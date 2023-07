10 vùng đất biệt lập nhất trên thế giới, hiếm người có cơ hội đặt chân tới

1. La Rinconada, Peru

Đây là khu định cư cao nhất của con người trên Trái đất. Nơi này nằm ở độ cao hơn 5000m so với mực nước biển ở Andes của Peru. La Rinconada có dân số 50.000 người và nền kinh tế dựa vào vàng khai thác từ các mỏ vàng gần đó. Thị trấn thiếu hệ thống ống nước và thoát nước hợp vệ sinh và cũng bị ô nhiễm thủy ngân từ các hoạt động khai thác mỏ. Vì vậy, đây là một nơi biệt lập và vô cùng khó sống.

2. Changtang, Tibet

Changtang được gọi là “Mái nhà của thế giới,” ở độ cao gần 3000m. Mùa đông ở đây rất lạnh và giống như Bắc Cực. Người dân nơi đây sống như những người chăn nuôi du mục, được gọi là 'Changpa', hay 'Drokpa' cùng với báo tuyết và bò Tây Tạng. Nếu du khách muốn đến đây sẽ cần có giấy phép.

3. Villa Las Estrellas, Chile

Villa Las Estrellas có dân số vào mùa hè là 150 người và dân số vào mùa đông là 80 người. Có một bưu điện 'Correos de Chile' có nhân viên làm việc vào mùa hè và nơi này thậm chí còn có một trường tiểu học “Villa Las Estrellas” với 3 máy tính có thể truy cập internet.

4. Edinburgh of the seven seas, Saint Helena

Đó là khu định cư xa xôi nhất trên Trái đất, cách khu định cư gần nhất của cộng đồng khác là 2.173 km, nằm trên đảo Saint Helena. Năm 1961, toàn bộ dân cư đã rời đi do núi lửa phun trào, nhưng hầu hết họ đã quay trở lại và xây dựng lại nơi này vào năm 1963.

5. Làng Supai, Arizona

Đây là “cộng đồng xa xôi nhất” ở Mỹ và là nơi duy nhất ở Mỹ mà việc đưa thư vẫn được thực hiện bởi những con la. Nằm trong hẻm núi Havasu thuộc Công viên quốc gia Grand Canyon, nơi đây chỉ có thể đến được bằng cách đi bộ hoặc máy bay trực thăng, và theo điều tra dân số năm 2010, nơi đây có dân số 208 người.

6. Coober Pedy, Australia

Đây là “thủ đô opal của thế giới” vì số lượng opal quý được khai thác ở đó. Cái tên “Coober Pedy” xuất phát từ thuật ngữ kupa-piti của thổ dân địa phương, có nghĩa là “hố nước của các cậu bé”. Các điểm thu hút du khách bao gồm các mỏ, nghĩa địa và các nhà thờ dưới lòng đất. Và có một số nhà nghỉ tại đây cung cấp chỗ ở dưới lòng đất.

7. Longyearbyen, Na Uy

Đây là khu định cư ở cực Bắc của thế giới với hơn 1.000 cư dân thường trú. Khí hậu nơi đây là sự kết hợp của khí hậu Bắc Cực được điều tiết bởi dòng chảy Bắc Đại Tây Dương và trải qua hiện tượng đêm trắng vào 6 tháng đầu và đêm vùng cực trong nửa năm còn lại.

Nơi đây còn có những luật kỳ lạ như cấm mèo, hạn chế lượng rượu mà một cá nhân có thể mua mỗi tháng và yêu cầu bất kỳ cá nhân nào mạo hiểm ra ngoài đều phải mang theo súng trường để bảo vệ chống lại gấu Bắc Cực. Ngoài ra, nếu bạn qua đời ở đó, họ sẽ phải mang thi thể của bạn đến một thị trấn khác.

8. Quần đảo Palmerston, Cook

Không có lối vào an toàn cho các tàu lớn và nơi đây luôn phải hứng chịu các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng. 62 người sống ở Palmerston, trong đó 59 người đều là hậu duệ của thủy thủ, nhà thám hiểm người Anh William Marsters. Vì vậy vẫn còn nhiều mối liên hệ gia đình và tổ tiên chung giữa các đảo san hô này, bởi vì William Marsters và ba người vợ của ông có một gia đình khá lớn với khoảng 23 người con, những người con cháu hiện đang sinh sống ở Palmerston.

9. Siwa Oasis, Ai Cập

Đây là một ốc đảo nằm giữa vùng trũng Qattara và Biển Cát Lớn. Đây là một trong những khu định cư biệt lập nhất của Ai Cập với khoảng 33.000 người, chủ yếu là người Berber, những người đã phát triển một nền văn hóa độc đáo và một phương ngữ riêng biệt gọi là Siwi.

10. Whittier, Alaska

Năm 2016, có 214 người sống ở Whittier. Nó rất phổ biến với khách du lịch vì sự phong phú của động vật hoang dã và vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên lối vào duy nhất ở đây là thông qua đường hầm tưởng niệm Anton Anderson rất khó đi.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/10-vung-dat-biet-lap-nhat-tren-the-gioi-hiem-nguoi-co-co-hoi-dat-chan-toi-1480807.ngn