4 hành trình không đông đúc cho dịp giỗ Tổ từ Hà Nội

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2025, người lao động được nghỉ ba ngày (từ 5 đến 7/4). Du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể thực hiện một kỳ nghỉ ngắn, ít di chuyển nhưng vẫn đủ trải nghiệm. VnExpress chọn và giới thiệu 4 điểm đến dưới đây, thích hợp cho chuyến đi ba ngày, khoảng cách 300 km từ Hà Nội, không đông đúc và chưa quá phổ biến.

Cắm trại ở Mai Châu, Hòa Bình

Khu lều glamping tại Mai Châu, Hòa Bình. Ảnh: Nguyên Chi

Bên cạnh các khu homestay, khách sạn hay resort, Mai Châu còn có loại hình cắm trại sang chảnh (glamping), trải nghiệm chưa nhiều người biết. Khu glamping nằm ở xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, gồm 8 lều bong bóng, trên bãi cỏ diện tích 4.000 m2 bên hồ Mỏ Luông, phía sau là ruộng lúa.

Mỗi lều có thiết kế mái vòm đặc biệt để chống mưa rét vào mùa đông, có quạt và điều hòa vào mùa hè. Nội thất có sàn gỗ, giường, salon, giá treo quần áo, cửa sổ nhìn ra hồ. Phía trước lều là hồ Mỏ Luông và hang Mỏ Luông, còn gọi là hang bộ đội. Du khách đăng ký tour trekking hang hoặc sử dụng dịch vụ ăn tối trong hang. Ngoài ra, du khách cũng có thể dậy sớm để chèo thuyền kayak trên hồ hoặc mở tiệc BBQ, cocktail trên bãi cỏ.

Khoảng cách từ Hà Nội: 140 km, thời gian di chuyển khoảng ba tiếng.

Nghỉ dưỡng ở khu sinh thái Diễn Lâm, Nghệ An

Không gian xanh của khu sinh thái Diễn Lâm. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Nằm cách TP Vinh khoảng 45 km, khu sinh thái Diễn Lâm nằm giữa không gian xanh, có rừng, núi và sông hồ, không khí mát mẻ, trong lành. Nơi này thích hợp nghỉ ngơi và trải nghiệm, dành cho mọi đối tượng khách, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Dịch vụ lưu trú và ẩm thực khép kín bên trong khu sinh thái.

Trẻ em sẽ vui chơi ở khu công viên giải trí, công viên nước, vườn thú Safari. Người lớn có thể tắm khoáng, tắm bùn, chơi golf và trải nghiệm các trò mạo hiểm, hay vận động nhẹ nhàng. Chùa Lâm Hà là không gian tâm linh tại Diễn Lâm, có thể kết hợp tham quan. Chùa có vị trí đắc địa với kiến trúc đẹp. Khi đến cổng chính, du khách sẽ vượt qua 173 bậc để lên khu vực 18 vị La Hán, khu Tam Bảo. Ở đây còn có tượng Quan thế Âm cao 43 m.

Khoảng cách từ Hà Nội: 245 km, thời gian di chuyển khoảng 4 tiếng.

Thăm rừng hạt dẻ nở hoa ở Trùng Khánh, Cao Bằng

Cây hạt dẻ ra hoa vào mùa xuân. Ảnh: Mác Kham

Huyện Trùng Khánh nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 60 km, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và khí hậu đặc trưng vùng Đông Bắc với 4 mùa rõ rệt. Địa hình chủ yếu ở đây là những dãy núi trùng điệp. Trùng Khánh còn có đủ sông, suối, thung lũng, với nhiều danh lam thắng cảnh như: thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, thác Cò Là và những rừng hạt dẻ.

Cây hạt dẻ Cao Bằng cao 10-16 m, gốc lâu năm có đường kính đến 0,5 m với tán rộng. Cây được trồng theo quy trình, khoảng cách đều cây ở các sườn đồi cao 450-600 m. Mùa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vườn hạt dẻ ra hoa trắng, thơm nhẹ. Còn nếu trở lại đây vào khoảng tháng 9-10, du khách sẽ được chứng kiến mùa thu hoạch. Các chùm hạt dẻ chưa chín bên ngoài như quả chôm chôm. Quả dẻ chín có đường nứt ở vỏ ngoài, bên trong vỏ có từ 1 đến 3 hạt.

Khoảng cách từ Hà Nội: 310 km, thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng.

Chinh phục thác Nặm Me ở Tuyên Quang

Một góc thác Nặm Me nhìn từ trên cao. Ảnh: Hai Le Cao

Nặm Me thuộc xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, có chiều dài khoảng 4.000 m với 15 tầng, từ trên đỉnh núi Sinh Long đổ xuống sông Gâm. Nước ở Nặm Me luôn dồi dào quanh năm nên mùa nào thác cũng đẹp, nhưng thời điểm lý tưởng để tới đây là mùa hè. Du khách sẽ tận hưởng được sự tươi mát của không khí và dòng nước.

Quanh thác Nậm Me có những vách đá dựng đứng phủ rêu, đan xen những cây cổ thụ lớn. Chinh phục đỉnh thác Nặm Me là trải nghiệm khó, dành cho những người thích các trải nghiệm mạo hiểm. Quãng đường leo khoảng 6 km, nhiều ghềnh đá, có 3-4 điểm leo khó với vách thẳng đứng, cao tầm 10-15 m và rêu trơn. Do đó, muốn chinh phục Nặm Me, du khách cần có kinh nghiệm và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ. Ngoài ra, cũng nên đi theo nhóm, có người hướng dẫn.

Với những du khách chỉ tham quan, có thể đi thuyền tới khu vực chân thác.

Khoảng cách từ Hà Nội: 270 km, thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng.