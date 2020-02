6 thảm họa tồi tệ nhất xảy ra trên những du thuyền xa hoa

Sự cố chìm tàu Titanic có thể coi là thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất, nhưng đây không phải lần duy nhất những chiếc du thuyền xa hoa gặp dự cố kinh hoàng giữa biển khơi.

RMS Titanic

Vào năm 1912, tàu Titanic được coi là siêu du thuyền sang trọng bậc nhất vào thời bấy giờ. Rất nhiều chuyên gia hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện đại và an toàn của nó và họ đã không thể tưởng tượng được nó sẽ trở thành một siêu thảm họa ngay trên chuyến đi đầu tiên từ Southampton đến thành phố New York. Thomas Andrew đã thiết kế con tàu để chống lại va chạm trực diện từ các tàu khác. Tuy nhiên, một tảng băng trôi tại Bắc Đại Tây Dương đã hạ gục con tàu khi cào vỡ 5 trong số 16 khoang kín nước của Titanic. Nếu nó chỉ làm vỡ 4 khoang, con thuyền sẽ vẫn còn hoạt động. Xuồng cứu hộ trên Titanic không thể đưa toàn bộ hành khách vào bờ. Vào nửa đêm ngày 15/4 định mệnh đó, hơn 1.500 người đã chết trên tàu hoặc trong vùng nước băng giá với sự chờ đợi được giúp đỡ trong vô vọng.

Carnival Cruise Line Triumph

Chuyến du lịch xa hoa đã biến thành cơn ác mộng khi hơn 3.000 hành khách của du thuyền Carnival Line Triumph bị mắc kẹt giữa đại dương sau khi gặp sự cố từ một đám cháy lớn. Ngọn lửa cháy lan ra khắp con tàu khi nó bị thả trôi trên Vịnh Mexico trong nhiều ngày cho đến khi nhận được sự cứu trợ. Hành khách phải chịu đựng những thứ vô cùng tồi tệ ở trên tàu như nước tràn từ nhà vệ sinh, thực phẩm để lâu ngày, mùi hôi thối trên tàu và họ phải dựng tạm lều để ngủ trên boong tàu.

Costa Concordia

Là một trong những tàu chở khách lớn nhất từng bị đắm, Costa Concordia có 17 sàn, 6 nhà hàng, 1 nhà hát 3 tầng và đủ chỗ cho 4.200 khách du lịch. Thuyền trưởng Francesco Schettino đã điều khiển con tàu dài 290m đến quá gần bờ khiến chiếc Costa Concordia đâm vào một tảng đá ngầm nên bị lật. Khi tàu chìm, Schettino đã trì hoãn việc sơ tán và bỏ trốn trước khi các hành khách và phi hành đoàn được giải cứu và hậu quả là làm 32 hành khách thiệt mạng. Sau khi bị kết án ngộ sát và kháng cáo nhiều lần, Schettino chịu mức án 16 năm tù vào tháng 5/2017.

SS Eastland

Ra mắt vào năm 1903, SS Eastland là một con tàu được thiết kế cho các tour du lịch. Ngay từ khi mới được đóng xong, con tàu đã hơi bị nghiêng và mặc dù nhiều biện pháp được thực hiện nhằm khắc phục sự cố này, song SS Eastland vẫn chưa được coi là hoàn hảo khi đưa vào sử dụng năm 1915. Ngày 24/7/1915, tàu SS Eastland đã nhận hợp đồng chở nhân viên của Công ty điện lực Hawthorne Works đi dã ngoại từ Chicago đến thành phố Michigan, Indiana. Vì số lượng lớn công nhân, con tàu được trang bị rất nhiều thuyền cứu sinh, nhiều đến nỗi khiến nó càng chòng chành, bất ổn.

Khi con tàu chở 2.752 hành khách vừa rời khỏi bến cảng được ít phút, do quá phấn khích, một lượng lớn hành khách đã đổ dồn về một bên của tàu. Sự mất cân bằng đã khiến SS Eastland bị lật nghiêng hoàn toàn về một bên. Sự việc khiến hàng trăm người đứng ở các lan can và boong tàu bị nghiêng rơi xuống nước và chết đuối. Không những thế, hàng trăm người khác ở bên trong tàu đã tử nạn vì các món đồ nội thất cồng kềnh đè vào trong lúc tàu bị nghiêng. Vụ tai nạn hi hữu đã cướp đi sinh mạng của 844 hành khách và phi hành đoàn trong đó có 22 gia đình thiệt mạng toàn bộ.

SS Morror Castle

Trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến 1934, SS Morror Castle thường xuyên chở hơn 480 hành khách qua lại giữa Havana và New York. Không khí trên tàu luôn vui vẻ, nhộn nhịp với những bữa tiệc xa hoa. Tuy nhiên, trong chuyến đi vào tháng 9/1934 từ Cuba đến Big Apple, con tàu gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Đêm trước khi cập cảng New York, thuyền trưởng Wilmott đột ngột qua đời do một cơn đau tim. Thuyền phó William Warms đứng lên điều hành, hướng tàu Morro Castle vượt qua một cơn bão khổng lồ. Khoảng 3h sáng, một đám cháy bắt đầu từ khoang hành khách. Các thủy thủ đã cố gắng chiến đấu một cách vô vọng với ngọn lửa và không thể khống chế được đám cháy. Nhiều thành viên phi hành đoàn đã từ bỏ con tàu, khiến những hành khách càng bối rối hoảng loạn, một số nhảy từ boong tàu và chết đuối trong nước lạnh. Sáng hôm sau, xác con tàu cháy đen mắc cạn tại Công viên Asbury, New Jersey. Trong số 549 người trên tàu, 86 khách và 49 thành viên phi hành đoàn đã chết.

MV Wilhelm Gustloff

Thảm họa hàng hải nguy hiểm nhất trong lịch sử không phải là một tai nạn. MV Wilhelm Gustloff được thiết kế như một tàu du lịch phục vụ Đức Quốc xã, nhưng sau đó nó lại đóng vai trò là một con tàu bệnh viện cho Hải quân Đức và trở thành một doanh trại nổi trên biển. Ngày 30/1/1945, quân Đức đã thua trận ở Thế chiến II. Vào một buổi sáng mùa đông năm ấy, có khoảng 10.582 người lèn chật cứng lên chiếc du thuyền được thiết kế để chở 1.900 người. Các hành khách bao gồm các sĩ quan Đức quốc xã, thương binh và hàng ngàn thường dân, nhiều người trong số đó là trẻ em. Một tàu ngầm của Liên Xô đã nhìn thấy tàu Gustloff được đánh dấu là một doanh trại nổi của Đức và bắn 3 quả ngư lôi vào nó. Nhiều xuồng cứu sinh trên boong tàu đã cứu được một số lớn hành khách nhưng còn lại hơn 9.000 người được báo cáo đã chết trong vùng nước băng giá, gấp 6 lần số hành khách đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ​​Titanic.

