Chuyến phượt Hà Giang tự túc 4 ngày 4 đêm bằng xe máy

Hà Giang là từ khóa hàng đầu được nhiều du khách, nhất là những ai đam mê đi phượt tìm kiếm. Cảnh sắc, con người và nét văn hóa bản địa ở nơi địa đầu Tổ quốc đã thu hút và níu chân biết bao lữ khách tìm về.

Du lịch Hà Giang bằng cách vi vu trên “con ngựa sắt”, tự do tự tại giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn càng mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Phượt trên cung đường đẹp mắt.

Với anh chàng Trần Văn Chung, niềm đam mê du lịch cùng việc lưu lại tất cả những thứ đẹp nhất nhìn thấy qua bức ảnh bản thân chụp được đã trở thành động lực để đôi chân “cuồng đi” lên đường đến Hà Giang.

“Năm 2023, một trong số mục tiêu của mình sẽ phải đi đến một nơi nào đó du lịch thật ý nghĩa. Hà Giang là một địa điểm trong những địa điểm mà mình vẫn rất mong muốn được đặt chân tới đây để trải nghiệm một lần.

Trước đó, mình cũng chỉ được nghe mọi người kể rất nhiều về mảnh đất này qua những hình ảnh, thước phim trên các trang mạng xã hội. Đợt này cũng do có nhiều thời gian rảnh hơn nên mình quyết định chuyến đi Hà Giang tự túc 4 ngày 4 đêm từ Hà Nội bằng xe máy”, anh chàng 24 tuổi bày tỏ.

Chiêm ngưỡng cảnh quan Hà Giang hùng vĩ.

Anh chàng quê ở Vĩnh Phúc (sinh sống và làm việc tại Hà Nội) đã lựa chọn đi Hà Giang bằng xe máy ngay từ đầu, vì muốn chủ động và linh động hơn trong việc đi lại. Tuy mệt hơn một chút nhưng thu lại được nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Đặt chân đến mảnh đất “đá nở hoa”, nam du khách hoàn toàn bị ấn tượng bởi con người rất gần gũi và thân thiện. Hà Giang còn đẹp bởi những sắc màu văn hoá của người dân bản địa, phong cảnh trên cả tuyệt vời, núi non hùng vĩ, non sông nước biếc và những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá tạo nên khung cảnh làm say đắm lòng người.

Anh chàng đã đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Hà Giang cũng như không quên lưu lại những tấm ảnh đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ. Trần Văn Chung đã đến cột mốc số 0, Nhà của Pao, làng Lô Lô Chải, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, chợ đêm Mèo Vạc và còn rất nhiều địa điểm đẹp khác.

Du khách đặt chân đến Lũng Cú.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Hà Giang có nhiều nơi chụp ảnh đẹp.

Trải nghiệm đáng nhớ của nam du khách ở mảnh đất này chính là việc được phát những chiếc quần áo ấm, hộp sữa và bánh kẹo cho các bạn nhỏ còn rất khó khăn ở vùng cao, giáp khu vực biên giới, điểm địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

“Mình còn được nhìn thấy, được trải nghiệm thực tế những cảnh sắc, văn hoá và món ăn đặc sản ở đây rất tuyệt vời. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái rét 8 độ C ở trên vùng núi cao. Mình được nhìn thấy các em nhỏ khó khăn, người tuy rất nhỏ con nhưng rất chăm chỉ đi làm cùng ông bà, bố mẹ...”, Chung kể.

Chiêm ngưỡng những loài hoa bung nở chốn vùng cao.

Chuyến đi Hà Giang lần này có rất nhiều ý nghĩa đối với nam du khách, nhất là việc lần đầu tự lên kế hoạch cho một chuyến đi xa với tổng quãng đường di chuyển khoảng hơn 1.000km bằng xe máy.

“Có một câu nói mà mình rất thích đó là “Không cần nhiều lí do để bắt đầu cho một chuyến đi mới. Mọi thứ có khi chỉ bắt đầu từ một bộ phim, một bài hát và một bức ảnh”. Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Mình dự tính sẽ quay trở lại Hà Giang vào mùa Xuân năm tới để có thể ngắm nhìn nơi đây ở một góc độ hoàn toàn mới...”, Chung tiết lộ.

Nhìn ngắm con sông Nho Quế huyền thoại.

Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Khung cảnh hữu tình.

Không gian ấm cúng.

Check-in với những tiểu cảnh đẹp mắt.

Hà Giang có nhiều nơi để du khách khám phá.

Mỗi mùa ở Hà Giang đều có những nét đẹp đặc trưng, làm say lòng bao du khách.

