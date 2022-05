10 điểm đến chóng mặt chân run, không dành cho người yếu tim

Loạt điểm đến trên không này được thiết kế dành cho những ai muốn tim nhảy ra khỏi ngực, adrenaline dâng trào.

10. Sky Sampa

Sàn kính trong nhà cao tầng là điểm truy cập mạng xã hội mới nhất Đài quan sát Sampa Sky ở Sao Paulo, Brazil, khánh thành vào tháng 8 năm 2021 và đón hơn 11.000 du khách.

Sàn kính được lấy cảm hứng từ một tương tự cấu trúc trong Tháp Willis ở Chicago và nằm trên tầng 42 của tòa nhà cao nhất ở Sao Paulo, Mirante do Vale.

Các nhà thiết kế cho biết họ muốn đem đến trải nghiệm lơ lửng trên cao quan sát thành phố đông đúc cho những ai ưa mạo hiểm.

Những ai không sợ độ cao sẽ có thể selfie bên trong hộp đựng đồ trong suốt thời gian ngắm nhìn thành phố bên dưới chân mình. Đây là đài quan sát ít đáng sợ nhất trong danh sách này và là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn.

Vé tham quan tại đài quan sát đáy kinh Sampa Sky có giá 5,73 USD/khách, trẻ em dưới 5 tuổi được vào miễn phí.

9. EdgeWalk CN Tower(Toronto, Canada)

Nếu Sampa Sky quá “thuần hóa” đối với sở thích của bạn, thì luôn có CN Tower EdgeWalk - chuyến đi bộ cao nhất thế giới quanh một trong những ngọn tháp "đỉnh" nhất thế giới sẽ mang đến nhiều hưng phấn hơn.

Kể từ khi được xây dựng vào năm 1976, tòa tháp cao 553,33m là nơi có thể nhìn thấy đường chân trời Toronto và là một trong những điểm thu hút du lịch nổi tiếng nhất của thành phố. Gờ rìa EdgeWalk uốn lượn quanh tòa tháp ở độ cao 356 mét (1.168 feet) —116 tầng trên những con phố đông đúc. Đây là chuyến đi bộ ngoài trời cao nhất thế giới và thậm chí còn được trao giải thưởng sách kỷ lục Guinness thế giới .

Trước khi bắt đầu “bước đi”, bạn sẽ được hỏi nhiều câu hỏi về sức khỏe tinh thần và phải kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra, bạn sẽ được thông báo về an toàn, sau đó có thể đi lên gờ chỉ rộng 1,5 mét vòng quanh tháp.

8. Skywalk Thượng Hải

Nếu bạn thích sống ở rìa nhưng muốn bám sát mặt đất hơn một chút, thì lối đi bộ trên cao 88 tầng bao quanh Tháp Kim Mậu ở Trung Quốc có thể sẽ là cảm giác hồi hộp mà bạn đang tìm kiếm.

Lối đi bộ trên không này không có bất kỳ tay vịn nào, có nghĩa là những ai muốn đi thử sẽ được buộc vào bên của tòa nhà thông qua dây an toàn.

Nằm ở độ cao 474m, đài quan sát Skywalk 100 ở Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải là một trong những điểm ngắm cảnh cao nhất thế giới

Gờ dài 60 mét chỉ rộng 1,2 mét và có thể chứa 15 người đi bộ cùng một lúc.

7. Stairway to Nothingness

Được mệnh danh là 'Nấc thang hư vô' tại khu nghỉ mát Dachstein Glacier ở Á, cây cầu bắc qua dãy Apls mang đến cảm giác chênh vênh, dành cho những du khách ưa thích cảm giác mạo hiểm.

Cuộc phiêu lưu bao gồm một cây cầu treo dài 100 mét được xây dựng trên rìa của một vách đá thẳng đứng dài 400 mét. Ở cuối cầu, 14 bậc thang dẫn đến đài quan sát bằng kính.

Trang web của khu nghỉ mát Dachstein Glacier lưu ý rằng Stairway to Nothingness chỉ dành cho du khách có “thần kinh thép”, những người sẽ được thưởng bằng “sự tự do thuần khiết” khi bay lơ lửng trên vách đá để ngắm nhìn vẻ đẹp của dãy Alps.

6. Đài quan sát Aurland

Ngoài mục đích giúp bạn quan sát được vẻ đẹp của vịnh biển đẹp nhất Na Uy thì đài quan sát cao hơn 650 mét này thực sự đem đến cho du khách một cảm giác “rợn người” đến khó tả bởi độ cao và kết cấu mỏng manh của nó.

Đài quan sát được làm từ thép, bọc gỗ thông, và trải dài 30 mét trước khi lao xuống phía một tấm kính mỏng, thứ duy nhất giữa bạn và một ngọn núi dốc. Kính nhằm khuyến khích cảm giác “rơi vào thiên nhiên”, mặc dù những người mắc chứng sợ độ cao có thể cảm thấy như họ đang rơi xuống vịnh.

5. SkyPoint Climb

Đài quan sát SkyPoint nằm trên các tầng 77 và 78 của tòa nhà chọc trời Q1 ở Queensland, Australia. Q1 từng giữ danh hiệu là tòa nhà chung cư cao nhất thế giới từ năm 2005 đến năm 2011 và hiện là tòa nhà cao thứ 11.

Đây là đài quan sát bên bờ biển duy nhất ở Úc và có thể cho phép 400 người tham gia cùng lúc. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt tới Brisbane, vùng nội địa Gold Coast, Vịnh Byron và Thái Bình Dương.

Những người muốn thêm mạo hiểu có thể trả thêm phí và thử SkyPoint Climb. Đây là hoạt động leo lên tòa nhà bên ngoài cao nhất ở Úc, và chuyến leo bắt đầu ở tầng 77. Gần 300 bậc thang dẫn đến Q1 Spire và trong lúc này bạn có thể tận hưởng quang cảnh tuyệt vời.

Một chuyến tham quan quanh SkyPoint Climb chỉ nối dài 90 phút, gồm có cả hướng dẫn, chuẩn bị và tham quan nhưng đây thực sự là một trải nghiệm không hề tệ chút nào.

4. Cầu kính Thiên Môn Sơn

Nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, những tấm kính chịu lực của cây cầu này dài tới 60m được gắn vào vách núi tạo thành một lối đi nhỏ hẹp. Đây là một địa điểm du lịch khá hấp dẫn, mặc dù khuyến nghị không giành riêng cho người già.

Mặc dù với lan can tương đối cao, độ dày cũng đã được xây dựng tới 6cm, rộng 1m nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để đi hết cây cầu này lên tới đỉnh núi. Và mặc dù được cam kết là tuyệt đối an toàn thì cây cầu kính mỏng manh này vẫn là một trong những nỗi khiếp sợ của du khách.

3. Step Into the Void

“Step into the Void” nghe có vẻ giống như một bộ phim kinh dị, nhưng trên thực tế, đây là một điểm thu hút khách du lịch ở nước Pháp với tên gọi chính thức là Aiguille du Midi skywalk.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh dãy núi Grand, trong phòng kính xây dựng tại đỉnh núi Aiguille du Midi (ngọn núi cao nhất ở châu Âu) thuộc dãy Alps.

Lấy cảm hứng từ Skywalk- cây cầu được làm từ kính và thiết kế theo hình móng ngựa ở hẻm núi Grand của Mỹ, Step Into The Void là căn phòng được làm từ kính với năm bức tường được xây dựng bởi kính cường lực ba lớp, bao quanh một khung kim loại, đảm bảo những chỉ số an toàn tuyệt đối (có thể chịu được sức gió trên 220km/h và nhiệt độ tối đa 60 độ C.

2. Cầu kính Rồng Mây

Cầu thuộc khu du lịch cầu kính rồng Mây ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cách thị xã Sa Pa khoảng 17 km và cách trung tâm huyện Tam Đường khoảng 30 km.

Cầu kính Rồng Mây có thiết kế đặc biệt khi nằm lỏm thỏm trên một vách núi cao. Để lên được cầu kính du khách sẽ phải đi thang máy lên độ cao 300 mét. Và đây cũng chính là độ cao lập nên kỷ lục của cầu kính Rồng Mây.

Công trình cầu kính Rồng Mây được xây dựng bao gồm phần lối đi dẫn vào bắt đầu từ lòng núi và sau đó lên hệ thống thang máy dài 70m cheo leo, thang máy sẽ đưa du khách lên vị trí của cầu kính cao 2.200m so với mực nước biển và mặt cầu cách vách núi 60m tạo cảm giác như lơ lửng giữa không trung.

Buồng thang máy có sức chứa 30 khách/ lượt với bốn mặt kính để du khách thỏa sức ngắm cảnh. Cầu kính được thiết kế với mặt hình tròn, có hành lang vây 4 phía, trong đó 3 hành lang bằng kính vươn ra xa.

1. Huangtengxia Tianmen Sky Walk

Trung Quốc là một trong những quốc gia có nhiều cầu kính bắc qua những địa điểm khiến du khách không khỏi "tim đập, chân run". Những cái tên đáng chú ý như cầu kính Trương Gia Giới, Cầu kính chữ U ở Vân Đài, tỉnh Hà Nam, hay cầu kính Thạch Ngưu Trại...

Nhưng thú vị nhất là cầu kính Huangtengxia từng được coi là cầu kính cao nhất trên thế giới khi xây ở độ cao 500 m, phá vỡ kỷ lục 300 m của cầu kính Trương Gia Giới.

Đường đi bộ trên bầu trời Huangtengxia Tianmen có đáy bằng kính ở phía đông nam Trung Quốc chắc chắn không dành cho những người yếu tim. Ba trụ đỡ giữ một đài quan sát nhô ra 368 mét từ mép vách đá. Đây là hành lang kính đơn cột dài nhất và cao nhất thế giới và có thác nước hình tròn lớn nhất.

Đứng trên hành lang này, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan nguyên thủy của hẻm núi Huangteng ở phía bắc, khu đô thị Thanh Viễn ở phía Nam và cảnh hoàng hôn rực rỡ ở phía Tây.

Lối đi bộ trên cao cao 500 mét bao gồm hai cấu trúc hình bầu dục: một là lối đi ngang và một là tháp thẳng đứng, có thể tiếp cận bằng hành lang ngoài trời. Kính có độ trong suốt đến 99,9% và có thể chịu được trọng lượng của khoảng 4.000 người.

Khi bình minh ló dạng hàng ngày, cấu trúc này thường bị che khuất bởi những đám mây tầng thấp và vào ban đêm, nó được chiếu sáng bởi 2.000 đèn LED nhiều màu.

