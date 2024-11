Hỗn loạn du lịch Ấn Độ

Theo WHO, mỗi năm, ô nhiễm không khí cướp mất 7 triệu sinh mạng trên thế giới, làm gia tăng các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản, ung thư, suy nhược thần kinh, bệnh tim mạch và làm giảm tuổi thọ. Đáng chú ý, một nghiên cứu do WHO thực hiện vào năm 2018 chỉ ra, phụ nữ mang thai tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao có thể bị sinh non và sinh con nhẹ cân.