YouTube tràn ngập video giả đám tang Chí Tài, leo thẳng Top 1 thịnh hành

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 14:24 PM (GMT+7)

Dù tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài chưa diễn ra nhưng trên YouTube đã xuất hiện nhiều video giả, đánh lừa người xem.

Theo cáo phó mà Việt Hương và Hoài Linh đăng tải, lễ tang tại Việt Nam của cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 12.12. Lễ nhập quan lúc 7h45, lễ viếng từ 9h đến 16h, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM

Sau đó, linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình nam danh hài.

Cáo phó chính thức của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tuy nhiên, từ khi danh hài Chí Tài qua đời vào chiều 9/12 vì đột quỵ thì trên mạng xã hội video lớn nhất thế giới – YouTube, đã xuất hiện tràn ngập các video giả về đám tang của cố nghệ sĩ, nhằm câu like, đánh lừa người xem, trục lợi cá nhân.

Trước cổng Trung tâm Pháp Y TP.HCM, nơi bảo quản thi hài nghệ sĩ Chí Tài, từ tối muộn 9/12, hàng trăm YouTuber, streamer... đã tụ tập, chen lấn, trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ để ghi hình trực tiếp, đăng tải lên các trang mạng xã hội. Việc này tạo nên cảnh tượng náo loạn, gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự. Đông đảo lực lượng công an, bảo vệ đã can thiệp, giải tán đám đông, nhưng một số không chấp hành, thậm thí còn tuyên bố: “Thức tới sáng để quay bằng được Chí Tài. Không gặp không về...”.

Đội quân livestream tụ tập trước nơi bảo quản thi hài của Chí Tài

Với tiêu đề “Trực tiếp: Toàn cảnh đám tang nghệ sĩ Chí Tài – vợ ở Mỹ khóc nghẹn khi biết tin chồng”, kênh YouTube có tên “Tin tức***” đã hút gần 4 triệu lượt xem sau 1 ngày đăng tải, hiện nằm Top 1 Thịnh hành YouTube Việt Nam.

Song khi nhấp vào video, nhiều khán giả ngã ngửa khi biết đây chỉ là tin giả. Video được chủ nhân cắt ghép từ những hình ảnh đám tang của nghệ sĩ khác, lồng cùng lời bình bày tỏ sự tiếc thương. Phía dưới video, nhiều tài khoản để lời bình luận tỏ ra bức xúc, chỉ trích nặng nề về việc bất chấp câu like, kiếm tiền từ thông tin tang lễ.

Video giả về đám tang của Chí Tài đang nằm Top 1 Trending YouTube Việt Nam gây phẫn nộ

Ngoài video trên, YouTube cũng xuất hiện hàng trăm video với nội dung tương tự như “Trực tiếp đám tang của Chí Tài tại nhà tang lễ”; “Toàn cảnh tang lễ của Chí Tài”; “Nghệ sĩ Hoài Linh nắm tay Chí Tài lần cuối”...Thậm chí, một tài khoản còn đăng một đám tang quay ở Trung Quốc. Di ảnh trên quan tài cũng là hình một người đàn ông khác chứ không phải nghệ sĩ Chí Tài.

Để đánh lừa người xem, nhiều kênh còn sử dụng biểu tượng vòng tròn màu đỏ trong tiêu đề, tương tự logo trực tiếp của YouTube. Một số khác còn cắt ghép ảnh đại diện video là di ảnh và quan tài của cố nghệ sĩ. Hiện lượng video giả về đám tang nghệ sĩ Chí Tài trên YouTube ngày càng tăng và thủ đoạn “dụ” người xem ngày càng tinh vi.

Tràn ngập video giả đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài trên YouTube. Ảnh chụp màn hình

Theo một số chuyên gia công nghệ, các video trên nền tảng video khi hút càng nhiều lượt xem thì chủ sở hữu nội dung sẽ được chi trả số tiền tương ứng với số lần hiển thị của quảng cáo. Vì vậy, không ít YouTuber đã bất chấp để ghi hình, tạo nội dung sai sự thật để đánh lừa người xem, nhằm trục lợi, dù trước đó dư luận đã nhiều lần lên án gay gắt những hành vi này ở các đám tang nghệ sĩ khác như Mai Phương, Anh Vũ...

Có mặt tại Trung tâm Pháp Y để gặp mặt đàn anh lần cuối vào tối 9/12, Trấn Thành tỏ ra phẫn nộ trước sự nhốn nháo của đội quân livestream. Nam MC đã lên tiếng rằng: “Giờ này mà mấy chị còn giỡn được, tôi không hiểu trong đầu mấy chị nghĩ gì". Nghe xong, những người này bỏ đi nơi khác.

Trên trang cá nhân, Hari Won cũng lên án về việc YouTuber tụ tập quay clip tung lên mạng để bất chấp câu like. Bà xã Trấn Thành bức xúc: “Anh ấy mất rồi. Làm ơn đừng quay anh ấy và đăng lên được không? Sao phải ra đó quay anh ấy rồi đăng lên mạng vậy? Có nhận được sự đồng ý của gia đình không? Có bao giờ nghĩ tới gia đình họ xem clip đó và sẽ đau lòng như nào không? Người ta mất rồi, chúng mình nên tôn trọng anh ấy. Mong anh mau về với vợ anh”.

Chứng kiến cảnh Trung tâm Pháp Y TP.HCM đông kín người, Hoài Linh cũng cho hay anh không hài lòng về điều này. Theo nam danh hài, đây không phải là nơi viếng vì lễ chưa cử hành. “Tập trung đông người lúc mùa dịch Covid-19 là không an toàn cho sức khỏe của mọi người”, anh nói thêm.

