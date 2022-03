Đà Lạt vào top 3 điểm đến ngắm hoa đẹp nhất thế giới

Đà Lạt đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những điểm đến để chiêm ngưỡng hoa được du khách đánh giá đẹp nhất trên toàn thế giới.

Mùa xuân luôn gieo vào lòng chúng ta niềm hạnh phúc tột đỉnh và còn gì tuyệt hơn việc tận hưởng khoảng thời gian này bằng việc ngắm nhìn trăm hoa đua nở. Nghiên cứu của Booking.com cũng chỉ ra rằng 73% du khách Việt Nam sẽ đánh giá cao những trải nghiệm đơn giản hơn như dành thời gian ở ngoài trời trong chuyến du lịch tiếp theo.

Dù đắm mình trong những cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu nổi tiếng của Hà Lan, tìm hiểu về các loài thực vật thú vị bên trong những khu vườn bách thảo xinh đẹp, hay dạo chơi trong các nhà kính trồng hoa ở Brazil, những điểm đến hàng đầu thế giới để ngắm hoa được du khách đánh giá cao trên nền tảng để mang tới những cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của thiên nhiên tuyệt nhất, trong đó, Đà Lạt là điểm đến để ngắm hoa đứng thứ 3 thế giới được du khách toàn cầu đánh giá cao.

Amsterdam, Hà Lan

Theo du khách trên Booking.com, Amsterdam là thành phố được đánh giá cao nhất để ngắm hoa. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi khách du lịch có thể tìm thấy vô số cửa hàng trưng bày các loại hoa tulip và búp hoa đầy màu sắc trên khắp thành phố. Để có trải nghiệm ngắm hoa tulip tuyệt vời hơn, du khách có thể khám phá hơn 7 triệu bông hoa tulip cùng những loại hoa khác, tất cả được trồng thành từng thảm, trải ra bạt ngàn vô tận tại Vườn hoa Tulip Keukenhof nổi tiếng thế giới, chỉ cách Amsterdam một đoạn đường lái xe ngắn.

Bên cạnh những con suối trong veo quanh co uốn lượn, những tán cây, các bãi cỏ xanh mướt không tì vết, những bông hoa xinh đẹp lộng lẫy này sẽ khiến bạn dừng chân lưu luyến và có một kỷ niệm rực rỡ sắc màu cùng hương thơm đầy sống động và khó quên.

Funchal, Bồ Đào Nha

Đà Lạt, Việt Nam

Thường được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa”, Đà Lạt có nhiều công viên, trang trại và lễ hội hoa khác nhau, tất cả đều tô điểm thêm cho vùng đất này với những bông hoa rực rỡ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Khi tới đây, hãy sẵn sàng để bị mê hoặc bởi hàng trăm hương thơm đến từ những vườn hoa khác nhau, trong đó có vườn hoa loa kèn, hoa cúc và nhiều loại hoa lan đa dạng khác mà thành phố nổi tiếng.

Khu vườn nổi tiếng thu hút nhiều du khách tham quan quanh năm nhất là vườn hoa ở trung tâm Đà Lạt với những vòm hoa xinh đẹp được xếp thành chiếc cổng độc đáo, hướng ra hồ Xuân Hương hữu tình. Ngoài ra, vườn hoa Oải hương ở hồ Tuyền Lâm, cánh đồng hoa hướng dương ở Dalat Milk Farm, cánh đồng hoa cẩm tú cầu Trại Mát và các con đường hoa anh đào là những địa điểm tuyệt vời khác mà du khách không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Đà Lạt.

Gramado, Brazil

Nằm giữa những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, với một nhà hàng nằm ngay trong khuôn viên và những loại hoa cỏ tươi tắn luôn có sẵn để mua về, đây là điểm đến hoàn hảo dành cho những tín đồ hoa lá.

Singapore

Singapore được gọi là “thành phố trong vườn” không phải là không có lý do. Quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này có rất nhiều công viên thiên nhiên, vườn bách thảo và khu bảo tồn động vật đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, địa điểm để chiêm ngưỡng hoa nở quanh năm trứ danh và nổi bật nhất nơi đây vẫn là Gardens by the Bay - một công viên hiện đại nổi tiếng với khu vực Supertrees khổng lồ, Flower Dome tráng lệ và Cloud Forest đầy mê hoặc. Gardens by the Bay là thiên đường sắc màu và hương thơm với các loài hoa và thực vật độc đáo đến từ khắp nơi trên thế giới - từ vùng Địa Trung Hải đến các sa mạc Nam Phi - và tự hào khi chỉ có một mùa duy nhất là mùa xuân.

