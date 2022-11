Hành trình chinh phục những cung đường ở Hà Giang

Vũ Phương Anh - đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, vừa cùng nhóm bạn bè kết thúc chuyến hành trình tới Hà Giang trong thời gian 4 ngày, 3 đêm.

Check-in ở cột mốc số 0.

Có niềm đam mê lớn với việc du lịch, đặc biệt là khu vực có địa hình núi cao, sở hữu nhiều vẻ đẹp hoang sơ, cũng dễ hiểu khi cô nàng 23 tuổi này ấm ủ từ lâu ý định khám phá Hà Giang.

Để lên lịch trước hai tháng cho chuyến hành trình với nhóm 10 người, Phương Anh cảm thấy stress do nhóm có sự thay đổi liên tục. “Đôi lúc muốn huỷ chuyến đi này nhưng mình thật sự rất yêu Hà Giang, mình muốn tận mắt chứng kiến vẻ đẹp mà mọi người nói “trên ảnh sẽ không khắc hoạ được hết vẻ đẹp của nơi này”. Mình đã ngạc nhiên nhiều lần trước vẻ đẹp của nơi đây”, Phương Anh tiết lộ.

Dốc Thẩm Mã - Con dốc nổi tiếng ở Hà Giang.

Ngày đầu ở Hà Giang, nhóm Phương Anh di chuyển đến các địa điểm ở TP Hà Giang và Đồng Văn như cột mốc số 0 - Núi đôi Quản Bạ - Cây cô đơn - Dốc Thẩm Mã - Vườn hoa tam giác mạch - Bãi đá mặt trăng - thị trấn Đồng Văn.

Phương Anh nói: “Mình ấn tượng nhất chuyến đi là lúc vào bãi đá mặt trăng. Vừa bước từ ngoài vào một đoạn, mình thấy 2 bé trai ngồi trên phiến đá lớn và hát với vẻ hồn nhiên, yêu đời. Mình đứng lại lắng nghe các em hát, mình rất cảm động bởi sự trong sáng của các bé”.

Bé gái người Mông ở bãi đá mặt trăng.

Ngày tiếp theo, họ đến mỏm đá tử thần - sông Nho Quế - Làng văn hoá dân tộc Pả Vi. Ngày thứ ba, Phương Anh đến Mèo Vạc - Du Già Dinh thự họ Vương - Đồi hoa Tam giác mạch - Cột cờ Lũng Cú - Du Già.

“Do đường thẳng từ Mèo Vạc đi Du Già đang sửa nên mình được tư vấn đi vòng lại Đồng Văn. Nếu các bạn đi như mình, hãy tranh thủ đi nhanh và đi sớm để tới Du Già sớm. Nhóm mình di chuyển từ Lũng Cú về Du Già lúc 13h45’ mà 18h vẫn đang đổ đèo và cách homestay 10km. Đường tối đi sợ lắm. Mọi người hỏi đường từ Đồng Văn đi Hữu Vinh rồi đi tới Mậu Duệ và hỏi tiếp người dân đi Du Già. Lúc đi, mình được hướng dẫn đi đường đẹp chỉ tầm 10km, sau là phải đi chậm vì đường xấu, ổ voi nhiều”, Phương Anh chia sẻ.

Cảnh đẹp hùng vĩ.

Ngày cuối ở Hà Giang, nhóm Phương Anh đến vui chơi ở thác Du Già và tận hưởng vẻ đẹp nơi đây. Đường vào thác khó đi, cần di chuyển cẩn thận. Mọi người nên gửi xe ở nhà sàn phía ngoài rồi đi bộ vào cho an toàn. Sau đó, họ về TP Hà Giang.

Theo Phương Anh, do thời gian không gấp nên nhóm vừa đi vừa nghỉ, thấy chỗ nào đẹp sẽ dừng lại chụp ảnh. “Sức khỏe là điều mọi người cần lưu tâm, vì quãng đường di chuyển dài và rất mệt, nếu không đi được điểm nào, cứ để dành lần tới đi và đừng cố quá”, Phương Anh cho hay.

Cô gái này cũng đã chia sẻ một số lưu ý dành cho mọi người có dự định khám phá mảnh đất Hà Giang. Giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân là điều cần có trong suốt chuyến hành trình. Chuyến đi sẽ yên tâm hơn nếu có các bạn nam vì nhóm có mấy anh em trai khi đi cảm thấy như được bảo vệ.

Phương Anh cảm thấy ấn tượng về con người nơi đây. Các em bé đều vui vẻ, hồn nhiên và giơ tay vẫy chào khiến cô gái này cảm thấy như được chào đón. Nếu có thể, mọi người mua thêm bánh kẹo cho các bé đi dọc đường, còn các bé ở các điểm du lịch thay vì cho tiền, các bạn có thể mua đồ ăn được bán gần đó cho các bé, vì các bé thích đồ ăn hơn.

“Đang mùa hoa Tam giác mạch nên mọi người tranh thủ nhân lúc trời chưa lạnh. Kinh nghiệm của mình là cứ tin dự báo thời tiết và không cần nghe ai. Thời điểm này chỉ cần cái áo khoác phao siêu nhẹ mà cuộn được vào gọn là hợp lý. Hãy đổ xăng khi thấy cây xăng là điều khiến mình an tâm hơn khi không cần phải vừa đổ đèo vừa lo chỗ đổ”, Phương Anh chia sẻ thêm.

Cảnh đẹp khi vào thác Du Già.

Trong mắt cô nàng, Hà Giang là điểm đến được đầu tư để phát triển du lịch bài bản và chuyên nghiệp. Với người sợ độ cao như Phương Anh, cô gái này cũng có thể tự ôm cua và đổ đèo trên này do hầu hết hệ thống đường sá đều được trang bị đầy đủ các biện pháp an toàn. Ở mỗi khúc cua đường đều được mở rộng để việc di chuyển an toàn hơn.

Trước khung cảnh ở Hà Giang, cô nàng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như được ôm vào lòng mẹ thiên nhiên để vỗ về, an ủi sau chuỗi ngày áp lực cuộc sống.

Chuyến du lịch đáng nhớ.

Những em bé dễ thương.

Núi đôi Quản Bạ.

Đường lên Dốc Thẩm Mã.

Mèo Vạc.

Những khoảnh khắc đáng yêu.

View nhìn từ nơi lưu trú tại Mèo Vạc.

Săn sao ở Mèo Vạc.

Sông Nho Quế nhìn từ con đường hạnh phúc.

Dinh thự họ Vương.

Cột cờ Lũng Cú.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Hít thở bầu không khí trong lành ở Du Già.

Bản người Mông ở Du Già.

Cơ sở lưu trú:

Ngày 1: Nghỉ ngơi ở Đồng Văn. Do hết phòng, Phương Anh đã phải ở nhà nghỉ. Du khách hãy đặt phòng sớm để có được phòng ở khu trung tâm, Phương Anh đặt trước 2 tháng nhưng không còn phòng.

Ngày 2: O’ Chau Meo Vac nằm trong làng Pả Vi. Ở đây có view đẹp, chủ thân thiện và hiếu khách.

Ngày 3: Du Già Panorama có view đẹp nhưng đường lên đỉnh đồi khó đi. Các bạn tay lái yếu cẩn thận. Du khách nên đặt cơm ở đây do đường đi ăn xa.

Di chuyển:

Từ Hà Nội lên Hà Giang và ngược lại, Phương Anh đặt xe đón tại sau bến Mỹ Đình. Để hạn chế mọi vấn đề phát sinh liên quan tới việc đặt xe, Phương Anh nhờ nhân viên tổng đài chụp giúp ảnh số cabin. Phương Anh khuyên mọi người nên đặt cọc tiền xe.

Tại Hà Giang, nhóm thuê xe máy tại Giang Sơn để chủ động đi lại. Tại đây, họ sẽ cho bạn ngủ, vệ sinh cá nhân. Chủ nhiệt tình và thân thiện. Các bạn lưu ý kiểm tra xe kỹ trước khi nhận xe, có thể xin thêm túi đựng hành lý nếu đi dài ngày phòng trời mưa.

Tổng chi phí cho chuyến đi này khoảng 3 triệu đồng/người, bao gồm việc ăn uống thoải mái.

