Khám phá 8 di sản vật thể tại Việt Nam được UNESCO công nhận

Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận có đủ cả ba loại hình: di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa thế giới và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đáng chý ý, trong hệ thống các danh hiệu của UNESCO, di sản thế giới là danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất. Các tiêu chí của di sản bao gồm tiêu chí của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.

Được biết, Việt Nam hiện tại có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận. 5 trong số đó là di sản văn hoá, 2 là di sản tự nhiên và 1 di sản hỗn hợp.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long là những di sản thiên nhiên. Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ là những di sản văn hoá. Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản hỗn hợp duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á, và là một trong số ít 38 di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận.

Các Di sản văn hoá nổi bật

Di sản văn hóa bao gồm tài sản văn hóa (như các tòa nhà, cảnh quan, di tích, sách, tác phẩm nghệ thuật, và các hiện vật), văn hóa phi vật thể (như văn hóa dân gian, truyền thống, ngôn ngữ và kiến thức) và di sản tự nhiên (bao gồm cảnh quan có tính văn hóa quan trọng và đa dạng sinh học). Tại Việt Nam, Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ là những di sản văn hoá.

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị với những giá trị nổi bật, Hội An được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa thế giới, dựa trên hai tiêu chí như: Hội An là biểu hiện vật thể nổi bật của sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế; Là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn một cách hoàn hảo.

Nếu bạn đã từng đi du lịch tại Hội An, có một đặc điểm dễ nhận ra phần lớn những ngôi nhà ở đây là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, phân bố dọc theo những trục phố nhỏ hẹp. Nằm xen kẽ giữa các ngôi nhà phố, những công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển và cả suy tàn của đô thị.

Là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa. Các hội quán, đền miếu mang dấu tích của người Hoa nằm bên những ngôi nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp.

Bên cạnh những giá trị văn hóa qua các công trình kiến trúc, Hội An còn lưu giữ một nền văn hóa phi vật thể đa dạng và phong phú. Hội An luôn được xếp vào danh sách những địa điểm hấp dẫn của Việt Nam không chỉ là khách du lịch trong nước mà khách quốc tế đều rất ấn tượng với vẻ đẹp bình yên của nơi này.

Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn, Thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và gần thành cổ Trà Kiệu, kiến trúc nơi đây bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa. Cùng với phố cổ Hội An và Huế, thánh địa Mỹ Sơn đã tạo nên bộ 3 Di sản văn hóa thế giới nổi tiếng giữa dãi đất miền Trung.

Được biết, dù là một địa điểm tham quan nổi tiếng song đền tháp Mỹ Sơn lại nằm ngay giữa thung lung bên trong rừng sâu, dường như nằm tách biệt với bên ngoài. Khoảng thời gian lý tưởng để khám phá Thánh địa Mỹ Sơn thường là từ tháng 2 đến tháng 4, vì đây là thời điểm nắng không quá gắt và thời tiết mát mẻ dễ chịu. Chính vì vậy, trước khi lên kế hoạch du lịch tham quan Thánh địa Mỹ Sơn bạn nên kiểm tra thời tiết để có một chuyến tham quan đầy thú vị.

Cố đô Huế

Là những di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 trên địa bàn kinh đô Huế xưa; nay thuộc phạm vi thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Phần lớn các di tích này nay thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.

Là địa điểm du lịch nổi tiếng trên dải đất miền Trung, tỉnh Thừa Thiên – Huế nói riêng và thành phố Huế nói chung được thiên nhiên ưu ái với muôn vàn cảnh đẹp của biển, sông, núi, đèo…. Du khách có thể kết hợp đi Huế với các tỉnh lân cận như tour Quảng Bình – Quảng Trị - Huế hoặc Huế - Đà Nẵng – Hội An với đường bộ và đường sắt đều tiện, máy bay…

Đến với Huế bạn được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc xây dựng ở đây vô cùng độc đáo cùng các món ăn đặc sản ở Huế vô cùng đa dạng. Hiện nay, Huế là một trong những điểm dừng chân nhiều nhất của du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hoàng thành Thăng Long

Là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Đông Kinh và tỉnh thành Hà Nội bắt đầu từ thời kì tiền Thăng Long (An Nam đô hộ phủ thế kỷ VII) qua thời Đinh - Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Hoàng thành Thăng Long Hà Nội mang vẻ trầm mặc, tĩnh lặng.

Nơi đây từng gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hoàng Thành Thăng Long còn là điểm đến nổi tiếng của Hà Nội, tất cả các khách du lịch trong và ngoài nước khi tới Hà Nội đều tới tham quan địa điểm này.

Thành nhà Hồ

Tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Khi du khách có dịp ghé qua Thanh Hóa thì nhất định phải tham quan thành nhà Hồ.

Thành Nhà Hồ là di tích lịch sử quan trọng có giá trị cao về mặt văn hóa, kiến trúc thời xưa. Đến với di tích này du khách có cơ hội chiêm ngưỡng sự độc đáo của công trình xưa cũ và tìm hiểu về kỹ thuật công phu này.

Những di sản thiên nhiên

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Phong Nha – Kẻ Bàng là một vườn quốc gia của Việt Nam, nằm tại huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía nam.

Vườn Quốc gia Phong Nha – Ke Bang là địa điểm du lịch đầy thú vị, đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.

Nếu bạn là người đam mê du lịch mạo hiểm, Phong Nha – Ke Bang là lựa chọn hợp lý, nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn Phong Nha là nơi để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất.

Nơi đây còn được mệnh danh là “Trung tâm du lịch mạo hiểm Châu Á” với những hành trình du lịch mạo hiểm, thám hiểm chất lượng mang đẳng cấp Quốc tế.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo của thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Là trung tâm của một khu vực rộng lớn với vịnh Bái Tử Long phía Đông Bắc và quần đảo Cát Bà phía Tây Nam, vịnh Hạ Long giới hạn trong diện tích khoảng 1.553 km² bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, bãi biển đẹp.

Đến Hạ Long du lịch, bạn không nên bỏ qua khám phá Vịnh Bái Tử Long, nơi với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ và trong đó có nhiều đảo lớn và có dân sinh sống.

Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn không thua kém Vịnh Hạ Long bởi điểm nhấn là du lịch sinh thái biển đa dạng, hấp dẫn gồm các bãi biển, các hang động. Bên cạnh đó, Vịnh Lan Hạ, Đảo Soi Sim, Đảo Tuần Châu… là một trong những địa điểm khám phá đầy thú vị.

Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản hỗn hợp duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á

Là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở Ninh Bình, Việt Nam. Quần thể di sản thế giới Tràng An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa, hồ đầm và những tuyến du thuyền trên sông.

Tràng An sở hữu nhiều hang động đẹp như động Thiên Hà, động Thiên Thanh, động Tiên, hang động Tràng An... Không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, di sản thế giới Tràng An cũng là địa danh được đầu tư để trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Những Di sản Thế giới mới nhất Năm 2020 Thổ Nhĩ Kì: Địa điểm khảo cổ học Arslantepe Mound Peru: Khu phức hợp địa cổ học Chankillo Bỉ/ Hà Lan: Thuộc địa của Benevolence Pháp: Ngọn Hải đăng Cordouan Ấn Độ: Đền Kakatiya Rudreshwara (Ramappa), Telangana Đức: Vùng đất nghệ thuật Mathildenhöhe Darmstadt Ý: Thành phố lâu đời Padua Tây Ban Nha: Đại lộ Paseo del Prado và Công viên Buen Retiro Trung Quốc: Thành phố cảng Tuyền Châu Romania: Khu phức hợp khai khoáng Roșia Montană Brazil: Khu vườn Sítio Roberto Burle Marx Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức, Ý, Anh và Bắc Ireland: Khu thị trấn spa Uruguay: Nhà thờ Cristo Obrero ở Atlántida Iran: Tuyến đường sắt xuyên Iran Ả Rập Xê Út: Khu văn hóa Ḥimā Nhật Bản: Đảo Amami-Oshima, đảo Tokunoshima, phía Bắc đảo Okinawa và đảo Iriomote. Georgia: Rừng nhiệt đới Colchic Hàn Quốc: Bãi bùn Getbol Thái Lan: Vườn Quốc gia Kaeng Krachan Năm 2021 Jordan: thành phố cổ As-Salt Iran: Khu Văn hóa Hawraman/Uramanat Ấn Độ: Địa điểm khảo cổ Dholavira Đức: Vùng Biên giới của Đế chế La Mã Nhật Bản: Khu di tích thời tiền sử Jomon Pháp: Khu nghỉ dưỡng Riviera Chi-lê: Khu văn hóa Chinchorro Đức: ShUM Sites của Speyer, Worms và Mainz Côte d'Ivoire: Nhà thờ Hồi giáo phía Bắc Côte d'Ivoire Ý: Dãy cột Bologna Slovenia: Các tác phẩm nghệ thuật của kiến trúc sư Jože Plečnik tại Ljubljana Anh: Khu phiến đá ở Tây Bắc Wales Nga: Đá chạm khắc nằm ở hồ Onega và biển Bạch Hải Gabon: Công viên quốc gia Ivindo

