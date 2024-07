Khám phá 10 điểm du lịch độc đáo nhất Trung Quốc

Nhà lộn ngược, Thượng Hải

Có rất nhiều ngôi nhà lộn ngược trên khắp thế giới, và chúng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ngôi nhà lộn ngược ở Thượng Hải này cũng vậy, luôn đông kín du khách ghé thăm.

Khách sạn Thiên Tử, Hồ Nam

Toà nhà hình 3 ông thần Phúc-Lộc-Thọ được mệnh danh là một trong những khách sạn kỳ quặc nhất Trung Quốc. Còn nơi nào tốt hơn để lưu trú trong chuyến du lịch kỳ lạ là ở trong một khách sạn được xây dựng bằng hình tượng 3 vị thần này.

Dãy núi Thiên Tử, Hồ Nam

Giống như thế giới xa lạ trong bộ phim Avatar, đây là một nơi tuyệt vời với đầy đủ cáp treo, thang máy cao nhất thế giới, cầu đáy kính và những điều tuyệt vời khác dành cho tất cả những ai đủ can đảm để thực hiện chúng.

Bãi biển đỏ, Liêu Ninh

Đây không phải là một bãi biển thật sự, chỉ là cái tên mà người dân địa phương gọi khu du lịch này. Đây là một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới được bao phủ bởi tảo và lớp tảo dày đặc này sẽ chuyển sang màu đỏ vào mùa thu.

Ngôi là kỳ lạ, Giang Tô

Đây được coi là ngôi làng giàu nhất Trung Quốc với đặc điểm kỳ lạ là được tạo thành từ hơn 2.000 ngôi nhà có hình dạng và kích thước giống hệt nhau.

Cầu kính Grand Canyon, Trương Gia Giới

Cây cầu kính Grand Canyon Trương Gia Giới trong Công viên quốc gia Trương Gia Giới đã mở cửa cách đây vài năm và nó nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan kỳ lạ nhất ở Trung Quốc. Đây không phải là hoạt động dành cho những người yếu tim, cây cầu kính bắc qua hẻm núi lớn Trương Gia Giới hùng vĩ và dài 430m. Mặc dù trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng cây cầu rất an toàn để vượt qua. Nó được lát hoàn toàn bằng kính, vì vậy bạn có thể nhìn thấy tận đáy hẻm núi khi nó nằm dưới chân bạn.

Khu Do Thái cũ, Thượng Hải

Một thực tế được nhiều người biết đến là trong Thế chiến thứ hai, Thượng Hải đã cấp thị thực cho những người tị nạn Do Thái đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Điều này có nghĩa là hàng nghìn người tị nạn Do Thái đã di cư sang Trung Quốc để tìm kiếm sự an toàn. Nhược điểm là nhiều người Do Thái buộc phải di dời đến một khu vực nhỏ ở quận Hồng Khẩu của Thượng Hải, nơi điều kiện tồi tàn và tình trạng quá đông đúc tràn lan. Ngày nay, khu ổ chuột này nổi tiếng với những con hẻm ngoằn ngoèo và Giáo đường Do Thái Ohel Moshe, đồng thời đây là điểm đến độc đáo để khám phá bằng cách đi bộ.

Biểu tượng "của quý" ở núi Đan Hà

Nằm ở phía bắc Quảng Đông, núi Đan Hạ được biết đến với hình dáng giống như một dương vật bằng sa thạch khổng lồ. Ngoài ra còn có một lỗ đá trông giống như âm hộ, những viên đá nhô ra giống như bộ ngực và một tảng đá trông giống như một thiếu nữ đang ngủ. Tất cả các thành tạo đá đều thuộc loại địa hình Đan Hà khác thường, tạo ra những vách đá dựng đứng màu đỏ và các giả núi đá vôi nhiều màu.

Ruộng bậc thang Hani, Vân Nam

Ruộng bậc thang này không quá lớn, nhưng nó trông ấn tượng với các mảng màu độc đáo và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Thác bồn cầu, Phật Sơn (Quảng Đông)

Đây là một thác nước được làm từ hơn 10.000 bồn vệ sinh tái chế, rất thu hút du khách ghé thăm.

