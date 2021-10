Khám phá hòn đảo được mệnh danh là viên ngọc trai quý giá của thiên đường nhiệt đới quyến rũ nhất thế giới

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 01:00 AM (GMT+7)

Đây được coi là một trong nhưng nơi đẹp nhất thế giới, đáng được du khách chọn là điểm ghé thăm một lần trong đời.

New Caledonia được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới quyến rũ nhất thế giới. Isle of Pines là một hòn đảo nhỏ nằm cách Grande Terre ở New Caledonia 50 km về phía tây nam với diện tích đảo lên đến 250 km2, rộng khoảng 13 km và chiều dài là 15 km. Hòn đảo này được coi là một tong những nơi đẹp nhất thế giới với làn nước trong xanh nhìn thấu tân đáy, những bãi cát trắng lộng lẫy và được bao phủ xung quanh là những cây thông cao chót vót với tuổi đời lên đến 100 triệu năm.

Vẻ đẹp vô song của hòn đảo này được tạo nên bởi vùng nước nông và những vịnh nhỏ, bao quanh là thảm thực vật nhiệt đới dày đặc, khiến du khách đến với New Caledonia cảm thấy khoan khoái và thư giãn vô cùng. Trong số những vịnh nhỏ này, du khách có thể ghé đến Vịnh Oro diệu kì, nơi sở hữu một hồ bơi tự nhiên với đầy đủ loại cá nhiều màu sắc.

Ghé thăm New Caledonia, du khách còn có thể thoải mái thăm quan và bơi lội bên những bãi biển mang tính biểu tượng của hòn đảo như Kanuméra, Kuto, Baie Upi và Baie du St Joseph. Những bãi biển này sở hữu những tảng đá tự nhiên “mọc” chồi lên mặt biển và những dãy san hô tuyệt đẹp.

Hòn đảo thiên đường này là nơi sinh sống của hệ động vật phong phú. Tại đây, còn có một nhà thờ nhỏ có từ năm 1860, chứng tích về sự xuất hiện của các nhà truyền giáo châu Âu và ngày nay, nó cũng trở thành nơi thờ cúng chính ở trên đảo.

Isle of Pines được phát hiện vào năm 1774 bởi thuyền trưởng người Anh James Cook trong một chuyến hành trình đến New Zealand. Năm 1853, Pháp chiếm đảo và năm 1872 cho xây dựng một thuộc địa hình sự ở đó. Đây là nơi giam giữ hơn 3000 tù nhân chính trị vào năm 1912. Nhà tù đó sau bị bỏ hoang và ngày nay chỉ còn là một đống đổ nát.

Isle of Pines có địa hình phần lớn là bằng phẳng. Điểm cao nhất của nó là Đỉnh N’Ga, một bức phù điêu nhỏ cao 262 mét trên mực nước biển. Một kì quan khác ẩn mình giữa một rừng cây nhiệt đới và thực vật là Grotte de la Reine Hortense, một hốc đá vôi với các nhũ đá và măng đá, cắt ngang qua một dòng suối uốn lượn trông rất “gợi cảm”. Du khách có thể đến với đảo Isle of Pines trong vòng 25 phút đi máy bay từ sân bay Nouméa hoặc bằng đường biển với 2 giờ rưỡi di chuyển.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-hon-dao-duoc-menh-danh-la-vien-ngoc-trai-quy-gia-cua-thien-duong-nhiet-doi-quyen-ru-nhat-the-gioi-d528798.html