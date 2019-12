Đặt vé đi Sapa ngay nào!

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều du khách hứng khởi khi biết Sapa (Lào Cai) có tuyết rơi và kêu gọi cùng nhau đi ngắm tuyết rơi.

Anh Vũ Hoàng Thắng cho biết: "Sapa đã có tuyết rơi rồi, bởi gần đây ngày nào cũng có mây mù và mưa, và theo dự báo thời tiết tuyết rơi sẽ sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Tuyết đầu mùa được coi như một món quà cho du khách đã yêu mến và chờ đợi suốt mùa đông qua, mọi người hãy biến ước mơ ngắm tuyết rơi của mình thành hiện thực nào".

Sapa xuất hiện băng giá.

Bên cạnh đó, không ít người mạnh mẽ lên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh cực độc mà chỉ Sapa mới có. Anh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: Sapa nhiệt độ giảm dưới 0 độ rồi! Các bạn cùng điểm danh những bức hình thật chất để có động lực kéo nhau lên Sapa nữa nào.

Cây xanh bị che phủ bởi lớp băng, tuyết.

Anh Hùng cho biết rét đã về bản từ lâu, nhưng đến tầm này thì nhiệt độ trên đỉnh Fansipan đã chính thức xuống dưới 0 độ. Từ giờ đến cuối tuần nhiệt độ sẽ còn giảm sâu nữa. Cuối tuần trời quang, khả năng Sapa còn có tuyết rơi nữa đấy.

Nhiều người dân tới đây để check in.

Trái ngược với những quan điểm trên, anh Nguyễn Văn Hải cho biết du khách luôn mong là Sapa sẽ có tuyết, còn Hải thì lại không. Mỗi lần Sapa rơi tuyết vui có vui thật, đẹp có đẹp thật, du khách lên Sapa tăng vọt nhưng đâu có ai cũng thấu rằng mỗi lần như vậy hàng trăm - hàng nghìn người dân Sapa phải chịu khổ.

Sapa có tuyết khoảng hai ngày nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn quốc gia và các đài dự báo thời tiết khu vực, đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày và đêm 5-12 đang tràn sâu xuống các tỉnh ở miền Trung và miền Nam nước ta. Tại khu du lịch SaPa - Lào Cai là 3 độ C; còn tại Mù Cang Chải - Yên Bái chỉ 2 độ C.

Tại Hà Nội, sáng nay nhiệt độ chỉ còn 11-12 độ C (giảm hơn hôm qua 1 độ); Tại TP Hà Giang 7 độ C; Tại huyện Yên Minh - Hà Giang là 4 độ C; Tại Lai Châu cũng 4 độ C.

