4 điểm du lịch "đẹp quên sầu" ngay gần TP.HCM cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 01:00 AM (GMT+7)

Gần TP.HCM không thiếu các địa điểm du lịch hấp dẫn, thú vị để bạn có một chuyến vui chơi đáng nhớ vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ ngắn ngày như dịp 30/4, 1/5.

Hồ Trị An (Đồng Nai)

Hồ Trị An là điểm tham quan thú vị ở Đồng Nai. (Ảnh: Internet)

Chỉ cách TP.HCM chừng 70 km, hồ Trị An là cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích du lịch bụi. Là một hồ nước nhân tạo nằm trên dòng sông Đồng Nai, thuộc tỉnh Đồng Nai, hồ Trị An chính là nơi chứa nước chủ yếu của đập thủy điện Trị An.

Mặt hồ trong vắt phản chiếu trời xanh, mây trắng, bờ hồ được phủ bóng mát của những tán cây xanh là những điều kiện lý tưởng cho một buổi cắm trại hay tiệc nướng ngoài trời.

Thức giấc ngắm bình minh hay cùng chờ đón hoàng hôn là những khoảnh khắc bạn không nên bỏ lỡ khi đến nơi đây. Ngoài ra, đi thuyền ngắm cảnh, câu cá, ngắm sao, đốt lửa trại hay check-in với loạt góc "sống ảo" độc đáo ... cũng là những hoạt động được nhiều người yêu thích.

Nếu không có thời gian chuẩn bị, bạn có thể thuê lều trại. Hai ngày một đêm là thời gian thích hợp để du khách tha hồ tận hưởng những phút giây vui vẻ, thư giãn tại hồ Trị An.

Núi Bà Đen (Tây Ninh)

Núi Bà Đen là điểm trekking được dân du lịch yêu thích ở khu vực phía Nam. (Ảnh: Internet)

Núi Bà Đen là danh thắng nổi tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh, cách TP.HCM khoảng 110 km. Được mệnh danh là "nóc nhà của Nam Bộ", đây là điểm trekking được tín đồ du lịch rất yêu thích. Cụm Núi Bà Đen bao gồm 3 ngọn núi: Núi Bà, Núi Heo và Núi Phụng. Trong đó, Núi Bà là ngọn núi cao nhất với độ cao lên đến 986m so với mặt nước biển.

Tây Ninh có địa hình tương đối bằng phẳng khi so sánh với các tỉnh khác trong vùng Đông Nam Bộ, vì vậy, khi đứng từ điểm cao nhất của Núi Bà Đen, du khách có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh rộng lớn phía dưới. Đây cũng là lí do mà Núi Bà Đen được nhiều người lựa chọn làm địa điểm “săn” mây.

Để lên đỉnh núi, chúng ta có thể chọn leo núi hoặc đi cáp treo. Nếu có sức khỏe, bạn nên chinh phục đỉnh núi bằng đường bộ để có chuyến đi đáng nhớ và thú vị. Trong hành trình, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ. Cắm trại qua đêm và dậy sớm đón bình minh giữa núi rừng là trải nghiệm khó quên khi tới nơi đây.

Từ TP. HCM, du khách có thể lựa chọn các phương tiện như xe máy, xe buýt và xe khách để tới Núi Bà Đen. Vào mỗi cuối tuần rất nhiều người tìm đến Núi Bà Đen để thưởng cảnh và leo núi. Đặc biệt ở lưng chừng núi có chùa Bà linh thiêng, vào mỗi dịp lễ tết đều có hàng nghìn lượt khách ở khắp mọi nơi đến thăm quan và lễ Phật.

Công viên Suối Mơ

Khu du lịch sinh thái Suối Mơ rất thích hợp cho những chuyến picnic, dã ngoại. (Ảnh: Internet)

Khu du lịch sinh thái Suối Mơ chỉ cách TP. HCM khoảng 100km, du khách không mất quá nhiều thời gian di chuyển nên rất thích hợp cho những chuyến picnic, dã ngoại trong ngày hoặc ở lại qua đêm cùng gia đình, bạn bè cũng như tổ chức teambuilding.

Suối Mơ được nhiều du khách ví như “biển trên rừng” với kiến tạo thiên nhiên ấn tượng gồm nhiều mạch nước ngầm chảy về quanh năm, diện tích mặt nước lên đến 150.000 m2. Vì dòng nước được khai thác từ các mạch nước ngầm, những dòng suối nhỏ len lỏi qua các khe đá, đổ vào lòng hồ mát lạnh nên nước ở đây luôn trong vắt, có thể nhìn thấy cả đám rong mọc lên từ dưới nước cực đẹp, không giống như dòng nước lạnh được xử lý đơn thuần giống các hồ, suối khác. Chính vì thế tắm suối là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn nhất khi đến nơi đây.

Ngoài ra khu du lịch Suối Mơ còn diễn ra các hoạt động vui chơi dưới nước cực kỳ thú vị như chơi cầu trượt, nhà phao, mô tô nước, chèo thuyền kayak, chèo thuyền phao, thuyền ba lá, bong bóng nước, chèo thuyền đụng,...Trò cá bú bình cũng khá lạ, là dịp để các bạn chiêm ngưỡng đàn cá KOI nhiều màu sắc và tự tay cho cá ăn bằng bình sữa em bé.

Để đến công viên Suối Mơ, từ trung tâm TP. HCM, du khách có thể tự lái xe hoặc lựa chọn xe khách với giá vé dao động từ 110.000 - 200.000 VNĐ/người hoặc di chuyển bằng xe bus.

Hồ Cốc, Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hồ Cốc, Hồ Tràm hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, yên bình. (Ảnh: Internet)

Hồ Cốc, Hồ Tràm là 2 địa danh thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu vực này hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, yên bình.

Bãi biển Hồ Tràm.

Biển Hồ Cốc nằm sát bên cánh rừng nguyên sinh, thừa hưởng trọn vẹn bầu không khí mát lành và thanh sạch. Còn biển Hồ Tràm lại sở hữu bờ cát trắng mịn, làn nước xanh như ngọc và rừng ương xanh thẳm chạy dọc bờ biển.

Đến đây, bạn có thể thỏa thích bơi lội thư giãn, đi dọc bờ biển lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào hoặc cắm trại qua đêm trên biển. Thiên nhiên thơ mộng hữu tình chắc chắn sẽ khiến bạn thư giãn tuyệt đối, quên hết mọi mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Suối nước nóng, rừng nguyên sinh cũng là những điểm du lịch phục vụ du khách tham quan nằm cách đó không xa. Trong đó suối nước nóng Bình Châu, khu du lịch thiên nhiên độc đáo với sự kết hợp giữa rừng núi nguyên sinh và suối khoáng, là địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hồ Tràm, Hồ Cốc.

Luộc trứng trong giếng nước nóng là một trải nghiệm thú vị.

Suối nước nóng nằm giữa cánh rừng xanh hùng vĩ, sở hữu đến 70 điểm phun lộ thiên tạo thành hệ thống sông suối nóng 82 độ C vô cùng kỳ thú. Đặc biệt nước trong suối có chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tại đây còn có quầy bán trứng gà để bạn mua mang vào luộc trong giếng nước nóng, giá 5.000 VNĐ/ quả. Vừa ngâm mình trong nước nóng vừa nhâm nhi trứng luộc nóng hổi là một trải nghiệm không phải nơi đâu cũng có được.

