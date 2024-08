8 điều không nên nhưng khách hay làm trên máy bay

Dưới đây là chia sẻ của các tiếp viên hàng không về những điều hành khách không nên làm trên máy bay, nhưng vẫn có nhiều khách mắc phải.

Hành khách nên báo cho tiếp viên nếu thấy không khỏe để được hỗ trợ, thay vì âm thầm chịu đựng. Ảnh: Engoo

Lấy trộm áo phao

Trước khi cất cánh, tiếp viên luôn hướng dẫn an toàn bay cho hành khách, trong đó có nhắc đến "áo phao đặt dưới ghế ngồi". Nhiều người nghĩ rằng áo phao là "một món quà lưu niệm đẹp" nên thường lén mang về.

Tác dụng của áo phao là giúp hành khách nổi trên mặt nước nếu máy bay hạ cánh khẩn trên sông, biển. Do đó, nếu bạn lấy trộm áo phao mang về, hành động này không chỉ bị coi là ăn trộm mà còn vô tình gây nguy hiểm cho hành khách tiếp theo ngồi cùng vị trí với bạn.

Đi vệ sinh không xả bồn cầu

Mọi người trên máy bay đều có nhu cầu sử dụng phòng vệ sinh. Hành khách nên tự dọn dẹp sau khi đã sử dụng. Nếu không biết chính xác cách xả nước bồn cầu, bạn có thể hỏi để được hướng dẫn thay vì cứ thế về chỗ ngồi.

Theo các tiếp viên, máy bay là không gian nhỏ. Nhiều hành khách nghĩ rằng không ai biết họ đã không xả nước sau khi sử dụng. Trên thực tế, tiếp viên đều biết.

Mang quá nhiều hành lý

Nhiều hành khách mang hành lý xách tay cồng kềnh, nặng và không thể tự cất lên hộc đựng đồ phía trên chỗ ngồi. Mang quá nhiều hành lý không chỉ chiếm không gian để đồ của người khác mà đôi khi còn làm phiền tiếp viên vì họ phải trợ giúp khách cất đồ.

Trong nhiều bài chia sẻ trước đó, các tiếp viên từng nói về vấn đề giúp khách cất đồ lên cabin. Đây không phải nhiệm vụ của họ. Nếu khách gặp khó khăn khi cất đồ, các tiếp viên sẽ trợ giúp. Nhưng nếu cả máy bay hơn 200-300 người cùng nhờ các tiếp viên cất đồ giúp, cột sống của tổ bay sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Hãy ký gửi hành lý để bạn có thể đi lại thoải mái hơn", một tiếp viên chia sẻ.

Dùng đồ có cồn trên máy bay

Những vị khách say xỉn gây rối trên máy bay có thể đối mặt với phạt tiền hoặc cấm bay. Theo các tiếp viên, đây là điều "không đáng để bạn mạo hiểm".

Dùng nhà vệ sinh khi tiếp viên hướng dẫn an toàn bay

Các hướng dẫn an toàn bay rất quan trọng, nó sẽ giúp hành khách thoát hiểm nhanh hơn khi gặp sự cố. Khi tiếp viên đang hướng dẫn an toàn bay, hành khách nên ngồi yên lặng, đợi đến khi biển báo thắt dây an toàn tắt mới nên dùng nhà vệ sinh.

Trong trường hợp khẩn cấp muốn dùng nhà vệ sinh, hãy bấm nút gọi tiếp viên để được hỗ trợ.

Sử dụng khay đựng đồ ăn chưa lau sạch

Nhiều hãng bay luôn phát cho hành khách một khăn lau có cồn trước khi bay để lau tay và các vị trí xung quanh. Bàn ăn là thứ nên lau trước tiên cùng với thành ghế.

Theo các tiếp viên, bàn ăn không sạch như mọi người vẫn nghĩ. Do đó, thay vì đặt đồ ăn hay gối đầu lên ngủ, bạn nên dùng khăn ướt có cồn lau qua một lần.

Đi chân trần vào nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là một trong những nơi có nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Do đó, hành khách không nên đi chân trần vào bên trong vì không ai đảm bảo rằng các chất lỏng vương vãi trên sàn chỉ đơn giản là nước. Nếu bạn đi tất vào trong đó, tất của bạn sẽ bị ướt và dính bẩn.

Im lặng khi thấy không khỏe

Các tiếp viên cho biết họ từng nhìn thấy nhiều bị choáng hoặc hoảng loạn do hội chứng sợ bay hoặc không khỏe nhưng lại quá nhút nhát để báo với tiếp viên. Nhiệm vụ của tiếp viên trên máy bay không phải để cất đồ lên cabin giúp khách nhưng họ được đào tạo để đảm bảo an toàn cho khách trong suốt chuyến bay. Do đó, nếu bạn gặp vấn đề hay sự cố, đừng ngần ngại tìm sự giúp đỡ từ phi hành đoàn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]