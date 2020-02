10 sự thật gây “vỡ mộng” về những chuyến du thuyền xa hoa

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 12:30 PM (GMT+7)

Du thuyền là một phương tiện du lịch tuyệt vời. Nhưng liệu những chuyến du lịch xa hoa ấy có phải là sự lựa chọn thích hợp cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn?

Không giống sự tù túng và nhàm chán trên những chuyến bay chỉ có một không gian nhỏ, du thuyền cung cấp các hoạt động giải trí thú vị và những món ăn phong phú đủ để bạn tận hưởng trong nhiều ngày trời. Tuy nhiên, cuộc sống trên du thuyền không chỉ toàn màu hồng. Mỗi con tàu chở hàng ngàn hành khách lênh đênh trên biển giống như một xã hội thu nhỏ bị cách ly với thế giới bên ngoài, và những mặt tối trên những chuyến tàu đó có thể khiến bạn phải xem xét lại kỳ nghỉ tiếp theo của mình.

Tốc độ lây lan của virus

Một không gian giới hạn như du thuyền là môi trường lý tưởng cho sự lây lan của các loại bệnh tật và virus. Từ cảm lạnh thông thường đến những bệnh nghiêm trọng, virus có thể lan truyền tại các khu vực công cộng, kể cả trên khay đồ ăn. Chất lượng không khí trên các tàu du lịch nhìn chung là kém và chỉ một hành khách bị bệnh cũng có thể lây cho hầu hết những người còn lại.

Đôi khi, hệ thống ống nước có thể là nguyên do cho sự phát tán của bệnh tật. Vào tháng 2 năm 2013, 3143 hành khách tàu Carnival Triumph (Bahamas) đã phải chịu đựng cảnh nước thải chảy dọc theo các bức tường và trên sàn nhà sau một đám cháy nhỏ. Chỉ một tháng sau, một thảm họa tương tự đã xảy ra trên một con tàu Carnival khác.

Thức ăn

Khi một tàu du lịch khởi hành từ bến cảng, nó cần có đủ thức ăn để cung cấp cho tất cả hành khách trong toàn bộ chuyến đi. Tuy nhiên, đã có nhiều hơn một vài trường hợp con tàu cạn kiệt thức ăn trước khi hành trình kết thúc.

Thậm chí tệ hơn, vào những ngày cuối trước khi cập bến, thực phẩm được tích trữ lúc đầu đã không còn tươi nữa, dẫn đến ngộ độc thực phẩm tràn lan. Đây là điều đã xảy ra vào tháng 12 năm 2017, khi gần 200 hành khách trên tàu Ovation of the Seas (Bahamas) bị ốm nặng sau một bữa ăn trưa. Trên thực tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ báo cáo rằng cứ mỗi 10 hành khách sẽ có 1 người mắc bệnh về đường tiêu hóa do thực phẩm gây ra trong hành trình của họ.

Hệ thống xả thải dễ gặp trục trặc

Quy trình xả thải trên tàu du lịch được thiết kế rất hiệu quả để xả chất thải vào đại dương qua hệ thống chân không. Tuy nhiên, mặt trái của nó là nếu một vị khách làm tắc bồn cầu, mọi nhà vệ sinh trên tàu đều bị ảnh hưởng. Và cũng giống như trên bờ, nhiều người không thực sự quan tâm đến những gì họ cố gắng vứt đi. Đã từng có những trường hợp hành khách thử xả… quần áo và giày dép xuống bồn cầu.

Vậy chất thải sẽ đi đâu

Một tàu du lịch có kích thước tiêu chuẩn được ước tính sẽ thải ra từ 530m3 đến 800m3 chất thải mỗi tuần. Theo ước tính, mỗi năm toàn bộ ngành công nghiệp này đổ trực tiếp hơn 1 tỷ gallon chất thải vào đại dương, gây hại cho cả sinh vật biển và con người.

Tàu du lịch là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nặng

Ngoài việc xả thải trực tiếp vào đại dương, tàu du lịch tiêu thụ rất nhiều nhiên liệu và do đó thải một lượng lưu huỳnh khổng lồ vào không khí. Mỗi ngày, số lượng khí thải do các con tàu xả ra bằng 13,1 triệu chiếc ô tô.

Hiệp hội môi trường của Đức, Naturschutzbund Deutschland (NABU) xác định rằng chất lượng không khí trên tàu du lịch kém hơn khoảng 20 lần so với tại các đô thị bận rộn. Điều này là do bụi mịn và bồ hóng được thải ra từ các ống khói, cũng như các oxit nitơ và kim loại nặng có hại sản sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Tỷ lệ phạm tội do bia rượu

Số lượng lớn đồ uống có cồn cùng với không gian chật hẹp có thể là tác nhân gây ra tỷ lệ phạm tội cao trên tàu, đặc biệt là tấn công tình dục. Trong năm 2016, từng có 92 số vụ phạm tội được cho là đã xảy ra chỉ trên một chuyến tàu, 62 trong số đó là các cuộc tấn công tình dục. Và theo thống kê của FBI, tỷ lệ kết án đối với những tội phạm trên tàu rất thấp, chỉ 7% người phạm tội tình dục cuối cùng bị trừng phạt.

Việc phải cùng ở trong một không gian giới hạn cũng dễ dẫn đến xung đột và đánh nhau. Ngoài ra, du thuyền là một môi trường lý tưởng cho các tay trộm vặt, khi mà hành khách thường không để ý đến đồ đạc cá nhân khi tham gia các hoạt động giải trí, và có xu hướng dành nhiều thời gian ở bên ngoài phòng của họ.

Sự cố (bao gồm cả hỏa hoạn) khá phổ biến

Bên trong mỗi con tàu lớn là một hệ thống máy móc khổng lồ, bởi vậy sự cố kĩ thuật đôi khi vẫn xảy ra. Theo công ty nghiên cứu G.P. Wild, mỗi năm có khoảng 60 người bị thương và 10 người chết trên tàu du lịch do tai nạn kĩ thuật. Nguyên nhân phổ biến nhất là do các vụ hỏa hoạn nhỏ hoặc vụ nổ. Một vài tai nạn khác có thể xảy đến là va chạm tàu hoặc đắm tàu.

Tuy những tai nạn như vậy có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng chúng đặc biệt gây hậu quả nặng nề trên một con tàu giữa đại dương, bởi việc trốn thoát thường là không thể.

Mọi người rơi xuống biển thường xuyên hơn bạn nghĩ

Tuy có lẽ không phải là mối nguy hiểm lớn nhất khi đi tàu, báo cáo năm 2016 của công ty G.P. Wild cho rằng có khoảng 19 người rơi khỏi tàu du lịch hoặc phà mỗi năm.

May mắn thay, điều này không nhất thiết là một bản án tử hình. Từ năm 2009 đến năm 2016, chỉ có 8 trong số những cú ngã đó dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, bạn không nên đứng gần lan can nếu đã uống rượu hoặc đang say sóng.

Cướp biển là có thật

Theo Trung tâm Theo dõi Cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế, trong năm 2009, những tên cướp biển dọc bờ biển Somalia đã tấn công 214 con tàu. Tuy nhiên, chỉ 47 trong số 214 lần đó thật sự dẫn đến cướp tàu. 12 con tàu trong số đó, cùng với 263 thuyền viên, đã bị bắt giữ để đòi tiền chuộc.

Tin tốt là các tàu du lịch thường không phải mục tiêu ưa thích của cướp biển, nhưng điều đó không có nghĩa là hành khách miễn nhiễm với mối đe dọa đó. Năm 2017, hành khách trên một chiếc du thuyền đã phải trải qua 10 đêm chìm trong bóng tối và câm lặng nhằm tránh thu hút sự chú ý của cướp biển. Các hành khách đã rất sợ hại, đặc biệt khi họ bị yêu cầu tham gia vào một cuộc tập trận nhằm chống lại cuộc tấn công của cướp biển.

Hành khách có thể phải ngủ chung với rệp giường

Bất chấp mọi nỗ lực ngăn chặn, rệp thường xuyên tìm được đường lên tàu thông qua hành lý của hành khách. Khi ở trên tàu, rệp có thể lây lan nhanh chóng nhờ vào không gian chật hẹp.

Thật không may, không thể làm gì để giải quyết vấn đề cho đến khi hành trình kết thúc, bởi tiêu diệt chúng đòi hỏi quy trình xử lý nhiệt mạnh, điều không thể làm được trên một chuyến du thuyền đang hoạt động.

Trên thực tế, không nhất thiết là bạn sẽ gặp phải 10 điều “kinh hoàng” kể trên trong chuyến du thuyền của mình. Chỉ là khi mọi thứ đi sai, nó có thể là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào. Bình thường thì du lịch trên biển vẫn là một cách ly kỳ và tuyệt vời để khám phá thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn là người có vấn đề về hô hấp hoặc dạ dày, chúng tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt chân lên một chuyến du thuyền.

