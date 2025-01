Hành trình xuyên Việt được lọt top 9 trải nghiệm đường sắt độc đáo 2025

Trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những lựa chọn du lịch thân thiện với môi trường để thay thế máy bay, ngành du lịch bằng tàu hỏa đang hồi sinh mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Nhu cầu trải nghiệm những hành trình chậm rãi, thư giãn kết hợp với dịch vụ sang trọng và tàu đêm tiện nghi đang định hình lại khái niệm “du lịch chậm” – một xu hướng giao thoa giữa hoài niệm và tính bền vững hiện đại.

Tàu hỏa ngày nay không chỉ là phương tiện đưa bạn từ điểm A đến điểm B mà trở thành một phần không thể thiếu của chuyến hành trình. Ngay khi bước lên tàu, bạn đã bước vào kỳ nghỉ với khung cảnh ngoạn mục lướt qua khung cửa sổ, chỗ ngồi êm ái hoặc giường nằm thoải mái, cùng với những món ăn hấp dẫn phục vụ tại chỗ.

Nhờ vào sự xuất hiện của vé tàu linh hoạt, giá cả cạnh tranh và đa dạng các tùy chọn, tàu hỏa ngày càng trở thành giải pháp di chuyển tiết kiệm, hấp dẫn không kém máy bay.

Đặc biệt tại châu Âu, thế hệ Z và Millennials với ý thức về môi trường đang đẩy mạnh sự phát triển của du lịch bằng đường sắt. Những hành trình bền vững và không rắc rối này đáp ứng mong muốn của giới trẻ về trải nghiệm du lịch xanh hơn, đồng thời tạo điều kiện cho sự khám phá mà không làm tăng lượng khí thải carbon.

Dù bay vẫn giữ vị thế quan trọng, nhưng theo Rail Europe – nền tảng đặt vé tàu hàng đầu, sự chuyển dịch sang du lịch xanh đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Björn Bender, Giám đốc điều hành của Rail Europe, chia sẻ:“Di chuyển bằng tàu mang lại trải nghiệm êm đềm hơn so với bay – bạn không phải chờ đợi lâu, không bị giới hạn hành lý nghiêm ngặt và có thể thư giãn trong suốt hành trình.”

Ông cũng nhấn mạnh sức hút của các chuyến tàu đêm đối với du khách đơn lẻ muốn tiết kiệm chi phí lưu trú và thời gian, trong khi gia đình và du khách lớn tuổi lại đánh giá cao sự tiện nghi và thoải mái.

Các chuyến đi bằng tàu ngắm cảnh đang ngày càng phổ biến hơn, với những tuyến đường uốn lượn qua những vùng đất tuyệt mỹ như dãy Alps ở Thụy Sĩ. “Những hành trình như vậy thu hút những người tìm kiếm trải nghiệm hơn là chỉ đơn giản đi từ điểm này đến điểm khác,” ông Bender nói.

Rail Europe đang đầu tư để làm cho việc đặt vé tàu trở nên minh bạch và dễ dàng hơn. Họ cũng phát triển thêm nhiều tuyến tàu đêm và các tuyến ngắm cảnh hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu du lịch chậm nhưng bền vững.

Cùng khám phá những hành trình đường sắt tuyệt vời nhất cho năm 2025, nơi những giấc mơ du lịch xanh và sang trọng hòa quyện thành hiện thực.

Glacier Express, Thụy Sĩ: Chuyến tàu tốc hành chậm nhất thế giới

Được mệnh danh là "chuyến tàu tốc hành chậm nhất thế giới", Glacier Express khổ hẹp nối liền St Moritz và Zermatt, mang đến một chỗ ngồi hàng đầu để ngắm nhìn cảnh quan núi Alps của Thụy Sĩ trong một hành trình ngoạn mục kéo dài 8 giờ.

Khi tàu uốn lượn qua những ngọn núi, khung cảnh liên tục thay đổi, từ từ hé lộ những đỉnh núi cao chót vót, những thung lũng sâu thẳm và những ngôi làng trên núi Alps quyến rũ.

Tuyến đường đi qua 291 cây cầu và đi qua 91 đường hầm, mỗi nơi mang đến một góc nhìn mới về dãy Alps của Thụy Sĩ. Sau đó, nó leo lên đèo Oberalp, điểm cao nhất trên tuyến đường, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp.

Trên tàu, trọng tâm là sự thoải mái và chất lượng. Đồ ăn? Hãy nghĩ đến các đặc sản khu vực của Thụy Sĩ và các loại rượu vang chất lượng, thêm một chút tuyệt vời cho người sành ăn vào hành trình ngắm cảnh.

Orient Express, Paris đến Istanbul: Huyền thoại trở lại

Du lịch đường sắt sang trọng là yếu tố then chốt trong sự hồi sinh của các chuyến đi bằng tàu hỏa, khai thác nỗi nhớ về sự sang trọng và hùng vĩ của thời kỳ hoàng kim của đường sắt.

Một trong những phát triển quan trọng nhất là sự trở lại của Orient Express, một hành trình đường sắt từ Paris đến Istanbul mà nhà văn trinh thám Agatha Christie đã bất tử hóa.

Từ năm 2026, Orient Express sẽ mời du khách sống lại huyền thoại trên 17 toa tàu Orient Express nguyên bản có từ những năm 1920 và 1930.

Những chiếc xe này, từng là một phần của 'Nostalgie-Istanbul-Orient-Express,' đã được phục chế tỉ mỉ và trang trí bằng nội thất đặc biệt.

Nội thất, được chế tác bởi kiến trúc sư người Pháp Maxime d’Angeac, thể hiện các yếu tố lấy cảm hứng từ Art Deco, kỹ thuật khảm tinh tế và đồ nội thất tinh xảo, đảm bảo rằng mọi chi tiết đều thể hiện sự sang trọng của Orient Express ban đầu.

Việt Nam: Hành trình đường sắt Bắc – Nam, bản giao hòa giữa lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên

Trải dài hơn 1.700 km, tuyến đường sắt xuyên Việt mang tên “Tàu Thống Nhất” là hành trình đầy phiêu lưu để khám phá dải đất hình chữ S, nối liền Thủ đô Hà Nội cổ kính với Thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Đây không chỉ là tuyến giao thông mà còn là một biểu tượng giàu ý nghĩa, tái hiện câu chuyện lịch sử đầy thăng trầm của đất nước.

Ra đời vào năm 1936 dưới thời Pháp thuộc, tuyến đường sắt đã chứng kiến nhiều biến động khi tạm ngừng hoạt động vào năm 1954 trong thời kỳ đất nước bị chia cắt. Phải đến ngày 31 tháng 12 năm 1976, chuyến tàu mang khát vọng thống nhất mới chính thức lăn bánh trở lại, trở thành minh chứng cho hòa bình và sự gắn kết Bắc – Nam.

Hành trình trên tuyến tàu này là trải nghiệm hòa quyện giữa cảnh sắc và cảm xúc. Con tàu chậm rãi đưa bạn xuyên qua những ngọn núi phủ sương mờ, những cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh và các làng chài nép mình bên bờ biển đầy quyến rũ. Khung cảnh liên tục thay đổi tạo nên bức tranh sống động ngoài cửa sổ, biến chuyến đi thành hành trình chiêm ngưỡng không ngừng nghỉ.

Nhịp tàu khoan thai cho phép hành khách tận hưởng trọn vẹn hương vị Việt Nam qua những món ăn nhẹ truyền thống, những cuộc trò chuyện thân tình cùng bạn đồng hành, và khoảnh khắc hòa mình vào sự tấp nập của các nhà ga địa phương. Tàu Thống Nhất không chỉ đưa bạn đến đích mà còn dẫn lối vào một cuộc hành trình cảm xúc và khám phá đầy ấn tượng.

Derry/Londonderry đến Coleraine, Bắc Ireland: Tuyến đường sắt ven biển tuyệt đẹp

Được Michael Palin ca ngợi là “một trong những hành trình đường sắt đẹp nhất thế giới”, chuyến đi kéo dài 38 phút qua phong cảnh sương mù của Bắc Ireland này tuy ngắn nhưng vô cùng ngoạn mục.

Đi dọc theo sông Foyle từ Derry/Londonderry, tàu lướt vào vùng nông thôn xanh tươi trước khi phô diễn bờ biển Đại Tây Dương và bãi cát vàng của Benone Strand.

Khung cảnh là điểm nhấn chính của chuyến tàu thoải mái này, với đường ray chạy dọc theo một trong những bãi biển hoang sơ nhất của Bắc Ireland.

Nhà ga đẹp như tranh vẽ ở Castlerock, được thiết kế bởi John Lanyon, là một điểm nhấn quan trọng của hành trình. Ngôi làng ven biển này là một điểm dừng chân hoàn hảo cho một buổi dã ngoại trên bãi biển hoặc đi dạo qua những con phố quyến rũ của nó.

Từ cảnh biển hùng vĩ đến vùng nông thôn nhấp nhô, tuyến đường ngắn này chắt lọc vẻ đẹp tự nhiên của Bắc Ireland trong vòng chưa đầy một giờ - bằng chứng cho thấy những hành trình hoành tráng không cần phải dài.

Tuyến đường sắt Ella đến Kandy, Sri Lanka: Qua những đồi chè xanh mướt

Được mệnh danh là một trong những chuyến tàu ngắm cảnh đẹp nhất thế giới, hành trình kéo dài bảy giờ phổ biến từ Ella đến Kandy đưa bạn qua vùng trồng chè tươi tốt của Sri Lanka.

Những ngọn núi cao chót vót, thác nước đổ xuống và những đồn điền xanh mướt nhấp nhô lấp đầy cảnh quan khi tàu uốn lượn dọc theo những con đường hẹp.

Khi nói đến việc lựa chọn hạng vé, có rất nhiều lựa chọn. Hạng Nhất có máy lạnh (AFC) cung cấp chỗ ngồi được đặt trước và sự mát mẻ thoải mái nhưng không có cửa sổ mở, vì vậy bạn sẽ bỏ lỡ niềm vui khi nghiêng người ra khỏi cửa - một truyền thống du lịch bằng tàu hỏa của Sri Lanka.

Đối với cửa sổ mở rộng và một sự rung cảm địa phương hơn, Hạng 2 được đặt trước là lý tưởng, với chỗ ngồi thoải mái và không có hành khách đứng.

Cảm thấy thích phiêu lưu? Hãy thử Hạng 3 không được đặt trước - thiết lập tương tự, nhưng chỗ ngồi đến trước được phục vụ trước sẽ thêm vào niềm vui hơi hỗn loạn.

Vé cho các hạng không được đặt trước rất dễ lấy; chỉ cần đến nhà ga, lấy vé và lên chuyến tàu màu xanh thân thiện với ngân sách.

Rovos Rail, Nam Phi: Hành trình sang trọng qua châu Phi

Được thành lập vào năm 1989 bởi doanh nhân Nam Phi và người đam mê tàu hỏa Rohan Vos, Rovos Rail đã xây dựng danh tiếng là một trong những cách tốt nhất để du lịch chậm khắp miền nam châu Phi, cung cấp một loạt các hành trình nhiều ngày thể hiện những cảnh quan tuyệt vời nhất của lục địa.

Hoạt động bên ngoài Pretoria, công ty đường sắt tư nhân này cung cấp các hành trình độc đáo, cho dù uốn lượn qua các vườn nho tươi tốt của Nam Phi, sa mạc khắc nghiệt của Namibia hay thảo nguyên rộng lớn của Botswana.

Bước vào bên trong, bạn sẽ tìm thấy một thế giới của sự sang trọng thời xưa. Các cabin của tàu gợi lên một kỷ nguyên đã qua, với gỗ bóng loáng, ghế da mềm và các dãy phòng rộng rãi mang đến sự thoải mái và phong cách.

Các toa ăn phục vụ các bữa ăn ngon, trong khi toa phòng chờ sang trọng là nơi hoàn hảo để thư giãn và ngắm nhìn khung cảnh luôn thay đổi mở ra.

Rocky Mountaineer, Canada: Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của Canada

Rocky Mountaineer, một trong những hành trình đường sắt được yêu thích nhất ở Bắc Mỹ, cung cấp bốn tuyến đường ngắm cảnh qua miền tây Canada, dãy núi Rocky của Canada và tây nam Hoa Kỳ, nơi có thể trải nghiệm cảnh quan núi cao gồ ghề và động vật hoang dã độc quyền bằng đường sắt.

Được coi là vinh quang tột đỉnh của Canada, đội tàu toàn mái vòm hoạt động độc quyền vào ban ngày, đảm bảo tầm nhìn không bị gián đoạn về cảnh quan xa xôi trong khi cung cấp dịch vụ hoàn hảo.

Mỗi tuyến đường mang đến một trải nghiệm độc đáo, nhưng 'First Passage to the West' đặc biệt đáng nhớ.

Nó đi theo dấu chân lịch sử của những người tiên phong thế kỷ 19 và len lỏi qua những ngọn núi cao chót vót, những con sông chảy xiết và những thung lũng xanh tươi.

Các huấn luyện viên mái vòm bằng kính cho phép bạn đắm chìm trong toàn cảnh, trong khi các nền tảng quan sát ngoài trời cho phép bạn đến gần hơn với hành động.

Từ việc nhìn thấy động vật hoang dã trong các thung lũng đến những thác nước ngoạn mục của Hẻm núi Fraser, mỗi khoảnh khắc trên tàu đều mang đến một góc nhìn mới.

TranzAlpine, New Zealand: Từ bờ biển đến bờ biển

Hành trình TranzAlpine của New Zealand là một cảnh tượng đường sắt kéo dài bốn giờ đưa bạn từ bờ biển này sang bờ biển khác qua Đảo Nam từ Christchurch đến Greymouth.

Tàu cung cấp một chỗ ngồi hàng đầu đến một số cảnh quan ấn tượng nhất của New Zealand, với những đồng bằng nhấp nhô nhường chỗ cho hẻm núi sông, sông băng và dãy Alps phía Nam phủ tuyết.

Các toa tàu ngoài trời cung cấp một kết nối tuyệt vời với cảnh quan, trong khi bình luận trong chỗ ngồi được kích hoạt bằng GPS đảm bảo bạn không bỏ lỡ những điểm nổi bật của hành trình.

Ffestiniog Railway, Wales: Hành trình xuyên công viên quốc gia Snowdonia

Kể từ năm 1832, Đường sắt Ffestiniog đã là nền tảng của di sản xứ Wales và có một số tuyến đường chạy qua Công viên Quốc gia Eryri (Snowdonia) tuyệt đẹp.

Ban đầu được sử dụng để vận chuyển đá phiến xanh từ các mỏ đá của Blaenau Ffestiniog đến bến cảng Porthmadog, tuyến đường sắt cổ điển khổ hẹp này hiện cung cấp cho hành khách một hành trình xuyên qua lịch sử và thiên nhiên xứ Wales trên dịch vụ The Mountain Spirit hàng đầu.

Hành trình dài 13½ dặm hoành tráng của bạn bắt đầu ở thị trấn ven biển Porthmadog, leo lên đều đặn qua những cánh đồng tươi tốt, khu rừng rậm rạp và những hồ nước lung linh về phía Blaenau.

Nâng cấp lên dịch vụ vàng cho chỗ ngồi tại Vịnh Quan sát và tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp từ chuyến tàu hơi nước được phục chế đáng yêu này.