực trong nhà và ban công, bàn ghế gỗ, những khay đựng gia vị và những chiếc khăn trải bàn trắng tinh.

Món mỳ Carbonara nổi tiếng tại đây.

Tụi tui thật sự cảm thấy may mắn khi chỉ gọi hai món vì khẩu phần ăn thật sự khá nhiều so với ba đứa con gái. Tuy nhiên, tui thật sự nghĩ là mấy bồ nên đi ít nhất là bốn người và gọi thêm một món salad để đỡ bị ngấy (nếu ăn hai món như tụi tui).

Chị nhân viên ở đây thực sự rất dễ thương. Nhà hàng tạo cho tui có cảm giác như đang ở trong bộ phim Ghibli Ngôi nhà di động của Howl, nhưng sạch sẽ, sáng sủa và sang trọng hơn. Chi phí cũng hợp lý nếu mấy bồ muốn có một bữa ăn “bảnh” hơn bình thường một chút với mức hầu bao là 200 cành mỗi người.

Tọa độ: 54/7 Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt

Giờ mở cửa: 12:00 - 22:00

Thăm nhà của đại gia đình Weasley

.Chiếc bảng giải thích tên gọi và nguồn cảm hứng của quán.

Có vẻ như là cái tên Búp Rau chẳng liên quan gì đến phong cách của quán, nhưng sau khi được bạn nhân viên tiết lộ, tui mới vỡ lẽ ra. Búp Rau là cách đọc trại đi của burrow trong The Burrow - ngôi nhà của đại gia đình Weasley trong phim Harry Potter. Mặc dù tui luôn bảo với mấy bồ rằng, tui là một Potterhead chính hiệu nhưng thú thật là bây giờ tui mới biết cái tên tiếng Anh của ngôi nhà này, vì đó giờ toàn đọc là Hang Sóc (theo như cô Lý Lan dịch trong sách).

Các món đồ decor ở quán đều được anh chị chủ tỉ mỉ chọn lựa.

Búp Rau thật sự khiến tui nghĩ rằng: Ai làm quán này chắc kinh doanh vì đam mê. Bởi từ không gian đến những món đồ trang trí, bày biện trong quán đều trông cực kỳ xịn sò. Sau khi thăm dò từ một nguồn tin thân cận và đáng tin cậy, tui biết được là tất cả những món đồ decor đều là “hàng thật giá thật”, đồ cổ được anh chủ sưu tầm, đấu giá từ châu Âu.

Mặc dù được lấy cảm hứng từ phim Harry Potter, Búp Rau vẫn khiến tui có cảm giác mình ở trong một viện bảo tàng với đủ thứ hay ho để ngắm. Tui và nhỏ em, hai đứa cảm thấy may mắn vì hôm ấy đã “lên đồ” một chút, lúc ra về “bỏ túi” quá trời là ảnh để đăng trong mấy tháng tới.

Không gian mang đậm chất cổ điển theo phong cách Victoria Cottage.

Lần này tui ghé thì chỉ vừa kịp thử menu đồ uống ở quán. Búp Rau là một quán cà phê và có bán cả đồ nướng. Giữa cái lạnh của thành phố mờ sương, ngồi gói thịt nướng với rau trong một không gian cổ điển thì hợp lý thật sự. Mấy bồ có quan niệm “đi Đà Lạt chắc chắn phải ăn đồ nướng với lẩu” như tui không?

Tọa độ: 86 Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Lạt

Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00

