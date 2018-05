Chuyến đi vòng quanh thế giới của giới siêu giàu có những gì?

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 13:03 PM (GMT+7)

Sở hữu khối tài sản kếch xù và cuộc sống xa hoa, hội nhà giàu chẳng ngần ngại chi hàng trăm nghìn USD cho cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới của mình.

Có thể tới bất cứ điểm đến nào trên thế giới và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời nhất, hành trình du lịch của tầng lớp thượng lưu gây choáng ngợp từ những chuyến leo núi trên sông băng ở Patagonia đến xem cá voi ở Úc.

Ngày 1: Miami

Chuyến phiêu lưu vòng quang thế giới bắt đầu tại Miami

Chuyến đi bắt đầu tại Miami, nơi các du khách nghỉ chân tại Four Seasons và tận hưởng các tiện nghi đầy đủ như phòng tập thể dục, nhà hàng cao cấp nằm trong khuôn viên.

Ngày 2-4: Nicaragua

Ở Nicaragua không thiếu bất cứ trải nghiệm thú vị nào

Sử dụng một chiếc trực thăng riêng để bay tới Nicaragua, du khách sẽ nghỉ dưỡng cao cấp Mukul Resort, nằm trên bờ biển Emerald của đất nước. Tại đây có vô vàn các hoạt động vui chơi như khám phá rừng mây trên cao hoặc đánh gôn. Những người giàu cũng có thể chi hầu bao để uống loại rượu rums nổi tiếng và thử xì gà đắt đỏ ở Nicaragua.

Ngày 5-7: Chile

Du khách di chuyển đến địa điểm Patagonian hùng vĩ

Một trong những cách tốt nhất để khám phá các vịnh Patagonian, các sông băng và những vách đá bằng đá là bằng nước. Khu vực này phong phú về động vật hoang dã nên không thường thấy cá heo, cáo xám, báo Patagonian, hay các loài san hô Andean.

Ngày 8-9: Đảo Phục sinh

Vào buổi tối trên Đảo Phục sinh, du khách được dẫn đi một chuyến thám hiểm các vì sao.

Rời khỏi Patagonia và đáp phi cơ riêng tới Đảo Phục Sinh, nằm ở Thái Bình Dương và là một trong những điểm đến hoang sơ nhất trên hành tinh. Dân cư chỉ khoảng 5.000 người và nhiều gia đình sống trên hòn đảo này qua nhiều thế hệ.

Ngày 10-12: New Zealand

Đất nước New Zealand thanh bình

Đất nước New Zealand có sự pha trộn giữa truyền thống của dân tộc bản địa và sự hiện đại của đô thị thế kỷ 21 làm nơi đây trở nên càng đặc biệt. Khách du lịch được thưởng thức rượu vang của New Zealand tại một nhà máy sản xuất, đi trực thăng đến Sutherland Falls và tham quan Hẻm núi Skippers. Không có chuyến viếng thăm New Zealand nào hoàn thiện mà không khám phá đường mòn trong bộ phim nổi tiếng “Chúa tể những chiếc nhẫn' và ghé thăm Trung địa.

Ngày 13-15: Úc

Xứ sở chuột túi nổi tiếng

Tuần thứ hai của cuộc phiêu lưu bắt đầu ở Land Down Under. Du khách sẽ đi trên du thuyền riêng đến câu lạc bộ du thuyền Royal Perth sang trọng. Vào ban đêm, họ lên một chiếc thuyền cao cấp khác và thưởng thức các loại pho mát địa phương, thịt và rượu vang trong khi ngắm nhìn những con cá voi lưng gù bơi dưới lòng Ấn Độ Dương.

Ngày 16-18: Ấn Độ

Đất nước tỷ dân mang đậm văn hóa truyền thống

Chiếc phản lực riêng hướng về phía tây và hạ cánh ở Ấn Độ. Hãy quên đi đám đông ở khu Taj Mahal, người giàu có cực kỳ thích việc ẩn náu và thư giãn tại Cochin. Khu nghỉ mát hồ Kumarakom mang lại sự yên bình với các liệu pháp spa độc đáo.

Ngày 19-20: Oman

Tại Oman, du khách được học lớp học ẩm thực Ả Rập và một số bài thuốc dược thảo phương Đông

Hạ cánh tại vùng đất United Arab Emirates, du khách được cung cấp một chiếc xe sang trọng để đi đến đến bán đảo Musandam ở Vương quốc Hồi giáo Oman. Khu vực này nổi tiếng với các môn thể thao dưới nước như câu cá, lặn, chèo thuyền kayak và chèo ván đứng.

Ngày 22 - 24: Georgia

Điểm đến cuối cùng vẫn thể hiện sự tráng lệ khó quên

Điểm dừng chân cuối cùng là Tbilisi, Georgia. Khách du lịch sẽ được ghé thăm pháo đài tồn tại từ thế kỷ 17, khám phá và thưởng thức phong cách âm nhạc đường phố, cũng như nếm thử dòng rượu vang tinh tế của Gruzia.

Ngày 25: New York

Thành phố New York tráng lệ

Chuyến hành trình kết thúc ở thành phố nổi tiếng New York, Hoa Kỳ.