4 điểm “sống ảo” đẹp quên lối về khi du lịch Phú Quốc

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:00 AM (GMT+7)

Đảo Ngọc Phú Quốc vừa chính thức trở thành thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam. Dưới đây là 4 điểm check-in đẹp mê ly bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm nơi đây.

Sunset Sanato Beach Club

Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc nằm tại khu Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang. Ra mắt vào cuối năm 2017, nơi đây nhanh chóng thu hút các bạn trẻ và trở thành địa điểm check in quen thuộc của nhiều người. Thời điểm lý tưởng nhất để cho ra đời những bức ảnh lung linh, thơ mộng là khi hoàng hôn buông xuống. Ngắm nhìn những mô hình được thiết kế sáng tạo, những chiếc ghế, chiếc bàn, cây dù đầy màu sắc nhỏ xinh dọc bãi biển thôi là bạn chỉ muốn chụp hình sống ảo rồi.

Sunset Sanato Beach Club là điểm đến không thể bỏ qua đối với các tín đồ mê chụp ảnh. (Ảnh:Internet)

Là tổ hợp các quán bar, khu ẩm thực với các hoạt động vui chơi giải trí nên ngoài các địa điểm “sống ảo” Sunset Sanato Beach Club còn có khu thể thao trên biển, khu vui chơi trẻ em, cửa hàng mua sắm, team-building, Foot massage, Pool bar – hồ bơi ngoài trời,… Nhâm nhi ly cocktail mát lạnh, tựa lưng vào ghế dài thoải mái và từ từ thưởng thức những thời khắc huy hoàng cuối ngày là trải nghiệm tuyệt với mà không phải nơi đâu cũng có.

Bãi Sao

Vào mùa hè, đa số bãi biển ở Phú Quốc đều có sóng to, riêng Bãi Sao thì biển lại êm đềm, gió lặng do nằm ở vị trí khuất gió Tây Nam. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất của đảo Phú Quốc với bãi cát trắng mịn màng cong cong hình lưỡi liềm được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra biển. Biển ở đây tương đối nông và khoảng không gian cũng rất rộng (lên đến 100m), nên rất an toàn cho trẻ em hay những người không biết bơi.

Mắc chiếc võng qua thân dừa ven biển, nghe tiếng sóng biển rì rào và nghiền ngẫm vài trang sách chắc chắn sẽ giúp bạn quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Biển xanh cát trắng lại chẳng có nhiều hàng quán tạo nên một khung cảnh yên bình, hoang sơ cũng sẽ là background lý tưởng cho những bức ảnh check-in của bạn.

Hòn Móng Tay

Vẻ đẹp nguyên sơ của hòn Móng Tay. (Ảnh:Internet)

Từ khi được biết thì hòn Móng Tay đã trở thành một trong những điểm du lịch hút khách nhất nhì ở Phú Quốc. Vẻ đẹp nơi đây vẫn được giữ được sự nguyên sơ, chưa chịu nhiều tác động từ bàn tay con người.

Nét đẹp tự nhiên cũng chính là điểm riêng biệt khiến du khách thích thú. Từ xa hòn đảo xanh mướt như ngọc nổi bật trên nền trời không một gợn mây. Nước biển thì trong thấu tận rặng san hô dưới đáy và còn soi bóng hàng dừa bên cạnh. Mặt biển yên bình thích hợp cho những buổi lặn ngắm san hô, khám phá sinh vật biển hoặc thả vài miếng mồi những lúc đi câu cùng bạn bè. Cư dân thưa thớt cũng là tiền đề giúp Hòn Móng Tay giữ được nét đẹp sơ khởi trong ngần.

Vào mùa mưa hòn Móng Tay còn có những đêm bầu trời vô cùng quang đãng, cao trong, những ngôi sao hiện ra lung linh trên nền trời đêm là cảnh tượng mà không phải ở đâu bạn cũng có thể tìm được. Với không gian “đảo hoang” trong một khách sạn “ngàn sao” như vậy chắc chắn bạn sẽ có cơ hội săn được những bức ảnh độc đáo, lạ mắt.

Nhà ga An Thới

Được mệnh danh là "Đấu trường La Mã" phiên bản Việt, nhà ga An Thới đã trở thành điểm check-in cực hot của giới trẻ khi du lịch Phú Quốc. Đây là nhà ga cáp treo được xây dựng đẹp trong từng ngóc ngách. Với khung cảnh tráng lệ, cổ kính, những bức tường lát gạch ong đồ sộ, những mái vòm uốn lượn duyên dáng, những cảnh đổ nát "nhân tạo" đầy tính nghệ thuật, nổi bật là những bức tượng đồng chiến binh khổng lồ, vô cùng uy nghi, du khách như được quay ngược thời gian, lạc vào thế giới của cư dân thời La Mã cổ đại.

Nếu không tận mắt chứng kiến, bạn cũng không thể ngờ rằng ở Việt Nam lại xuất hiện một khung cảnh cổ xưa và đẹp đến thế. Chỉ cần đến đây là bạn có ngay hàng tá ảnh đẹp, sống ảo cực chất trên mạng xã hội.

