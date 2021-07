Dù nổi tiếng đến đâu, các thương hiệu lớn cũng phải "nhập gia tùy tục" khi đổ bộ Hội An

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 10:02 AM (GMT+7)

Khi phải "nhập gia tùy tục" ở Hội An thì diện mạo của các thương hiệu nổi tiếng sẽ trông như thế nào nhỉ?

Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi nét cổ kính độc đáo, đặc trưng. Vẻ đẹp của Hội An thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm nên nhiều thương hiệu nổi tiếng, thậm chí là ngân hàng và siêu thị,… đã lần lượt "đổ bộ" phố cổ những năm gần đây. Tuy nhiên, muốn đặt chi nhánh tại đây thì các thương hiệu phải “nhập gia tùy tục” để phù hợp với không gian kiến trúc của Hội An.

Cùng xem diện mạo của các thương hiệu toàn cầu trông như thế nào khi ở Hội An nhé!

Vốn là thương hiệu thời trang nên adidas không khó khăn mấy để "biến hình" khi đến Hội An.

Gong Cha gây ấn tượng mạnh vì tấm biển gần như hoàn toàn hòa mình vào nét kiến trúc cổ kính của Hội An.

Cư dân mạng đều thốt lên "Cute quá!", "Dễ thương thế!" khi thấy phong cách hết sức vintage này của Vinmart+.

Sacombank đã hòa nhập rất tốt.

Eximbank thậm chí còn đặc sắc hơn.

Bên cạnh các thương hiệu thì các đơn vị hành chính ở Hội An lại càng "bá đạo" hơn nữa trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống của phố cổ. Chuyện, người ta là "chủ nhà" cơ mà.

Công ty Điện lực tại Hội An được nhiều cư dân mạng nhận xét là có hình ảnh đẹp và gần gũi.

Và "bá đạo" nhất là đây - trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường.

Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Hội An đang phải hạn chế đón tiếp khách du lịch trong và ngoài nước. Hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ sớm ổn định để du khách có thể sớm check-in Hội An cùng những cửa tiệm độc đáo.

