Chinh phục ''nóc nhà'' miền Tây xứ Nghệ

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 10:00 AM (GMT+7)

Pù Xai Lai Leng là đỉnh núi cao nhất dãy Trường Sơn Bắc (2.720m), thuộc địa bàn xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), giáp với tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào. Nơi đây được ví như “nóc nhà” của miền Tây xứ Nghệ bởi có chiều cao vượt trội so với khu vực xung quanh.

Con đường chinh phục Pù Xai Lai Leng khá hiểm trở.

Thiêng liêng cột mốc vùng biên

Để đến được Na Ngoi - xã biên giới xa nhất của huyện Kỳ Sơn, sau khi vượt 200km từ thành phố Vinh theo quốc lộ 7 tới ngã ba Khe Nằn, cách thị trấn Mường Xén 19km, du khách rẽ vào phía Tây, đi thêm 26km nữa và dừng chân tại Đồn Biên phòng Na Ngoi. Bởi nơi đây là vùng biên giới, nên việc đi lại phải được phép của lực lượng Biên phòng. Mọi thủ tục đều diễn ra nhanh gọn. Chỉ mất vài phút, du khách có thể bắt đầu hành trình chinh phục “nàng thơ” Pù Xai Lai Leng.

Để chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng, du khách có thể đi bằng xe máy hoặc xe bán tải từ Đồn Biên phòng Na Ngoi ở độ cao 1.060m lên Trạm Biên phòng Buộc Mú ở độ cao 1.900m. Đoạn đường dài khoảng 17km, chỉ vừa một ô tô con chạy xuyên qua những dãy núi, cánh rừng hùng vĩ, thâm u. Sau khi đến Trạm Biên phòng Buộc Mú, du khách tiếp tục đi xe máy theo đường tuần tra biên giới khoảng 15km rồi đi bộ 3km. Nhiều đoạn đường rất khó đi do đất đá sạt lở, bịt kín lối. Càng đi sâu đường tuần tra biên giới càng thu nhỏ và ngoằn ngoèo như dải lụa bồng bềnh giữa rừng núi heo hút. Khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ cùng thảm thực vật phong phú khiến du khách thi thoảng phải dừng chân để lưu lại những khung hình đẹp.

Vượt qua những con dốc cao tưởng như bất tận, du khách tiếp tục leo khoảng 2km trên những vách đá dựng ngược, trơn trượt và băng qua cánh rừng nguyên sinh rậm rạp để lên đến cột mốc biên giới Việt - Lào số 422. Sau đó, du khách tiếp tục vượt gần 500m để lên tới đỉnh Pù Xai Lai Leng ở độ cao 2.720m. Đứng giữa núi non hùng vĩ với điểm mốc đánh dấu chủ quyền quốc gia, trong mỗi người đều trào dâng niềm tự hào vì đã chạm tay tới cột mốc thiêng liêng và điểm cao nhất của dãy Trường Sơn Bắc để thấy thêm yêu Tổ quốc mình.

Gia tăng trải nghiệm để thu hút khách

Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng sản phẩm Caravan and Trekking (loại hình du lịch tự lái và leo núi mạo hiểm) tại Pù Xai Lai Leng, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Năm Sao (Fivestar Travel) đang nỗ lực liên kết các đơn vị lữ hành, vận chuyển trên địa bàn Hà Nội với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng cùng các cơ sở dịch vụ, lưu trú trên địa bàn xã Na Ngoi và huyện Kỳ Sơn để xây dựng sản phẩm.

Ông Lương Duy Doanh, Giám đốc công ty cho biết: “Dịch Covid-19 đã làm thay đổi xu hướng du lịch, theo đó, du khách thường đi thành các nhóm nhỏ, tự túc và ưa chuộng hình thức khám phá thiên nhiên, du lịch mạo hiểm. Nắm bắt xu hướng này, Fivestar Travel đã liên kết với địa phương để phát triển sản phẩm du lịch tự lái kết hợp với leo núi mạo hiểm nhằm làm mới các sản phẩm cũ và gia tăng trải nghiệm cho du khách”.

Đánh giá cao tiềm năng du lịch mạo hiểm của Pù Xai Lai Leng, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng: “Với cung đường đầy thử thách để chinh phục được cột mốc biên giới mang nhiều ý nghĩa, Pù Xai Lai Leng có thể trở thành một sản phẩm du lịch leo núi mạo hiểm khác biệt với nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần tăng cường đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông để rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Pù Xai Lai Leng”.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong việc phát triển du lịch, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn, Thượng tá Trần Xuân Hiểu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết: “Đây là nơi tiếp giáp với tỉnh Xiêng Khoảng của Lào nên việc phát triển du lịch phải có sự gắn kết chặt chẽ với các lực lượng chức năng theo đúng quy định của Nhà nước. Những năm gần đây, Đảng ủy, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi để vừa phát triển du lịch, góp phần cải thiện đời sống của người dân và phát triển kinh tế địa phương, vừa giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; kinh tế, quốc phòng an ninh của địa phương được bảo đảm”.

Hy vọng đỉnh Pù Xai Lai Leng và xã Na Ngoi sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai và ngày càng có nhiều du khách đến với mảnh đất biên cương tươi đẹp, nồng hậu, ấm áp tình người này.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/989777/chinh-phuc-noc-nha-mien-tay-xu-nghe