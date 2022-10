Ở Santorini có nhiều làng biển. Du khách khi đến đây đều được khuyên nhất định phải ghé thăm hai ngôi làng biển nổi tiếng trên đảo là Fira và Óia.

Làng Fira là nơi có dân địa phương sinh sống nhiều nhất cả hòn đảo. Ngôi làng gây ấn tượng với biết bao du khách bởi không khí lúc nào cũng náo nhiệt, sầm uất. Kết hợp với vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên vùng Địa Trung Hải càng khiến nơi này trở nên thu hút.

Đến đây, bạn hãy đi bộ để thưởng lãm cảnh sắc, nhớ mang theo máy ảnh bên người để chụp lại những ngôi nhà trắng toát có mái vòm sơn màu thiên thanh bắt mắt và hiền hòa. Từ bảo tàng khảo cổ học Thera, bạn đi dọc theo con đường biển sẽ bắt gặp vô số cảnh đẹp ưng ý. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian ghé thăm các địa điểm như Volkan on the Rocks, khu triển lãm Art of the Loom hay Three Bells of Fira… Làng cũng sở hữu một vài quán rượu và nhà hàng đẹp nằm trên con đường chính với tầm nhìn hướng ra vịnh Aegea.