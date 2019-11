7 điều tuyệt vời hoàn toàn miễn phí có thể làm ở New Zealand

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Khách du lịch không cần phải chi quá nhiều tiền để tận hưởng kỳ nghỉ và những trải nghiệm lý thú tại New Zealand.

Du lịch Châu Âu Sự kiện:

Trong khi các hoạt động được trả tiền như chèo thuyền kayak với hải cẩu, xem cá voi và nhảy bungee…vẫn còn có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác mà du khách có thể tận hưởng miễn phí.

1. Chơi, dã ngoại và dạo quanh công viên công cộng, công viên quốc gia và vườn bách thảo

New Zealand có rất nhiều công viên công cộng, vườn bách thảo, vườn quốc gia…Thiên nhiên được trân trọng và bảo tồn rất tốt ở đây. Mọi người thường đến đây để đi dạo, nằm đọc sách dưới tán cây hoặc tổ chức buổi picnic cùng với gia đình.

2. Khám phá nghệ thuật đường phố độc đáo

Tại New Zealand, du khách có thể thấy rất nhiều bức tranh và tác phẩm điêu khắc ở khắp mọi nơi, từ các thành phố lớn cho tới các thị trấn nhỏ ven biển. Có thể nói rằng đất nước này tôn vinh nghệ thuật và văn hóa không không ai cả.

3. Đi bộ dọc theo bờ sông Wellington và tận hưởng con đường di sản

Đi dạo quanh bến cảng Wellington là việc mà du khách nhất định cần làm. Làn nước trong xanh, cảnh quan tuyệt đẹp, bầu không khí trong lành là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà nơi đây cung cấp cho du khách. Để thêm phần thú vị, du khách nên đi trên những con đường di sản, ở mỗi cột mốc sẽ có bảng giới thiệu rất dễ hiểu.

4. Bảo tàng New Zealand Te Papa Tongarewa

Bảo tàng quốc gia này là miễn phí và mở cửa hằng ngày. Diện tích nơi này rất lớn nên có thể có hơn 20 buổi triển lãm khác nhau diễn ra cùng một lúc, bao gồm các chủ đề như nghệ thuật, thiên nhiên, lịch sử, công nghệ và nhiều hơn nữa.

Các triển lãm phải xem bao gồm:

-Te Taiao Nature: Theo bước chân của Maui, nhà thám hiểm nổi tiếng để được nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời của Aotearoa New Zealand.

-Gallipoli: The Scale of Our War: Bao gồm các tác phẩm điêu khắc khổng lồ giống như thật được tạo ra bởi xưởng Weta nổi tiếng, bản đồ, hình chiếu 3D và một loạt các trải nghiệm tương tác khác.

-Toi Art: Bộ sưu tập nghệ thuật quốc gia, bao gồm các tác phẩm đương đại, nhiếp ảnh, chân dung và nhiều hơn nữa.

5. Cảnh quanh tự nhiên xung quanh nơi mình ghé đến

New Zealand thực sự là một đất nước xinh đẹp. Du khách sẽ thấy những ngọn núi phủ tuyết, cây xanh cận nhiệt đới tươi tốt, nước trong vắt và rất nhiều vùng đất tự nhiên gồ ghề, hoang sơ.

Các thị trấn và thành phố được thiết kế cẩn thận để dung hòa với thiên nhiên và tôn trọng động vật hoang dã. Kết quả của điều này, vẻ đẹp tự nhiên luôn ở ngay trước nơi du khách tá túc và mọi người không cần phải đi đâu cho xa.

6. Biển ở New Zealand

Có khoảng 15.000km bờ biển ở New Zealand và đi kèm với đó là rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, mở cửa miễn phí cho công chúng.

Từ bãi cát vàng nguyên sơ đến thành đá độc đáo và bãi biển nước nóng (nơi suối nước nóng tự nhiên theo nghĩa đen ở dưới bề mặt cát) đến những vách đá ven biển gồ ghề.

7. Thư viện công cộng

Trung tâm hành chính và thư viện Birkenhead, Auckland

Thư viện công cộng là miễn phí cho tất cả mọi người. Sáng sủa, ấm cúng và chào đón, đó là một nơi tuyệt vời để thư giãn và đi chơi.

Ngoài bộ sưu tập sách và tạp chí khổng lồ để mọi người đọc theo sở thích, thư viện này còn cung cấp Wi-Fi miễn phí, máy tính công cộng, dịch vụ in và photocopy…Thư viện New Brighton còn có một hàng ghế đối diện với bến tàu, bãi biển để du khách có thể ngắm nhìn.