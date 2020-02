Đợi hết dịch virus corona, nhất định phải đến những nơi này

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 01:00 AM (GMT+7)

Tạp chí Forbes đã chọn ra 27 điểm đến không thể bỏ lỡ năm 2020, từ quần đảo Hy Lạp thơ mộng cho đến thị trấn miền núi Nhật Bản, nơi giao thoa giữa cũ và mới.

Ai Cập

Quốc gia này sở hữu kho tàng lịch sử khổng lồ, được bảo tồn tốt và nền văn hóa độc đáo bậc nhất ở khu vực Bắc Phi. Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) từng mô tả Ai Cập là điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới.

Vào năm 2020, bảo tàng khảo cổ lớn nhất hành tinh Grand Egyptian Museum sẽ mở cửa cho công chúng. Các cuộc triển lãm bao gồm hàng ngàn cổ vật Ai Cập cổ đại chưa từng thấy trước đây, hứa hẹn làm mãn nhãn du khách. Một trong những cách tốt nhất để khám phá Ai Cập là đi thuyền trên sông Nile.

Kim Tự Tháp Ai Cập. Ảnh: Lexie Alford

Hi Lạp

Đây là điểm nóng mới nhất cho những người đam mê du lịch. Nếu dư dả thời gian và tiền bạc, hãy đáp máy bay trực tiếp đến đảo Santorini để chiêm ngưỡng những mảng kiến trúc trắng xanh huyền diệu của ngôi làng Oia.

Một số nơi không thể bỏ lỡ bao gồm nhà máy rượu vang, biển Aegean, bãi biển đỏ nổi tiếng ở Akrotiri, quần đảo Mykonos và các câu lạc bộ bãi biển đông đúc.

Đảo Santorini. Ảnh: Forbes

Rwanda

Đến với Rwanda, du khách sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên, nhất là tour tham quan khỉ đột cực kỳ hấp dẫn. Ngoài những trải nghiệm hoang dã ở công viên quốc gia Akagera, du khách còn có thể bắt máy bay tới thủ đô Kigali để khám phá thành phố sôi động và thú vị này.

Công viên quốc gia Volcanoes ở Rwanda. Ảnh: GIULIANA PROVENZANO

Brazil

Kể từ khi chính phủ Brazil dỡ bỏ yêu cầu thị thực vào tháng 6 năm ngoái, Brazil trở thành địa điểm mà bất cứ người nào cũng có thể tìm đến. Với 2.000 bãi biển, giá cả hợp lý, rừng nhiệt đới Amazon, Rio de Janeiro – thành phố của những lễ hội, du khách sẽ hoàn toàn được thỏa mãn trong chuyến đi của mình.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chọn Rio de Janeiro là "Thủ đô kiến ​​trúc thế giới đầu tiên" cho năm 2020. Du khách có thể ở lại khách sạn JW Marriott Hotel Rio de Janeiro để tiện ghé thăm bãi biển Copacabana.

Rio de Janeiro - Brazil. Ảnh: Naya Traveler

Jaisalmer (Ấn Độ)

Nằm ở vùng sa mạc xa xôi, kiến ​​trúc mang hơi hướng cổ tích và hệ thống khách sạn tốt khiến Jaisalmer trở thành điểm đến trong những giấc mơ điên rồ nhất của bạn. Jaisalmer được ví như "Thành phố vàng" của Ấn Độ. Nó tọa lạc ở ngoại ô sa mạc Thar rộng lớn, trải dài đến tận Pakistan.

Với một pháo đài bằng sa thạch khổng lồ cùng những con hẻm và chợ giống như mê cung, thành phố cổ này sẽ khiến du khách tò mò tìm kiếm những món quà lưu niệm độc đáo. Đặc biệt, cồn cát Sam có cảnh quan hùng vĩ sẽ thu hút các du khách có máu thám hiểm khám phá.

Hồ Gadi Sagar ở Ấn Độ. Ảnh: Fine Art America

Cape Town (Nam Phi)

Hầu hết cuộc hành hương đến "Dân tộc cầu vồng" (Nam Phi) đều bắt nguồn ở Cape Town. Thành phố này là sự kết hợp của văn hóa, thiên nhiên và âm nhạc đầy màu sắc, tạo nên nét chấm phá độc đáo của châu Phi.

Đảo Robben, nơi cố Tổng thống Nelson Mandela bị giam giữ trong 27 năm, được xem là địa điểm thu hút du khách. Bên cạnh trung tâm mua sắm đình đám The Old Biscuit Mill, Cape Town còn sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar, quán cafe, cửa hàng và phòng nghỉ sang trọng, lạ mắt. Đây cũng là nhà của một số bãi biển hoang sơ nhất thế giới.

Bo-Kaap, Cape Town - Nam Phi. Ảnh: Radisson Blu

Slovenia

Dù đang trong giai đoạn tranh chấp biên giới với Croatia nhưng điều này không làm cản trở bước chân du khách đến với Slovenia. Vùng đất xinh đẹp trước đây của Nam Tư này là nơi du khách có thể thực hiện những cuộc phiêu lưu từ dưới biển lên trên núi, rải rác là những thị trấn cũ nhuốm màu thời gian.

Hồ Bled ở Slovenia. Ảnh: Adventurous Miriam

Nikko (Nhật Bản)

Nhật Bản gây chú ý cộng đồng quốc tế trong năm 2020 vì tổ chức Thế vận hội ở Tokyo. Chắc chắn thủ đô của xứ sở hoa anh đào sẽ rất đông đúc vào thời điểm đó. May mắn là du khách có thể lựa chọn những điểm đến khác, bao gồm TP Nikko, cách Tokyo gần 2 giờ đi tàu về phía Bắc.

Thành phố này sở hữu bề dày lịch sử cũng như khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, trong đó có hồ Chuzenji - một phần của công viên quốc gia - được bảo tồn tốt. Ngoài ra, du khách có thể tới thăm các ngôi đền cổ kính, tắm suối nước nóng, thưởng thức rượu whisky trong bar và mục sở thị thác nước hùng vĩ Kegon.

Cầu Shinkyo ở Nikko - Nhật Bản. Ảnh: Stock

British Columbia (Canada)

Hồ nước và rừng thông là những cảnh quan ít được biết đến của Canada và du khách có thể tìm thấy chúng ở British Columbia. Tỉnh này còn nổi tiếng với những vườn nho xếp chồng lên nhau dọc theo sườn núi đổ xuống lưu vực sông băng bên dưới.

Du khách cũng có thể đến Thung lũng Okanagan – "xứ sở rượu vang của Canada", thăm nhà máy sản xuất rượu và thưởng thức các món ăn đặc sắc tại một số nhà hàng như Waterfront, Oak + Cru và RauDZ.

Thung lũng Okanagan ở Canada. Ảnh: Canada Property Guides

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)

TP Dubai ở UAE không chỉ sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa, mà còn cả quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, quần đảo Palm.

Đến với thủ đô Abu Dhabi, du khách sẽ được chào đón tại Đại Thánh đường Sheikh Zayed, một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất từng được xây dựng. Năm 2020 là thời điểm đặc biệt để tới thăm UAE vì quốc gia này sẽ tổ chức Triển lãm thế giới đầu tiên ở Trung Đông.

Một công trình kiến trúc ở Abu Dhabi. Ảnh: Lexie Alford

Lille (Pháp)

Gần đây, thành phố nằm ở phía Bắc nước Pháp này được trao danh hiệu "Thủ đô Thiết kế Thế giới năm 2020". Giữ chân du khách là những công trình đặc sắc như bảo tàng La Piscine và LaM, nhà hàng Coke và Big Mama, cửa hàng bắt mắt và rất nhiều chương trình, buổi biểu diễn, trình diễn nghệ thuật.

Mama Shelter ở Lille - Pháp. Ảnh: Francis Amiand

Saint Barthelemy

Đã từ lâu, quốc đảo Saint Barthelemy được biết đến là một sân chơi sang trọng dành riêng cho du khách châu Âu. Với những cửa hàng thiết kế độc đáo, những ngôi làng cổ kính và hệ thống khách sạn 5 "sao", du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình khi đến Saint Barthelemy. Hòn đảo này có nhiều ngọn núi nhô lên từ biển.

Nếu ở TP Gustavia, bạn có thể nhìn ra bến cảng lấp lánh đầy những chiếc thuyền buồm và siêu du thuyền. Ngay cả những quán café nhỏ bên bờ biển cũng có rượu vang hảo hạng và những món khai vị tuyệt hảo.

Les Ilets de la Plage ở Saint Barthelemy. Ảnh: PIERRE CARREAU

Malaysia

Đắm mình dưới ánh mặt trời tại bờ biển Desaru của Malaysia sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên. Nơi này chỉ cách Singapore khoảng 45 phút lái xe hoặc đi thuyền nên du khách không cần bắt thêm chuyến bay vẫn có thể kết hợp thăm thú "đảo quốc sư tử".

Một điểm cộng nữa là Tập đoàn nghỉ dưỡng cao cấp Anantara đang mở một khu nghỉ dưỡng mới ở Desaru, khiến nơi đây trở thành địa điểm đáng thăm vào năm 2020.

Bãi biển Desaru - Malaysia. Ảnh: ANANTARA HOTELS

Oman

Trên đường du lịch Trung Đông, Oman thường bị lu mờ bởi người hàng xóm giàu có Dubai. Nét đặc biệt của Oman là sự pha trộn đầy mê hoặc giữa Ả Rập cổ đại và đương đại.

Ngoài sở hữu các vịnh hẹp nước trong như ngọc bích, bãi cát đẹp, pháo đài từ thế kỷ XVII, vùng biển nguyên sơ có cá heo và các quán ăn nhộn nhịp, Oman còn có những khách sạn cao cấp như Alila, Ritz-Carlton, Shangri-La và Anantara dành cho nghỉ dưỡng.

TP Muscat - Oman. Ảnh: Independent

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là nước sở hữu 3 trong số 5 bãi biển hàng đầu thế giới dành cho du khách Mỹ. Chúng ít người ghé thăm hơn, ít đông đúc hơn và giá cả phải chăng hơn so với các điểm đến khác ở châu Âu. Một trong những lý do chính để tới Porto là nếm thử rượu vang, ăn hải sản và bánh sữa trứng Pastel de Nata.

Thị trấn cổ Alfama ở Lisbon cũng là điểm đến không thể bỏ qua. Du khách có thể lang thang trên đường phố, đi xe điện, lắng nghe các ca sĩ fado truyền thống và hiện đại trong các nhà hàng sang trọng. Ngay bên ngoài Lisbon là những bãi biển tuyệt vời, lâu đài cổ tích và rừng cây rộng lớn.

Sông Douro, Bồ Đào Nha. Ảnh: Lunean.com

New Zealand

New Zealand từ lâu đã nằm trong danh sách điểm đến dành cho những người thích phiêu lưu. Cuối năm 2020, các chuyến bay trực tiếp từ Mỹ đến New Zealand sẽ giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Nhắc tới New Zealand không thể không kể đến các dịch vụ cao cấp như khu nghỉ dưỡng sang trọng The Elms on Lake Hayes có giá 6.000 USD/đêm. Và ở New Zealand, bạn không thể bỏ qua món kem mát lạnh tuyệt hảo.

Công viên quốc gia Paparoa. Ảnh: Newzealand.com

Croatia

Quốc gia này có những bãi biển êm đềm và những bức tường cổ cao chót vót lưu giữ những câu chuyện về thời gian. Croatia được các cố vấn du lịch của Virtuoso bầu chọn là điểm đến nổi bật hàng đầu trong thập kỷ mới.

Cung điện Diocletian, công trình kiến trúc baroque Dubrovnik và những khách sạn nghỉ dưỡng như Excelsior giúp du khách có những giây phút tham quan và nghỉ ngơi đáng nhớ. Mùa đông ở Croatia là thời điểm tuyệt vời để tìm hiểu về văn hóa, đi lang thang ở các khu chợ nghỉ mát tại Thị trấn Cũ. Và năm 2020, TP Rijeka lớn thứ ba của Croatia sẽ được vinh danh là "Thủ đô Văn hóa châu Âu".

Croatia. Ảnh: OLIVIA BALSINGER

Cộng hòa Dominica

Được mệnh danh là "thiên đường nhiệt đới", Cộng hòa Dominica là một trong những hòn đảo Caribbean có giá cả phải chăng để du khách ghé thăm. Sức hấp dẫn lớn nhất của Cộng hòa Dominica là những bãi biển cát trắng và khu nghỉ dưỡng trọn gói.

Hyatt Ziva ở Cộng hòa Dominica. Ảnh: HYATT HOTELS CORPORATION

Ba Lan

Krakow - một trong số ít các thành phố của Ba Lan "sống sót" sau Chiến tranh thế giới thứ hai – bắt đầu trỗi dậy từ đau thương và mất mát của đất nước.

Nhà máy Oskar Schindler giờ đây là một bảo tàng phản ánh chương đen tối của lịch sử, giúp du khách có cái nhìn rõ hơn về những ngày đẫm máu. Krakow còn cung cấp một loạt điểm tham quan khác như lâu đài Wawel, công viên Planty và mỏ muối Wieliczka tráng lệ.

Ba Lan. Ảnh: OLIVIA BALSINGER

Montreux (Thụy Sĩ)

Nằm ở khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, Montreux tự hào với kiến ​​trúc trang trí công phu Belle Epoque, gần dãy Alps phủ tuyết và hồ Geneva tuyệt đẹp. Đây cũng là hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Âu.

Montreux cũng được biết đến với lâu đài Chillon, một di tích lịch sử. Bên cạnh đó, vườn nho Lavaux - di sản thế giới của UNESCO – rộng 830 ha có niên đại từ thế kỷ thứ XII cũng là địa điểm thu hút du khách.

Montreux. Ảnh: Trimm Travels

7 địa điểm cuối danh sách

Quần đảo Virgin thuộc Anh, đảo Tahiti, Argentina, Sri Lanka, Israel, Costa Rica và Madagascar là 7 địa điểm cuối cùng nằm trong danh sách "27 điểm đến không thể bỏ lỡ trong năm 2020".

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/doi-het-dich-virus-corona-nhat-dinh-phai-den-nhung-noi-nay-20...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/doi-het-dich-virus-corona-nhat-dinh-phai-den-nhung-noi-nay-20200114000630564.htm