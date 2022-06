5 lý do khách quốc tế nên khám phá Việt Nam

Vừa qua, trang báo Đức Spot On News đã đăng tải bài viết nêu những lý do nên ghé thăm Việt Nam ngay từ năm 2022.

1. Ẩm thực tuyệt vời

Theo tờ Spot On News, ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới. Hơn hết, Việt Nam nổi tiếng với những món súp, trong đó có phở - món ăn truyền thống của dân tộc.

Nem rán cũng được kể đến trong danh sách những món ăn đạt điểm tuyệt đối, thường được thưởng thức trong những ngày Tết. Bánh mì - món ăn dân dã của người Việt Nam vào buổi sáng - có thể tìm mua ở bất kỳ đâu trên đất nước.

2. Những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp

Bài báo Đức cũng khẳng định, nhờ vị trí địa lý giáp biển cùng với những đường bờ biển dài, Việt Nam ghi điểm với số lượng lớn bãi biển đẹp. Một địa danh không thể bỏ qua là Vịnh Hạ Long nằm ở phía Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, bài báo cũng dành nhiều lời ca ngợi nhiều hòn đảo, hệ thống hang động đẹp của Việt Nam, trong đó có Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) - nơi được khách quốc tế đặt cho là "Maldives của Việt Nam".

3. Văn hóa độc đáo ở Đồng bằng sông Cửu Long

Một trong những nơi được tờ báo Đức ca ngợi là sông Cửu Long với những nét văn hóa rất độc đáo. Bên cạnh việc ngắm lúa chín, du khách quốc tế rất thích thú với mô hình chợ nổi ở miền Tây, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng. Hàng trăm chiếc thuyền gỗ chở đầy các loại hoa quả cùng các loại thực phẩm, đồ dùng khác được bày bán trên sông. Điều đặc biệt ở đây là cả người bán và người mua đều sử dụng thuyền hoặc ghe để di chuyển và trao đổi.

Không chỉ là nơi giao thương buôn bán, hiện nay, chợ nổi còn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và khám phá lối sống đặc biệt ở vùng sông nước. Bài viết trên tờ báo Đức khuyên, khách du lịch nên lưu trú lại đây ít nhất ba ngày.

4. Tản bộ ở phố cổ

Theo Spot On News, phố cổ Hội An là một trong những điểm rất đáng để khách trải nghiệm. Những góc phố nhỏ, những ngôi chùa cổ kính cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử ở đây khiến cho Hội An rất hấp dẫn du khách quốc tế.

Bài báo cũng gợi ý thêm Thủ đô Hà Nội là một lựa chọn sáng giá cho khách du lịch. Tại đây, du khách có thể cảm nhận và hòa mình vào cuộc sống điển hình của người Việt Nam, như tản bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng, tập thể dục cùng người dân hoặc khám phá nét hấp dẫn của 36 phố phường Hà Nội.

5. Thiên nhiên tươi đẹp

Bài báo cũng dành nhiều lời ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp, phong cảnh hữu tình, hùng vĩ của Việt Nam. Đó là những ruộng bậc thang xanh mướt, những cồn cát vàng mênh mông... Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu hệ thống hang động với những khối nhũ đá và mạch nước ngầm hiếm có cùng hệ sinh thái động, thực vật phong phú, điển hình như ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Vườn quốc gia Núi Chúa…

