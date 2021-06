Tìm thấy 17 hài cốt không đầu, 13 hài cốt bị chôn úp mặt ở Anh

Thứ Năm, ngày 03/06/2021 12:06 PM (GMT+7)

Các chuyên gia khảo cổ vừa phát hiện số lượng lớn hài cốt bị chặt đầu và chôn úp mặt trong một nghĩa địa từ thời La Mã tại Anh.

CNN hôm 31/5 đưa tin, đơn vị Khảo cổ Cambridge (CAU) vừa phát hiện 52 ngôi mộ từ thời La Mã trong lúc khai quật vùng Knobb's Farm, làng Somersham, hạt Cambridgeshire, miền Đông nước Anh. Theo sử liệu, đế chế La Mã đã thống trị các khu vực thuộc Anh trong khoảng 400 năm, từ năm 43 - 410.

Hầu hết hài cốt thuộc về người trên 25 tuổi, một số có dấu hiệu thiếu máu và sâu răng. Đáng chú ý, trong số hơn 50 hài cốt vừa được khai quật có 17 bộ bị mất đầu, 13 hài cốt được chôn trong tư thế nằm úp. Đầu của nhiều hài cốt được đặt dưới chân và một số người chết trong tư thế quỳ.

Ngoài ra, đoàn khảo cổ cũng lưu ý, số người bị chặt đầu và chôn úp mặt cao hơn nhiều so với các nghĩa trang La Mã khác tại Anh. 33% hài cốt bị chặt đầu, trong khi tỷ lệ bình thường chỉ khoảng 2,5-6,1%.

Một số bộ hài cốt trong tình trạng không đầy đủ, vài đoạn xương chỉ còn là cát nhưng không phát hiện dấu vết thương tích hay chống trả phòng vệ ngoại trừ việc chặt đầu. Do vậy, nhóm chuyên gia cho rằng đây là hài cốt của những người bị hành quyết tập thể.

Về 13 hài cốt bị chôn trong tư thế nằm sấp, các chuyên gia chưa tìm ra nguyên nhân chính xác nhưng suy đoán có thể họ là tội phạm hoặc từng làm gì đó khiến gia đình xấu hổ.

"Phân tích ADN cho thấy có 9 nhóm người đến từ nhiều nơi khác nhau. Họ có thể sống ở vùng nông thôn rộng lớn, chuyên cung cấp ngũ cốc và thịt cho quân đội La Mã”, Isabel Lisboa, Giám đốc công ty tư vấn khảo cổ Archaeologica, cho hay.

Vị giám đốc cho rằng khả năng cao 17 người bị chặt đầu do phạm tội hoặc hiến tế theo một nghi lễ nào đó. Trong giai đoạn sau của thời kỳ La Mã thống trị Anh, do tình trạng bất ổn ngày càng nghiêm trọng nên số tội phải nhận án tử đã tăng từ 14 lên 60. "Có vẻ luật La Mã được áp dụng rất nghiêm ngặt tại đây do nơi này gắn liền với việc cung cấp hàng hóa cho quân đội La Mã", Lisboa nói.

