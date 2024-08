Choáng váng với chiếc thang máy ngoài trời cao vút, nắm giữ 3 kỉ lục thế giới

Hệ thống thang máy Bách Long được xây dựng trên vách đá sa thạch thẳng đứng nằm trong Vườn quốc gia Trương Gia Giới, danh lam thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) được công nhận là thang máy ngoài trời cao nhất thế giới vào năm 2015. Ngoài ra, thang máy Bách Long còn nắm giữ 2 kỉ lục thế giới khác.

Hệ thống thang máy này có 1 trục thang máy và 1 đường hầm được đục trong cột đá sa thạch đặc biệt từ hàng ngàn cột đá trong khu vực. Hệ thống này có tổng chiều cao lên tới 335m, trong đó phần trục thang máy cao 326m.

Thang máy Bách Long được khởi công xây dựng vào năm 1999. Năm 2002, thang máy đã hoàn thành và mở cửa đón khách du lịch.

Công trình đồ sộ này bao gồm 3 thang máy 2 tầng chạy song song. Sức chứa tối đa của mỗi thang máy là 50 hành khách (4.900 kg) và tốc độ là 3m/s. Năm 2013, tốc độ của thang máy tăng lên 5m/s.

Nếu 3 thang máy chạy cùng lúc, hệ thống sẽ vận chuyển được 4.000 người mỗi giờ. Ngoài kỷ lục là thang máy ngoài trời cao nhất thế giới, Bách Long còn giữ kỷ lục là thang máy chở khách nhanh nhất, có sức chứa lớn nhất và thang máy ngắm cảnh 2 tầng cao nhất.

Ba mặt thang máy được làm bằng kính trong suốt giúp du khách bên trong có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh hùng vĩ của những cột đá sa thạch nhô lên từ nền rừng của công viên Trương Gia Giới. Nhiều người cảm thấy tò mò và muốn trải nghiệm thang máy này nên lượng khách du lịch đến công viên Trương Gia Giới ngày càng tăng.

Vì lý do an toàn, hệ thống thang máy Bách Long đã phải dừng hoạt động trong 10 tháng trong giai đoạn 2002-2003. Sau khi được cải tạo, thang máy khổng lồ này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay. Hệ thống Bách Long được trang bị hệ thống báo động đặc biệt để sơ tán khi xảy ra động đất và được trang bị các thiết bị an toàn hiện đại

