Cầu Vàng lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới

Chủ Nhật, ngày 02/09/2018 03:00 AM (GMT+7)

Ngày 27/8, BQL khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) cho hay: Cầu Vàng tại đây vừa được Time-Tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ bình chọn tốp đầu danh mục 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.

Khoảnh khắc cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa như "tỏa sáng" trên Cầu Vàng. Ảnh SGCC

Theo đó, ngày 23/8 vừa qua, Tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ đã công bố kết quả 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới. Trong đó, Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Danang Wonders (Bà Nà Hills) lọt tốp hàng đầu, khi đảm bảo các tiêu chí khắt khe về chất lượng, tính nguyên gốc, sự sáng tạo, bền vững và sự ảnh hưởng.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 419.000 videos được đặng tải trên hàng vạn trang thông tấn, website, diễn đàn, mạng xã hội khắp thế giới. Và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Tạp chí TIME cũng mô tả hết sức sinh động, dí dỏm về cây cầu độc nhất vô nhị này: Hai bàn tay bằng đá khổng lồ vươn ra từ dãy núi ở miền trung Việt Nam trông có vẻ già nua và giống như một tàn tích từ thời cổ đại. Nhưng đừng bị đánh lừa: đó là mạng lưới dây kim loại và sợi thủy tinh được dùng để hỗ trợ cho một cây cầu đi bộ đáng kinh ngạc vừa mới được khánh thành vào tháng 6.

Cầu Vàng nằm ở độ cao gần 1.000m so với mặt biển trên núi Bà Nà, và nối liền một trạm cáp treo với các khu vườn gần đó… Cây cầu dài 150m đem đến cho du khách nhiều không gian để tận hưởng phong cảnh hữu tình, ấn tượng. Đó là một nỗ lực để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với thành phố.

Theo các chuyên gia, việc lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên Thế giới của Tạp chí Time là một vinh dự lớn cho một sản phẩm “Made in Việt Nam” như Cầu Vàng bởi danh sách thường niên của TIME được lựa chọn từ những địa điểm được đề cử bởi các biên tập viên, phóng viên hàng đầu của tạp chí và các chuyên gia gạo cội trong ngành trên khắp thế giới.

Điểm check-in tuyệt vời cho du khách

Không gian vừa cổ kính, huyền bí, vừa hiện đại...

Thời gian qua, ngay khi xuất hiện, Cầu Vàng tại Việt Nam đã trở thành đề tài được báo giới trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Với thiết kế đặc biệt, điểm nhấn là đôi bàn tay khổng lồ loang lổ rêu phong nâng đỡ một dải lụa vàng óng sừng sững giữa mây trời Đà Nẵng, Cầu Vàng trở thành cây cầu độc nhất vô nhị trên thế giới khi không bắc qua bất kì một con sông nào.

Chính thiết kế độc bản này đã khiến truyền thông Thế giới không ngớt lời khen ngợi. Không chỉ khiến Fanpage du lịch Amazing Things in Vietnam trở nên quá tải khi lập kỉ lục 19 triệu view trong vòng 1 tháng đăng tải clip và liên tiếp xuất hiện trên các trang báo uy tín trong nước, Cầu Vàng còn tạo nên hiện tượng khi liên tục phủ sóng trên các hãng thông tấn tên tuổi trên Thế giới như CNN, BBC, NYtimes, Reuters, The Guardian, AFP, The Mirro…với nhiều mỹ từ ca ngợi và thán phục.

Cầu Vàng đáp ứng các tiêu chí bình chọn khắt khe để lọt tốp hàng đầu 100 điểm đến tuyệt vời nhất Thế giới

Báo CNN của Mỹ mô tả: “Cầu Vàng là một cây cầu nhỏ hẹp bao quanh sườn núi, được nâng đỡ trên đôi bàn tay cũ kỹ, rêu phong. Cây cầu được thiết kế như đôi bàn tay Phật nâng dải vàng. Công trình mở lối đi trên mây, giữa lưng chừng núi cho du khách, trở thành điểm đến rất thu hút khách du lịch trong thời gian qua”. Bored Panda và Unilad- hai tờ báo nổi tiếng của Mỹ thì ví Cầu Vàng giống như một cảnh đời thực của bộ phim bom tấn "Chúa tể những chiếc nhẫn"…

Truyền thông quốc tế "dậy sóng" vì cây Cầu Vàng độc đáo này

Trước đó, Tờ kiến trúc uy tín bậc nhất Thế giới của Mỹ - Archdaily cũng đã dành một trang viết giới thiệu về chiếc cầu độc đáo nhất Việt Nam này. Sự xuất hiện trên website uy tín và nổi tiếng toàn cầu Archdaily đã khẳng định sự độc đáo và sức hấp dẫn mạnh mẽ của cầu Vàng Ba Na Hills, bởi các công trình kiến trúc được đăng tải trên website này đều phải là những thiết kế có tính thẩm mỹ cao và gây ấn tượng với cộng đồng kiến trúc toàn cầu.