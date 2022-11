5 điểm độc đáo ở công viên Ghibli mới mở tại Nhật Bản

Thực tế, thông tin Ghibli sẽ mở công viên được lan truyền từ năm 2017. Tuy nhiên, đến ngày 1/11 năm nay, người hâm mộ mới thực sự được ghé thăm nơi đây, hoà mình vào thế giới hoạt hình tuyệt diệu của Hayao Miyazaki đúng nghĩa. Cụ thể, công viên Ghibli đã chính thức mở cửa, toạ lạc ở Nagakute, Aichi (Nhật Bản), cách Tokyo 3 giờ đi tàu.

Không có các trò chơi cảm giác mạnh

Nhắc đến những công viên theo chủ đề như Disneyland hay Universal, du khách sẽ nghĩ ngay đến tàu lượn siêu tốc, đu quay cảm giác mạnh… Đây cũng là những trò chơi luôn thu hút đông người xếp hàng chờ đến lượt ở các công viên chủ đề nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, Ghibli lại muốn mang đến cho khách tham quan trải nghiệm khác biệt hơn. Trong công viên Ghibli chủ yếu là các phòng trưng bày, khung cảnh kinh điển trong tác phẩm đình đám được phục dựng với tỷ lệ thực để mọi người có thể biến thành một nhân vật ở đó.

Du khách được trải nghiệm các khung cảnh quen thuộc trong phim hoạt hình của Ghibli. Ảnh: RGB.

Được xây dựng bền vững, thân thiện với môi trường

Công viên Ghibli nằm ở tỉnh Aichi - đây cũng là nơi tổ chức World Expo 2005. Với mong muốn không làm tổn hại đến môi trường, Ghibli đã xây dựng công viên mới dựa trên công trình cũ. Họ tân trang lại các kiến trúc có sẵn để phù hợp với chủ đề công viên.

Dù được xây dựng hoành tráng, công viên Ghibli không làm tổn hại đến môi trường. Ảnh: RGB, Lifestyle Asia.

Ví dụ như Ghibli's Grand Warehouse - phần trong của công viên, nơi tập trung các cửa hàng, nhà hàng và các điểm tham quan khác - từng là một bể bơi trong nhà. Hayao Miyazaki - người sáng lập Studio Ghibli - cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình xây dựng công viên, không có cây xanh nào bị chặt phá, công trình được xây trên các bãi đất trống.

Điều thú vị được giấu ở các địa điểm trong công viên

Theo Lifestyle Asia, có rất nhiều đồ vật hay ho được giấu rải rác bên trong các địa điểm tham quan. Chúng là những món đồ mang tính biểu tượng của các bộ phim hoạt hình như túi và mũ lưỡi trai của Shun Kazuma trong phim "From Up on Poppy Hill"… Vậy nên đừng mải tham quan mà quên khám phá các chi tiết bí ẩn trong công viên nha!

Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm tham quan hot tại Nhật Bản. Ảnh: Klook.

Đồ ăn giống hoạt hình tới 90%

Xem phim hoạt hình Ghibli chắc chắn sẽ phần nào ấn tượng những món ăn trong phim. Giờ đây, bạn có cơ hội được ngắm nhìn tận mắt tại công viên Ghibli.

Những món ăn bắt mắt tại công viên Ghibli. Ảnh: Ghibli Park.

Vé được bán qua hình thức quay số may mắn

Hiện tại, vé vào công viên Ghibli được mua theo hình thức quay số may mắn và chỉ người đang cư trú tại Nhật Bản mới có cơ hội tham gia. Ghibli cho biết sẽ sớm mở cổng bán vé cho du khách quốc tế trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin sẽ được thông báo qua trang web chính thức.

Du khách quốc tế vẫn phải chờ nếu muốn ghé thăm công viên Ghibli. Ảnh: Ghibli Park.

