Độc lạ thang cuốn khổng lồ thay thế cho việc đi bộ leo núi

Các nhà điều hành tour du lịch ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã lắp đặt những thang cuốn khổng lồ trên núi để giúp khách du lịch có thể tiếp cận những cảnh đẹp nhất mà không phải tốn sức leo lên cao. Nếu như trước đây, những khung cảnh tuyệt đẹp chỉ có thể được chiêm ngưỡng bằng cách leo bộ theo những con đường mòn nhỏ hẹp thì giờ đây đã có thể rút ngắn thời gian và công sức nhờ những chiếc thang cuốn. Cụ thể, núi Tanyu, ở huyện Chun'an, Chiết Giang, có độ cao chỉ 350m, nhưng do địa hình bấp bênh, nên khách du lịch phải đi vòng qua ba ngọn núi để lên tới đỉnh. Nhưng nhờ có thang cuốn mới, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể lên đến đỉnh núi Tanyu mà không tốn sức.

“Mục đích ban đầu của chúng tôi khi chế tạo chiếc thang máy này là để giải quyết vấn đề giao thông khi leo núi”, một công nhân tham gia lắp đặt chiếc thang cuốn khổng lồ cho biết. “Ban đầu, chúng tôi tính đến việc xây dựng đường cáp treo. Tuy nhiên, do khả năng vận chuyển hạn chế của cáp treo và rủi ro an ninh cao, thang cuốn an toàn hơn và có khả năng vận chuyển cao, có thể đáp ứng nhu cầu của lượng du khách muốn ghé thăm khu vực ngắm cảnh.”

Mặc dù thang cuốn leo núi đã được lắp đặt để phục vụ du khách nhưng có nhiều người thấy chúng gây phiền toái hơn là có lợi. Họ cho rằng việc lắp đặt thang cuốn làm mất đi vẻ tự nhiên của ngọn núi và khiến cho việc đi bộ leo núi không còn ý nghĩa. Thế nhưng, nhìn vào khía cạnh khác thì thang cuốn này là giải pháp tuyệt vời cho người già và trẻ nhỏ muốn chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh mà trước đây chưa có cơ hội ghé thăm.

Thang cuốn ở núi Tanyu không phải là hệ thống thang cuốn duy nhất ở tỉnh Chiết Giang. Khu du lịch Shenxianju ở Thái Châu có thang cuốn dài 104m được gọi là South Sky Ladder đã được lắp đặt khoảng 3 năm trước.

