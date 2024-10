Du lịch Hà Nội, TPHCM 'hái ra tiền'

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 9, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,16 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 510,6 nghìn lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 360 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt khách, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.663 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,12 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4,45 triệu lượt khách, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2023 (bao gồm 3,14 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 16,66 triệu lượt khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu của Hà Nội từ khách du lịch 9 tháng ước đạt gần 82.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh minh họa.

Để thu hút du khách quốc tế, ngành du lịch Thủ đô đã đẩy mạnh hoạt động quảng bá các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố bằng 5 ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời triển khai đa dạng các hình thức truyền thông và các nền tảng số, trang website, nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok…

Nhiều điểm đến du lịch đã xây dựng hệ thống vé điện tử phục vụ khách tham quan như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đền Quán Thánh…

Trong tháng 10 và những tháng cuối năm Sở Du lịch cho biết, Hà Nội sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ở TPHCM, trong 9 tháng qua, lượng du khách quốc tế ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2023 và đạt 66,9% so với kế hoạch năm. Lượng khách du lịch nội địa đến TPHCM ước đạt 27,3 triệu lượt, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2023 và đạt 72% so với kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch 9 tháng năm nay của TPHCM ước đạt gần 140.400 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 73,9% so với kế hoạch năm.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại TPHCM.

Theo Sở Du lịch TPHCM, để có được kết quả này, thời gian vừa qua ngành đã có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá các điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, kết nối các doanh nghiệp du lịch lữ hành khai thác và phát triển các tuyến điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo sự phong phú, đa dạng cho các chương trình du lịch phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố. Sở Du lịch đã phát hành cẩm nang sản phẩm du lịch đặc trưng TPHCM...

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm, chương trình du lịch đã trở thành điểm nhấn cho du lịch TPHCM. Trong đó, chương trình tham quan miễn phí di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TPHCM đã đón tiếp gần 13.800 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Chương trình khuyến mãi dành cho du khách sử dụng sản phẩm bay đêm đến TPHCM đã tạo động lực mạnh mẽ cho du khách lựa chọn điểm đến TPHCM. Các chương trình như lễ hội áo dài, lễ hội sông nước, lễ hội ẩm thực với các hoạt động đa dạng phong phú cũng thu hút đông đảo du khách tham dự...

Với hơn 400 sản phẩm du lịch tại chỗ và hơn 100 sản phẩm du lịch liên kết vùng cùng các hoạt động mở rộng xúc tiến du lịch, liên kết du lịch với nhiều công ty lữ hành quốc tế, TPHCM đã trở thành trung tâm liên kết du lịch vùng, là nơi tập trung thu hút du khách và là điểm trung chuyển du khách đi tới các địa phương khác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]