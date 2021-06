12 "thiên hà ma quái" là phiên bản thây ma của "quái vật" chứa Trái Đất

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

12 vật thể đáng kinh ngạc trong chòm sao Trường Xà được giới thiên văn đặt cho nhiều cái tên: thiên hà ma quái, thiên hà siêu khuếch tán hay thiên hà thất bại.

Các thiên hà ma quái vừa được xác định có kích thước tương đương hoặc lớn hơn cả Milky Way, tức thiên hà chứa Trái Đất. Trong khi đó, bản thân Milky Way đã mang tầm cỡ "quái vật", to lớn và mạnh mẽ đến nỗi từng xé nát và nuốt chửng ít nhất 16 thiên hà khác.

Một trong các thiên hà ma quái vừa được tìm thấy - Ảnh: ESO

Theo tiến sĩ Enrichetta Iodice từ Đài thiên văn Nam Âu (ESO) và Đài quan sát thiên văn INAF, họ đã sử dụng Kính viễn vọng khảo sát VLT của ESO và Kính thiên văn khảo sát quang học trường rộng 2,6 m của Đài quan sát Paranal đặt tại Chile để xác định 27 thiên hà có độ sáng bề mặt thấp. Trong đó, 12 thiên hà có những tính chất kỳ lạ, là ứng cử viên sáng giá cho loại "thiên hà siêu khuếch tán cực hiếm trong vũ trụ.

Theo Sci-News, gọi thiên hà siêu khuếch tán là thiên hà ma quái bởi lẽ trông chúng không giống một đĩa ánh sáng rực rỡ, dày đặc sao như Milky Way của chúng ta, mà lại trong mờ như một bóng ma. Chúng cực kỳ mờ nhạt, thiếu khí hình thành sao, có số lượng sao ít hơn từ 100-1.000 lần so với Milky Way dù kích thước bằng hoặc hơn.

"Bản đồ" các thiên hà ma quái trong cụm Hydra I của chòm sao Trường Xà (Hydra) - Ảnh: ESO

Trong bài công bố trực tuyến trên arXiv, các tác giả cho biết nguồn gốc của thiên hà ma quái vẫn là bí ẩn, nhưng họ suy đoán rằng chúng có thể là những thiên hà thất bại, vô tình bị mất nguồn cung cấp khí trong giai đoạn đầu đời. Chúng không chết đi nhưng không thể tiếp tục phát triển, trở thành một dạng "thây ma" vũ trụ, tồn tại vật vờ.

Những thiên hà nói trên đều nằm trong chùm sao Trường Xà (Hydra), trong khu vực được gọi là "cụm Hydra I". Tất cả những thiên hà này đều sở hữu loại sao khổng lồ, có khối lượng bằng hàng trăm triệu Mặt Trời.

Nghiên cứu vừa được công bố trên Astronomy & Astrophysics.

