14 mẹo cho chuyến du lịch an toàn mà bạn nên chú ý

Thứ Hai, ngày 20/06/2022 01:14 AM (GMT+7) Chia sẻ

Việc lựa chọn điểm đến an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và bạn có thể dễ dàng tìm hiểu trên các trang web du lịch về mức độ thân thiện của chúng. Tuy nhiên trên thực tế thì bất cứ nơi đâu đều có rủi ro từ lừa đảo du lịch cho đến trộm cắp… Trước khi đi du lịch đến thành phố hoặc quốc gia khác, tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị chu toàn cho sự an toàn của mình.

1. Học cách quản lý các vấn đề về dị ứng và sức khỏe ở nước ngoài

Nếu bạn bị bất kỳ loại dị ứng nào đe dọa đến vấn đề sức khỏe thì hãy hãy học cách viết và phát âm tên của sản phẩm thực phẩm hoặc thuốc dị ứng bằng ngôn ngữ địa phương. Viết những cái tên này vào thẻ, trong ghi chú điện thoại của bạn hoặc sử dụng vòng đeo tay cảnh báo y tế. Điều này cũng đúng đối với bất kỳ loại bệnh và tình trạng y tế nào khác mà bạn đang điều trị.

2. Tải bản đồ ngoại tuyến và ứng dụng dịch thuật

Theo nguyên tắc, Google Maps, Google Dịch và các ứng dụng tương tự cần có kết nối Internet. Tuy nhiên, những ứng dụng này cũng có phiên bản ngoại tuyến. Trước khi bạn đi du lịch, hãy tải xuống bản đồ ngoại tuyến nơi đến và ngôn ngữ cần thiết cho ứng dụng dịch. Làm như vậy bạn có thể không bị lạc ở một thành phố xa lạ, ngay cả khi không có Internet.

3. Tìm hiểu lịch trình phương tiện giao thông công cộng tại địa phương

Phương tiện công cộng là một lựa chọn nếu bạn muốn đi du lịch giá rẻ và an toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tìm hiểu trước lịch trình của các phương tiện giao thông công cộng địa phương. Ở một số nơi có ít hơn hoặc không có xe buýt hoặc tàu điện vào ban đêm. Nếu không biết lịch trình, bạn có thể bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và phải đi bộ hoặc chọn taxi.

4.Để đồ đắt tiền ở nhà

Một chiếc máy ảnh đời mới hoặc đồ trang sức đắt tiền có thể thu hút sự chú ý của "đạo tặc". Nếu không được diện những bộ cánh sang trọng trong chuyến đi của mình, tốt hơn hết bạn nên để đồ trang sức và phụ kiện đắt tiền ở nhà. Ăn mặc đơn giản và phù hợp với nơi bạn đang đến và cất máy ảnh khi không sử dụng.

5. Gửi email cho bản thân các bản quét các tài liệu quan trọng

Trước khi lên đường, hãy scan và gửi email cho mình bản sao của những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, bằng lái xe, bảo hiểm, visa, vé, v.v. và những thông tin cần thiết để thay thế khi có tình huống khẩn cấp. Bạn cũng nên mang theo một bản sao hộ chiếu của mình thay vì hộ chiếu bản chính khi đi ra ngoài ở một thành phố xa lạ.

6. Luôn mang theo biên lai ATM của bạn

Ít ai trong chúng ta nghĩ đến điều đó, nhưng mảnh giấy này được để lại ở máy ATM có thể khiến bạn bị đánh cắp danh tính. Tùy thuộc vào khu vực và ngân hàng, biên lai ATM có thể hiển thị vị trí của bạn, các giao dịch gần đây, số dư, các chữ số cuối của thẻ và số tài khoản. Ngoài ra đừng quên các quy tắc chung về an toàn khi sử dụng ATM :

- Đảm bảo không có ai đứng sau bạn khi bạn nhập số PIN của mình

- Không sử dụng máy ATM có ánh sáng kém hoặc những máy được đặt ở những khu vực vắng vẻ.

- Không đếm tiền mặt hoặc xem xét đồ đạc của bạn khi đứng tại máy ATM

7. Tìm kiếm các kết nối internet an toàn

Khi đi du lịch, chúng ta hầu hết bắt gặp internet công cộng tại các khách sạn, quán cà phê và sân bay, điều này không phải lúc nào cũng an toàn. Nếu không có cách nào bạn có thể tránh sử dụng các kết nối internet công cộng không an toàn, hãy nói cụ thể về những gì bạn nhập vào bàn phím. Tránh nhập mật khẩu email và thông tin đăng nhập trang web, đồng thời tránh đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, email công việc và các tài khoản nhạy cảm khác khi sử dụng các kết nối không an toàn.

8. Chọn phòng trên tầng 2, 3 hoặc 4

Các chuyên gia an ninh chắc chắn rằng tốt hơn hết bạn nên chọn phòng từ tầng 2 đến tầng 4. Tầng trệt quá dễ tiếp cận từ mặt đất, trong khi các tầng từ 2 đến 4 quá cao đối với bọn trộm, nhưng đủ thấp để xe cứu hỏa có thể tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, ở nhiều khách sạn từ tầng 2 trở lên yêu cầu phải có chìa khóa để vào tầng, điều này khiến kẻ trộm khó vào phòng của bạn hơn.

9. Kiểm tra ổ khóa trên tất cả các cửa sổ

Kiểm tra ổ khóa trên cửa sổ và cửa ban công khi bạn đến và mỗi khi quay trở về , vì nhân viên dọn phòng có thể mở chúng ra và quên khóa lại. Nếu phòng của bạn có phòng liền kề, hãy đảm bảo rằng cửa giữa hai phòng được khóa an toàn.

10. Đặt biển báo “Không làm phiền” trên cửa khi rời khỏi phòng

Nếu cảm thấy không an toàn, khi bạn rời khỏi phòng, hãy bật radio hoặc TV và đặt biển báo “Không làm phiền” trên tay nắm cửa. Bằng cách này, bạn sẽ tạo ấn tượng rằng mình đang ở trong phòng .

11. Tránh sử dụng két sắt trong phòng

Két sắt khách sạn rất dễ bị đột nhập và chúng là thứ đầu tiên được nhắm đến nếu phòng của bạn bị trộm. Đến quầy làm thủ tục để xem liệu có bất kỳ lựa chọn nào khác để giữ an toàn cho tài sản của bạn không.

12. Tránh nói to dữ liệu cá nhân của bạn khi nhận phòng

Viết tên, số điện thoại và bất kỳ thông tin cần thiết nào khác vào một tờ giấy và giao cho nhân viên khách sạn để những thông tin này không bị nghe lén. Yêu cầu nhân viên khách sạn ghi lại số phòng của bạn thay vì nói to.

13. Đặt một miếng băng dính hoặc giấy lên lỗ nhìn trộm

Đã có những trường hợp người ta bị theo dõi và thậm chí bị quay phim qua các lỗ nhìn trộm trong phòng khách sạn. Khi bạn vào phòng khách sạn, hãy kiểm tra xem lỗ nhìn trộm xem chúng có thực sự an toàn không. Không nhận phòng nếu không có lỗ nhìn trộm hoặc bị hư hỏng, và yêu cầu chuyển phòng. Che lỗ nhìn trộm bằng một mảnh giấy hoặc băng dính từ bên trong phòng.

14. Đặt một tấm kính trên tay nắm cửa trong phòng khách sạn của bạn

Một số khách sạn hạng phổ thông có hệ thống an ninh kém hoặc không có. Để cảm thấy an toàn trong phòng vào ban đêm, hãy đặt cốc thủy tinh trên tay nắm cửa trước khi đi ngủ. Nếu có ai đó vào phòng của bạn, cốc sẽ rơi xuống sàn và âm thanh sẽ đánh thức bạn.

