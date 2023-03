10 mẹo du lịch Ấn Độ cần thiết, lưu lại ngay nếu bạn có ý định ghé thăm đất nước này

1. Lên kế hoạch cho chuyến đi

Ấn Độ là một đất nước rộng lớn với rất nhiều thứ để xem, ăn uống và trải nghiệm. Vì vậy, hãy lập kế hoạch chuyến đi của bạn cho phù hợp. Tìm ra những gì bạn muốn xem, nơi bạn muốn đến, cách đến đó và chi phí là bao nhiêu.

Một số điểm đến phổ biến có thể cách các thành phố lớn hoặc sân bay hàng giờ, vì vậy bạn cần biết hành trình của mình thực sự khả thi đến mức nào.

2. Nghiên cứu kĩ về chỗ ở

Hãy chắc chắn rằng nơi bạn chọn ở là an toàn, có kết nối sóng hay mạng tốt và giá cả hợp lý. Tốt nhất bạn nên ở tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng lâu đời, nổi tiếng, nhưng đôi khi chúng lại có giá khá cao. Để tiết kiệm chí phí, bạn có thể lựa chọn những nhà nghỉ, homestay…

3. Mua thẻ SIM

Hãy mua một chiếc thẻ SIM khác cho chuyến du lịch của mình. Bạn có thể mua SIM ở sân bay, các cửa hàng viễn thông hoặc điện thoại trong trung tâm thương mại hoặc chợ. Sử dụng SIM địa phương sẽ giúp bạn đặt taxi, mua đồ ăn dễ dàng hơn.

4. Thuê hướng dẫn viên địa phương

Muốn trải nghiệm Ấn Độ như một người dân địa phương thì hãy thuê một hướng dẫn viên du lịch người địa phương để trải nghiệm những văn hóa độc đáo của Ấn Độ một cách an toàn và đầy đủ thông tin.

5. Di chuyển đến các điểm đến vào ban ngày

Tốt nhất hãy thăm quan các địa điểm du lịch vào ban ngày, đặc biệt là với du khách nữ. Đi về tối muộn bạn có khả năng bị lạc, bị lừa, cướp hoặc địa điểm du lịch đã đóng cửa. Bạn cũng nên lên cho mình kế hoạch dự phòng hoặc tìm sự trợ giúp nếu có điều gì đó không ổn.

6. Luôn giữ giấy tờ tùy thân bên mình

Giữ giấy tờ tùy thân hoặc bản sao mọi lúc mọi nơi trong quá trình đi du lịch. Nó có thể cần thiết trong trường hợp khẩn cấp như đến bệnh viện hay cần sự giúp đỡ của cảnh sát.

7. Tôn trọng phong tục, tập quán địa phương

Ấn Độ có rất nhiều phong tục tập quán bạn cần phải biết khi du lịch đất nước này:

- Không bao giờ đi giày vào đền

- Không bao giờ đi giày vào nhà ai đó

- Ăn bốc bằng tay

- Không thể hiện tình cảm nơi công cộng.

8. Ăn mặc phù hợp

Tron các thành phố lớn và tại các điểm du lịch nổi tiếng, bạn có thể ăn mặc theo ý muốn của mình. Nhưng ở thị trấn và thành phố nhỏ hơn, việc mặc quần soóc hoặc áo không tay, đặc biệt là phụ nữ, có thể thu hút nhiều sự chú ý không mong muốn của nhiều người dân địa phương.

9. Không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ

Hầu hết mọi người ở Ấn Độ đều rất thân thiện và tốt bụng. Tuy nhiên ở đâu cũng có những đối tượng xấu tiếp cận bạn. Hãy lịch sự và nhã nhặn, nhưng không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ ai mà bạn không biết, đặc biệt nếu bạn là phụ nữ đi du lịch một mình. Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hoặc nơi bạn đang ở và cố gắng không tiết lộ quá nhiều về kế hoạch du lịch và nơi bạn định đến.

10. Mang theo nước đóng chai

Mẹo du lịch quan trọng nhất hi đến Ấn Độ là luôn mang theo nước đóng chai bên mình. Điều này là vì hai lý do: thứ nhất là Ấn Độ có thời tiết khắc nghiệp và bạn phải liên tục giữ cho mình đủ nước. Thứ 2 là nước máy ở Ấn Độ không an toàn để uống. Vì vậy, hãy luôn mang theo nước đóng chai an toàn bên mình.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/10-meo-du-lich-an-do-can-thiet-luu-lai-ngay-neu-ban-co-y-dinh-ghe-tham-dat-nuoc-nay-1447214.ngn