Cây cầu ly kỳ nhất nước Mỹ, ai không vững tay lái phải hẹn đặt lái xe hộ trước 2 ngày

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 12:00 PM (GMT+7)

Cây cầu này có thiết kế rất đẹp và độc đáo, nhưng nhiều người cho rằng nó quá nguy hiểm để di chuyển qua.

Cầu là công trình phổ biến nhất của con người, khi các đô thị ngày càng phát triển thì việc xây cầu cũng là phương tiện chính kết nối giao thông khắp mọi nơi. Do sự tiến bộ của công nghệ hiện đại, nhiều ý tưởng hoang đường đã được hiện thực hóa, nhiều cây cầu độc đáo cũng ra đời. Có một cây cầu rất ly kỳ, cao 57 mét, bắc ngang qua biển, ai đi ngang qua cũng đều phải run sợ.

Vịnh Chesapeake ở tiểu bang Virginia, Mỹ là một bến cảng quan trọng. Vì địa hình độc đáo nên nơi này rất thuận tiện cho tàu bè qua lại. Ngoài giao thông đường thuỷ, chính quyền địa phương muốn phát triển giao thông đường bộ nhanh nên đã xây dựng một cây cầu tại đây vào năm 1964, có tên là Chesapeake Bay.

Cây cầu này có 2 chiều thông xe, do địa hình quanh co, cần đảm bảo tàu bè qua lại không bị cản trở nên cầu Chesapeake Bay được thiết kế với kiểu dáng khác thường. Nó có tổng chiều dài khoảng 6,9 km và cao khoảng 57 mét, là một tổ hợp cầu và đường hầm, kiến trúc thực sự rất xuất sắc.

Mặc dù chiều cao là 57 mét, không quá cao đối với một cây cầu vượt biển, nhưng nó có nhiều đoạn không có lan can. Bên cạnh đó, do vị trí địa lý nên cây cầu này thường xuyên có sương mù dày đặc. Vì vậy, ở một số đoạn nhỏ, hẹp và quanh co, cây cầu khiến cho những người lái xe qua có cảm giác không an toàn.

Nhiều người cảm thấy run sợ khi đi trên cầu, thậm chí những người già sợ hãi đến mức chỉ dám chạy thật chậm. Điều này dẫn tới tình trạng tắc nghẽn trên cầu diễn ra trầm trọng, đội cứu hộ địa phương thay phiên được điều động để lái xe thay tài xế trên cầu.

Sau khi đến cầu này, một số người sẽ thuê tài xế chuyên nghiệp để lái xe. Mọi người cần đặt lịch hẹn trước 1 – 2 ngày, vì quá nhiều người có nhu cầu nên cần phải đặt trước như vậy. Tuy nhiên, một cây cầu ly kỳ như thế này cũng khiến cho không ít người thích cảm giác mạnh và xem nơi này là nơi để thử thách lòng can đảm.

