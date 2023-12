Xuân Lan ấp ủ "mỗi năm đưa người mẫu đi 1 nước", đầu tiên là Hàn Quốc

Xuân Lan vừa công bố dự án The New Generation of Models. Đây là dự án có sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu Việt Nam. Đây là màn bắt tay của người mẫu Xuân Lan và hai tên tuổi hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quay phim và nhiếp ảnh.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những bộ hình đẹp đúng chuẩn high fashion (thời trang cao cấp), nữ người mẫu còn tổ chức song song các show diễn thời trang tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới.

Đây là dự án sách ảnh thời trang cao cấp, với sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu.

Điểm đến đầu tiên của The New Generation of Models là Hàn Quốc với 2 địa danh: đảo Nami và thủ đô Seoul. Hàng cây tuyết nổi tiếng trong phim Bản Tình Ca Mùa Đông sẽ là địa điểm biểu diễn lần này. Bên cạnh đó, The New Generation of Models còn kết hợp với hoạt động trải nghiệm du lịch tại Hàn Quốc, nằm trong việc thúc đẩy giao lưu văn hoá Việt – Hàn.

Show diễn ở Hàn Quốc sẽ không có khán giả, để ekip tập trung hoàn toàn vào việc chụp lại những khoảnh khắc đẹp, thời trang, những thước phim giá trị về những câu chuyện trong hành trình ý nghĩa của các người mẫu.

Xuân Lan tâm sự: "Dự án không chỉ diễn ra trong 1 năm, 2 năm, mà đây là cả một hành trình. The New Generation of Models không phải là dự án vì mục đích thương mại, mà nó hướng đến việc giúp các thế hệ người mẫu có cơ hội khẳng định bản thân, tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp hoạt động cực kỳ vất vả nhưng ít được ghi nhận”.

Song song là show diễn thời trang đẳng cấp tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới, và những câu chuyện hành trình ý nghĩa về người mẫu và thời trang qua các thước phim tài liệu.

Tinh thần thời trang cao cấp và tính chuyên nghiệp được siêu mẫu Xuân Lan chú trọng, chọn lựa cho sự phát triển các học viên của học viện nói riêng và thế hệ người mẫu tiếp nối tương lai nói chung. Xuân Lan muốn đánh dấu thời trang Việt Nam, nhà thiết kế, người mẫu Việt Nam tại các điểm đến tuyệt vời trên thế giới.

Qua đó, chúng tôi sẽ chọn lọc những bức ảnh đẹp nhất để làm triển lãm ảnh, những bức ảnh này cũng sẽ được đưa vào sách ảnh “Các thế hệ người mẫu Việt Nam” cùng các video được công chiếu buổi biểu diễn thời trang cao cấp trong chuyến đi này trên các ứng dụng. Các người mẫu tham gia cũng có profile để gửi vào các agency quốc tế.

Xuân Lan sinh năm 1978, từng được gọi là "Kate Moss Việt Nam". Xuân Lan là người mẫu thuộc thế hệ đầu của Việt Nam. Xuân Lan từng là mentor của The Next Gentleman. Mái tóc ngắn mang thương hiệu "tóc Xuân Lan" đã thay đổi cục diện mới trong địa hạt thời trang.

Là thế hệ siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam, Xuân Lan đã có những cống hiến "tỉ lệ thuận" với tuổi nghề và xứng đáng để trở thành "chị đại" của làng mẫu.

