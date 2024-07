Chuyên gia gợi ý cách giữ an toàn khi máy bay gặp nhiễu động

Chuyến bay từ London, Anh đến Singapore mang số hiệu SQ321 của Singapore Arlines hôm 21/5 gặp nhiễu động nghiêm trọng khi bay trên lưu vực sông Irrawaddy, Myanmar, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nghiêm trọng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tiếp viên và phi công trên thế giới nhanh chóng đưa ra thông điệp, kêu gọi hành khách thắt dây an toàn trên các chuyến bay cả khi biển báo tắt. Các chuyên gia trong ngành hàng không cũng đưa ra những lời khuyên nhằm hạn chế tối đa rủi ro khi gặp nhiễu động - hiện tượng không khí di chuyển không đồng đều và bất thường, có thể gây ra rung lắc cho máy bay khi đang bay.

Bên trong máy bay của Singapore Airlines sau khi gặp nhiễu động hôm 21/5. Ảnh: Reuters

Cựu phi công Terry Tozer, tác giả cuốn sách Confessions of an Airline Pilot - Why planes crash nói với Mail: "Nơi mà bạn ít cảm thấy nhiễu động nhất là khu vực cánh máy bay". Terry cho biết trên một chiếc máy bay dài, phần cuối có xu hướng nảy lên nhiều hơn so với phần giữa. Terry cũng nhận định sự cố mà hãng hàng không Singapore Airlines gặp phải hôm 21/5 là rất hiếm.

Nicky Kelvin - biên tập viên của chuyên trang du lịch The Points Guy - khuyên không nên ngồi hay di chuyển đến gần khu vực galley. Đây là khu vực có các tủ đồ trữ thực phẩm phục vụ trên máy bay cũng như là không gian để tiếp viên chuẩn bị đồ ăn, thức uống. "Hành khách có thể chọn ngồi ở giữa máy bay phía trên cánh để có một chuyến đi suôn sẻ hơn, nhưng cũng nên tránh xa galley, nơi có rất nhiều vật dụng trong đó có thể trở thành thứ gây thương tích khi có sự nhiễu loạn", Nicky cho hay. Biên tập viên cũng gợi ý nên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để hạn chế nguy cơ hành lý trên hộc đồ rơi xuống khi có sự cố.

Ngồi gần cửa sổ, thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay giúp hạn chế rủi ro khi máy bay gặp sự cố.

Nicky nói thêm rằng hành khách có thể tự kiểm tra về khả năng xảy ra nhiễu loạn cho hành trình thông qua trang web Turbli.com - một trong những nguồn dữ liệu mà phi công và các hãng hàng không cũng sử dụng để lên kế hoạch cho chuyến bay.

Jay Robert - cựu tiếp viên hãng Emirates - khuyến khích ưu tiên máy bay cỡ lớn: "Không có máy bay nào tránh được tình trạng nhiễu loạn nhưng cá nhân tôi thấy máy bay càng lớn thì chuyến đi càng thoải mái hơn. Hầu hết trải nghiệm bay của tôi là với chiếc Boeing 777 và chiếc Airbus A380 siêu lớn, tôi luôn thấy chiếc A380 đem lại cảm giác êm ái hơn".

Gợi ý của các chuyên gia giúp hạn chế rủi ro khi máy bay gặp sự cố.

