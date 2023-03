Dạo quanh phố cổ Hoa Lư với hàng nghìn chiếc đèn lồng và trải nghiệm thả đèn hoa đăng

Gia đình chị Hồng Anh (25 tuổi, ở Hà Nội) vừa có trải nghiệm 24h ở Ninh Bình với nhiều điều thú vị. “Quả thật không sai khi nói Ninh Bình là tuyệt tác của tạo hoá thiên nhiên và con người. Nơi đây quá đẹp. Đẹp như trong tranh, hùng vĩ và tuyệt vời. Mọi thứ mình đều tìm hiểu kĩ lưỡng nên chuyến đi này rất tuyệt vời”, Hồng Anh cảm nhận sau chuyến đi.

Gia đình nhỏ chiêm ngưỡng vẻ đẹp phố cổ Hoa Lư về đêm.

Là một người có sở thích đi đến những nơi xinh đẹp và có bề dày lịch sử, rất yêu thích vẻ đẹp đất nước Việt Nam, Hồng Anh thường đi du lịch cùng gia đình nhỏ.

Chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP. HCM về chuyến đi Ninh Bình, Hồng Anh nói: “Vì gia đình mình có bé nhỏ, được biết Ninh Bình khá gần Hà Nội, đi cao tốc về rất nhanh, vả lại nơi đây lại mát mẻ, đẹp đẽ và thơ mộng. Do vậy, vợ chồng mình cùng con nhỏ quyết định đến Ninh Bình du lịch. Gia đình nhà Sóc đã tham khảo rất nhiều lịch trình di chuyển để tối ưu hoá các điểm đến, vừa có thể tham quan lại đến đúng thời điểm chụp ảnh đẹp nhất trong ngày”.

Đến Ninh Bình 1 ngày 1 đêm.

Ninh Bình vốn rất dễ đi, có rất nhiều bạn trẻ giới thiệu về điểm đến này, nhưng nay Ninh Bình đã có thêm phố cổ Hoa Lư - điểm tham quan ban đêm mới toanh rất đẹp.

Lần này đến Ninh Bình, gia đình Sóc chủ yếu tham quan 3 địa điểm trong thời gian 1 ngày 1 đêm gồm phố cổ Hoa Lư, Tràng An và Hang Múa.

Gia đình Sóc lên xe ô tô lúc 17h để kịp buổi tối đầu tiên đặt chân đến Ninh Bình sẽ đi ngắm đêm tại phố cổ và vừa vặn thời gian đi ăn tối. Đến 19h, mọi người đã đến nơi. Họ đi ăn đặc sản thịt dê nhà hàng Chính Thư.

Ăn tối xong, mọi người di chuyển đến phố cổ Hoa Lư để tham quan và đi thuyền du ngoại hồ Kỳ Lân, thả đèn hoa đăng. Khi về đêm, phố cổ lung linh với rất nhiều đèn lồng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thơ mộng, yên bình.

Hồng Anh cho biết, phố cổ Hoa Lư mở cửa đón du khách tham quan cả ngày từ 7h - 23h, tất cả các ngày trong tuần bao gồm cả dịp lễ. Để có thể lên thuyền, đoàn phải đủ số người quy định. Thuyền thường treo đèn lồng là 4-5 người, còn thuyền VIP có phục vụ trà, hoa quả, thuyền có mái che và thả đèn hoa đăng là 7 người sẽ xuất phát.

Em bé du lịch cùng bố mẹ.

Đi trên hồ, du khách cảm nhận từng cơn gió thổi đến tạo nên cảm giác mát mẻ, không khí trong lành. Thuyền di chuyển chầm chậm giúp mọi người ngắm cảnh rất “chill”. Các bạn nhỏ như Sóc rất thích, cứ nhìn nghiêng ngó dọc rất đẹp. Sau khi đi hết vòng hồ, mọi người tham quan các điểm ở phố cổ.

Tham quan phố cổ.

Phố cổ lung linh sắc màu.

Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm tầm 6h. Gia đình Sóc quay lại đây chụp ảnh, vì khung cảnh ban ngày cũng xinh đẹp. Lúc này, khách du lịch chưa thức dậy nên là thời điểm chụp ảnh rất thoáng.

Chụp ảnh xong xuôi, mọi người lên xe đến Tràng An. Nhắc đến Ninh Bình, không thể bỏ qua điểm đến Tràng An. Đây cũng là địa điểm được chọn để quay phim King Kong: Đảo đầu lâu. Tràng An cũng vừa ra mắt hầm đi bộ với rất nhiều lồng đèn phù hợp là địa điểm check-in lý tưởng cho các bạn mê “sống ảo”.

Du lịch Tràng An.

Đến Tràng An, mọi người mua vé tham quan và đi thuyền tầm 3h đồng hồ. Mọi người nên mang sẵn mũ nón, ô theo vì đi khá nắng, có nón lên ảnh cũng xịn xò hơn.

Xuống bến thuyền, có 3 tuyến tham quan chính. Các tuyến đều đi qua các hang động, đền và miếu khác nhau. Hồng Anh được mọi người bảo là đi tuyến 3 về tuyến 2 sẽ là cung đường chèo thuyền đẹp nhất. Trong lúc đi, nếu không muốn dừng đền chùa, cứ nói lái đò để không ghé đỡ mất thời gian. Các cô chú lái đò dễ tính và vui vẻ.

“Dịch vụ ở Tràng An chuyên nghiệp. Tất cả mọi khâu đều có người hướng dẫn, có quy định xếp hàng rõ ràng, không chen lấn xô đẩy, có nhiều nhà đợi có mái che và ghế nghỉ. Mình ấn tượng nhất địa điểm Tràng An này, vì nơi đây rất đẹp và cũng là lần đầu mình được đi thuyền”, Hồng Anh tiết lộ.

Đến khoảng 10h30’ - 11h, mọi người lên ăn trưa. Nếu ăn xong sớm, mọi người có thể tạt ngay qua “Tuyệt Tình Cốc” hay còn gọi là động Am Tiên với cảnh non xanh nước biếc hữu tình.

Buổi chiều, mọi người nghỉ ngơi để 3h bắt đầu leo, ngắm hoàng hôn trên đỉnh Hang Múa. Là khu du lịch bao quanh bởi những dãy núi đá cao và dòng sông thơ mộng, Hang Múa trở thành điểm check-in hot của giới trẻ.

Đến Hang Múa.

Ở đây, mọi người phải đi bộ, leo lên gần 500 bậc thang để ngắm trọn một Ninh Bình tuyệt đẹp. Cảm giác khi leo lên rất mệt, nhưng khi đến nơi ngắm cảnh đẹp, mọi người nghĩ rằng công sức bỏ ra thật xứng đáng. Toàn bộ hiện ra trước mắt du khách như bức tranh vẽ hữu tình. Mọi người nên chọn đôi giày thể thao thay vì cao gót để ngắm trọn vẹn bức tranh tuyệt đẹp này. Trên đỉnh có ngọn tháp khá "chill".

“Leo Hang Múa hơi mệt, nhưng lên đến nơi thấy cảnh đẹp tuyệt. Đi Hang Múa mất khoảng 1-2h, phụ thuộc thời gian chụp ảnh, không rộng hay tham quan nhiều, chủ yếu là thời gian leo lên núi và chụp hình sống ảo. Có khá ít em bé leo lên nhưng em bé cháu mình 4 tuổi đã tự leo 500 bậc lên đỉnh để chụp ảnh. Em bé không kêu ca câu nào, mọi người ai gặp cũng trầm trồ”, Hồng Anh nói.

Kết thúc hành trình 24h khám phá Ninh Bình xinh đẹp và đem về vô số ảnh, Hồng Anh gợi ý, đến Ninh Bình, mọi người có thể đến Thung Nham, Tam Cốc - Bích Động, Tuyệt Tình Cốc (động Am Tiên), chùa Bái Đính… Thung Nham và Tam Cốc mọi người nên đi vào mùa lúa chín và mùa sen sẽ vô cùng đẹp.

Một vài lưu ý khi đi Ninh Bình:

Mang nhiều quần áo đẹp như áo dài, váy áo xúng xính nhiều màu, mang thêm nón, mũ, ô vì Ninh Bình đã và đang vào mùa hè nắng nóng.

Các điểm tham quan khá gần nhau nên mọi người cứ đi như nào mọi người thích và phù hợp.

Nên đi Tràng An sớm vì đi muộn sẽ đông, chờ đợi lâu, chuẩn bị nước, bim bim, hoa quả lên thuyền nhâm nhi cho đỡ buồn.

Nếu có điều kiện về thời gian, hãy sắp xếp đi khoảng 2 ngày để đỡ vội và mệt.

Leo Hang Múa hãy cố gắng mặc đồ dễ di chuyển, mọi người mặc dài quá leo rất khổ và nóng.

Nhất định phải tới du ngoại sông về đêm ở phố cổ.

Các bạn nhỏ đi Ninh Bình rất đông, hãy đưa các bạn theo để trải nghiệm vẻ đẹp đất nước mình.

Em bé tạo dáng chụp ảnh.

Chuyến du lịch thú vị.

Ninh Bình rực rỡ sắc màu.

Đến phố cổ Hoa Lư tham quan, chụp ảnh.

Thưởng thức đặc sản.

Ninh Bình nên thơ và hùng vĩ.

