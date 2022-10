Công trình này được xây dựng vào năm 1822 như một tháp canh an ninh và là tất cả những gì còn lại của khu phức hợp Cung điện Bagyidaw của vua Myanmar. Khác với hầu hết các tháp nghiêng khác bị xây dựng nhầm trên nền đất yếu, toà tháp này nghiêng do một trận động đất vào năm 1838. Cấu trúc bằng đá 30m đã trở nên đổ nát hơn khi nhiều năm trôi qua và vì lý do an toàn nên hiện không thể leo lên được nữa.